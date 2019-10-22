DHA YURT BÜLTENİ-18 

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Doğubayazıt'ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK'lı teröristler tarafından roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü Doğubayazıt'a, biri Erzurum'a, biri ise Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı. Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Er Zekeriya Altunok, doktorların tüm çabasına karşın bugün öğle saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un Yozgat doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. 'EŞİM ÇOK ŞEREFLİ BİR İNSANDI' Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un, hastane çıkışında annesi Nurgül ile eşi Vildan Altınok güçlükle ayakta durabildi. Acılı eş, "Allahım benim eşim çok şerefli bir insandı" dedi. Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi bugün saat 18.00'de Şehit Bülent Aydın Havaalanı'nda yapılacak törenin ardından, toprağa verileceği Kayseri'ye gönderilecek.

Olay, öğle saatlerinde, Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki oyun salonunda meydana geldi. Salona müşteri gibi gelen Afgan A.K., iddiaya göre, oyun oynayan çocuklardan birinin yanına yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu. Oyun salonu işletmecisi, tacizi güvenlik kameralarından tespit etti. İşletmeci, daha sonra olayı çevredeki esnafa anlattı. Bunun üzerine toplanan esnaf, A.K.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Polise haber verilirken, A.K. de ekipler gelene kadar oyun salonunda tutuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, üzerinden kimlik çıkmayan A.K.'yi gözaltına aldı. Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tacize uğradığı belirtilen çocuğun ailesi ise oyun salonunun sahibi ile Afgan A.K. hakkında emniyette şikayetçi oldu. Öte yandan taciz şüphelisi A.K.'nin esnaf tarafından dövüldüğü anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

'MONTAJLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, 2 yıl önce belediye meclisinden alınan kararla uçağın getirildiğini söyledi. Ercengiz, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden ayrılmış F-4 Fantom savaş uçağı sergilenmesi için Burdur'a getirildi. Şehir merkezi Şeker Fabrikası altındaki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı. Özel hazırlanan alana montajı yapılacak. F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Türkiye'nin ve Burdur'un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismini yaşatmak için de meclisten karar alıp, şehidimizin ismini kavşağa vermeyi planlıyoruz. Şehidimizin isminin, pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Şehit Pilot Ayfer Gök, Türkiye ve özellikle de Burdur için önemli bir değer. Bunu yaşatmak istiyoruz. Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'HER ŞEYİNİ SAKLIYORUM'

Türkiye'nin ilk kadın hava şehidi Teğmen Ayfer Gök'ün Burdur'un Bucak ilçesinde oturan annesi Ümmügülsüm Gök, kızının adının Burdur merkezdeki kavşağa konulacak F-4 Fantom savaş uçağında yaşatılacak olmasını değerlendirdi. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan anne Gök, "Burdur Belediyesi'ne teşekkür ederim. Unutulmadı, unutmadılar hiçbir zaman. Bucak'ta da böyle bir girişimde bulunmuştuk. Hatta arkadaşlarıyla da konuştuk, Konya'da. Onlar da 'Biz de yardımcı olalım olsun' dediler. Burdur'a olacakmış. Biz Bucak'a da istemiştik. İnşallah Bucak'a da yapılır" dedi.

Kızı Ayfer Gök'ün bir an bile aklından çıkmadığını söyleyen Ümmügülsüm Gök, "Şu an hayatta olsa yine aynı okula gönderirdim" diye konuştu.

Kızının fotoğrafları, oyuncakları, madalyaları ve çeşitli eşyalarının yanı sıra şehit olduğu uçağın enkazından kalan bazı parçaları da evindeki vitrinde saklayan anne Gök, "Ayfer'in hatıraları bunlar. Her şeyi bir hatıra. Her şeyini saklıyorum" dedi.

Ayfer Gök'ün ablası Güllü Kutsal da "Ayfer hep 'Burdur'un temsilcisi' olarak anıldı. Komutanları onu hep öyle gördü. Daha önce kaymakam bey bize bu fikri söylemişti. 'Bucak'a bir tane F-5 getirtelim' demişti. Biz de bunu Ayfer'in Konya'daki arkadaşlarına söyledik. Onlar da 'Böyle bir girişimde bulunulursa biz de yardımcı oluruz' dedi. Biz de bunu kaymakam beye ilettik. İnşallah en kısa zamanda Bucak'ımızda da olsun. Burdur'umuz için de böyle bir şey düşündükleri için çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Burdur Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Bucak'taki kavşaklara isminin verildiğini duyduk, anneme de bildirdiler. En kısa zamanda annem isminin bulunduğu levhaları görmek istiyor. Bucak'ın Ayfer'in memleketi olduğunun görülmesini, bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.