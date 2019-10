DHA YURT BÜLTENİ - 18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Isparta'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Turhan, iktidara geldiklerinden beri ülkeyi bir baştan diğer başa yeniden inşa ettiklerini söyledi. Türkiye'de ulaşım adına sıkıntı yaşanan bir yer kalmadığını belirten Turhan, Osmanlı'nın varisi bir ülke olarak 'coğrafya bir milletin kaderidir' anlayışından hareketle, istikbali ve istiklali sekteye uğratacak risklere karşı her türlü mücadeleyi verdiklerini kaydetti. Turhan, "Sadece bu sınırları korumak yetmez, bu sınırlar içinde yaşayan insanların çağın imkanlarını kullanarak yaşam kalitesini yükseltmek çalışmalarımız içinde yer alıyor. Dünyada mağdur, mazlum ve mahsur olan insanların dertleriyle ilgilenen, onlara da elimizden gelen desteği sağlıyoruz" dedi.

Bundan sonra her şeyin çok daha güzel olacağını kaydeden Turhan, aydın günlerin Türkiye'yi beklediğini vurguladı. Türkiye'nin ve liderinin büyüklüğünü bütün dünyanın kabul ettiğini dile getiren Turhan, "Onunla masada oturup konuşmak için hepsi sırada bekliyor. Raconu bu coğrafyada Türk milleti, onun lideri keser. Bunu herkes anladı hamdolsun" dedi.

KADIN MECLİSİNDEN TEPKİ Ayrıca Çorum Kadın Meclisi üyeleri de hastaneye gelip, Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in yakınlarıyla ve doktorlarıyla görüşerek bilgi aldı. Çorum Kadın Meclisi sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat, olayı kınadıklarını belirterek, "Yine bir erkek şiddetiyle karşılaştık. Bu şiddette her gün bir yenisi ekleniyor. Bu durum bizim için gerçekten çok üzücü. Yaralı 2 kadın, yoğun bakımda, durumları ağır. Yakınlarıyla görüştük. Onların her zaman yanlarında olacağız" dedi.

"Eğitimden ulaştırmaya, sanayiden tarıma, sağlığa ve spora kadar her alanda ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün bunlardan bir tanesini Sporcu Fabrikası'nı sizlerle birlikte açıyoruz. Şunu onurla ve gururla ifade etmek isterim ki ülkemizin sporda gerçekleştirdiği devrimin bu kadar kısa sürede tesisleşmenin dünyada hiç bir örneği yok. Salonlardan, havuzlara, kortlara açık ve kapalı alanlara kadar her alanda devasal bir gerçekleşme gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ ve Çorlu'daki çalışmalarımızı da eksiklerimizi gözden geçirip hızlı bir şekilde ihtiyaçları güçlü yarınlar için gerçekleştireceğiz. Spor demek sağlık demek. Spor hem ruhen hem de bedenen sağlıklı bir toplum demek. O yüzden inşallah bu spor tesislerin de ve bundan sonra yapacağımız tesislerde hem spor ülkesi olma yolun da hem de sporda başarılarıyla sporcularımızı olimpiyatlar da uluslararası müsabakalar da madalyaları ile gurur duyacağımız bir ülke olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu her branşın yanında sporu çok önemsediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Hep birlikte bir spor başarısını yaşıyoruz. Tabi ki bundan sonraki süreçte inşallah her alan da burada sporcularımız var, biz bakanlık olarak her branşı önemsiyoruz. Tekirdağ bir çok branşta mükemmel bir potansiyele sahip bir ilimiz. Bugüne kadar bütün imkanları ortaya koyduğumuz gibi bundan sonra da ortaya koymaya devam edeceğiz. Tesislerimizi sizlerin erişimine kolay bir şekilde sağlamak için gece gündüz açık olacak. Bakın 24 saat bu tesis sizlerin gençlerimizin hizmetinde olacak, kadınlarımızın hizmetinde olacak. Bakın bu çok önemli kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz. Kadınlarımız bir eş, bir anne olarak bir abla olarak toplumun öncüleri. Kadınlarımızın öncülüğün de herkesin spor yaptığı günlük yaşamını mutlaka bir zaman dilimin de hiç bir bahanenin arkasına gizlenmeksizin spor yaptığı bir toplum olmasını istiyoruz. Bu tesislerimize ve bu emanetle sahip çıkmanızı ve gece gündüz değerlendirmenizi özelilikle istiyorum. İnşallah buradan nice sporcuları hep birlikte alkışlayacağız. Buradan yetişen sporcular dünyanın dört yanında ülkemizi milletimizi başarı ile temsil edecek ve bu şanlı bayrağımızı çok güzel bir şekil de temsil edecekler."