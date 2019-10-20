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DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 01:22 | Son Güncelleme

Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde aynı evde kalan Ayşe E.

Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde aynı evde kalan Ayşe E. (23) ve Abdulahat B. (26) ölü olarak bulundu. İki gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yol yapım firmasında işçi olarak çalışan Abdulahat B. ve aynı evde kalan Ayşe E.'nin, komşusu polisi arayıp iki gençten birkaç gündür haber alamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis, içeriden koku gelmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdiğinde E. ve B'yi oda da hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde vücutlarında herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan iki gencin öldüğünü belirledi.

İki gencin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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- Evin dışından detay
- Polisin inceleme yapması
- Cesetlerin çıkartılıp, araca konması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

BARTIN'da, köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Terkehaliller köyünde meydana geldi. Köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Haberi alıp olay yerine gelen Melek Kaya, gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Alev alev yanan evden görüntü
Söndürme çalışmalarından görüntü

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Öğrenciye çarptı, otomobilini park edip kaçtı

KARABÜK’te, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi N.G’ye otomobil çarptı. N.G, yola düşerek yaralanırken, sürücü ise otomobilini 15 metre uzaklıkta park edip kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1002 Nolu Caddede meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi N.G.’ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan N.G, yaralandı. Sürücü ise otomobilini 15 metre uzaklıkta boş araziye park edip kaçtı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.G, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. N.G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kapıları kilitli, sol ön camı açık olan otomobilde inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kazaya karışan otomobil
-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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