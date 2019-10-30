DHA YURT BÜLTENİ - 18

Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra bulundu ERZURUM'da çakıl toplamak için dere kenarına inen Karayolu işçileri, ters dönerek bataklığa saplanan otomobilde, anne- baba ve kızlarının cansız bedenlerini buldu. Mobese kameralarından ailenin, Van'ın Erciş ilçesinden İstanbul'a gitmek için saat 05.30 sırlarında yola çıktıkları, saat 11.00 sıralarında ise kaza geçirip, hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Karayolları işçileri bugün öğle saatlerinde Aşkale ilçesine bağlı Çayköyü mevkisinden geçen derenin kenarına çakıl toplamaya gitti. Ancak işçiler, ters dönerek, bataklığa saplanan otomobille karşılaştı. İşçilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye, AFAD ve trafik ekipleri sevk geldi. Yapılan incelemede 34 HBH 46 plakalı otomobilde Remzi Delibaş (70) ile eşi Nevin Delibaş (67) ve kızları Derya Delibaş'ın (39) cansız bedenleri olduğu görüldü. Yaklaşık 10 metrelik dere yatağından vinç yardımı ile çıkarılan otomobildeki anne- baba ile kızlarının cenazeleri otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma başlatan polis, MOBESE kameralarından ailenin, baba Delibaş'ın kullandığı otomobille saat 05.30 sırlarında Van'ın Erciş ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını, kazanın ise saat 11.00 sıralarında meydana geldiğini belirledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detay

-Bataklığa saplanan araçtan detay

-Yerdeki araç plakasından detay

-Cenazenin ambulansa taşınması

-Olay yerindeki vatandaşlar ve Trafik Polislerinden detay

-Afad kurtarma ekiplerinden detay Haber-Kamera: Arif ARİFOĞULLARI / Aşkale/ERZURUM,(DHA) ============== Otomobil takla attı, alkollü sürücü kaçmaya çalıştı KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Osman G. ve arkadaşı aracı terk edip kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalandı. Sürücünün 1.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Osman G. yönetimindeki 42 ADM 838 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Osman G., yanındaki arkadaşıyla birlikte aracını terk edip kaçmaya başladı. Durumu fark eden devriye görevi yapan bekçiler sürücü Osman G. ve arkadaşını yakalayıp, olay yerine gelen polise teslim etti. Osman G.'nin yapılan testinde 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden araçtan detay

- Polisin inceleme yapması

- Sürücünün alkol testi yapılması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) ========================= Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (4)

SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞKAN KONUŞTU İzmir'in Selçuk ilçesinin turistik Şirince Mahallesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, beraberindekilerle saldırıya uğrayan Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, DHA muhabirine, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Kendisine küfür ve hakaret edildiğini, fiziksel olarak da şiddet gördüğünü kaydeden Sengel, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Belediye başkanı olarak tüm köylerimizi ziyaret ettim. Belevi, Zeykinköy'ün ardından saat 22.00 sıralarında Şirince'ye gittik. Çok keyifliydi. Halkın tevazusuyla karşılaştık. Davul zurna eşliğinde İzmir Marşı söylendi. Böyle bir tevazu içinde, şenlik içinde bayrağımızı aldık, marşımızı söylerken, ne yazık ki o kötü olayı yaşadık. Tahminlerden daha enteresan boyutlara ulaşan kavganın tarafı yapılmaya çalışıldık. Siyaset, sakin yapılması gereken bir şey. Biz bunu hedeflediğimiz için sakinliğimizi, sükunetimizi koruduk; ama bazen dilden çıkanları kulaklar pek duymuyor. Galiba yavaş yavaş onları da duyurmaya çaba sarf edeceğiz" dedi.

'YILLARDIR KADIN HAKLARINI SAVUNUYORUM' Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, "Burada her türlü şiddet var, hakaret içeren cümleler var, cismen saldırı var ve psikolojik şiddet var. Fiziksel saldırı, küfre varan söylemler var. Yıllardır kadın haklarını savunan avukat olarak aynı zamanda kadın haklarını savunan derneğin başkanı ve kurucu başkanı olarak yaşadıklarım hiç tahmin etmeyeceğim boyutlara vardı. Şunu söylemek istiyorum. Bu da ders olsun Türkiye'ye ve birçok kadına. Şiddet mağduru olan herkese ders olsun. Gerçekten hakkınızı sonuna kadar savunmalısınız ve hiçbir şey sizi önünüze koyduğunuz hedeflerden alıkoymamalı. Kesinlikle benim öyle olacak. İnsanı öldürmeyen şey güçlendirir. Bundan sonra çalışmalarımıza son hızıyla devam edeceğiz. Bundan sonra çok daha başarılı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bir kadın siyasetçi olarak, Efes Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı olarak bu kente kadın eli değdiğinde neler oluyor, gördük" diye konuştu. ÜLGÜR'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Başkan Sengel, Belediye eski Başkanı Vefa Ülgür'den şikayetçi olduğunu, her noktada hukuki mücadelesini vereceğini belirterek, "Şikayetçi oldum. Böyle bir olayla karşı karşıya kalan bir hukukçu olarak başka kadınlara, insanlara, şiddet mağdurlarına 'Hakkınızı arayın' derken, benim böyle bir durumda hakkımı aramamam ve ifade etmemem kabul edilemez. Her noktada hakkımızı arayacağız. Hukuki mücadeleye de başladık zaten" dedi. 'KADINLAR ETRAFIMDA ETTEN DUVAR ÖRDÜ' Vefa Ülgür'ün saldırısına anlam veremediğini, gerekçesini de merak etmediğini kaydeden Sengel, "Herkes kendine yakışanı yapıyor. Neden kaynaklandığını bilemem. Ne olursa olsun, hiçbir şey şiddete varabilecek, o söylemleri ifade edebilecek sonuca varmıyor. Hiçbir gerekçe sözlü ve fiziksel saldırının nedeni olamaz" diye konuştu. Saldırının sadece kendisine değil meclis üyelerine, ilçe yönetim kurulu üyelerine de yöneldiğini vurgulayarak, özellikle kadınların kendisinin etrafında etten duvar ördüğünü dile getiren Sengel, şunları kaydetti:

"Saldırı eski başkan ve yakın çevresinden geldi. Şirince'de yaşayan ve koruma çemberi yapan o kadınlara, halka sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Siyasetçinin en büyük silahı, halkın arkasında olmasıymış. Bu şekilde fark etmeme üzüldüm ama 'geçmiş olsun' mesajları, her partiden gelenler, tüm milletvekillerinden, 'Alperen' ve 'Ülkü' ocaklarına kadar halkın arkanızda duruyor olması büyük güç. Bu cismimiz küçük olabilir ama yüreğimiz çok büyük." Kendisine gönderilen çiçeklerden birinin üzerinde yazan 'Meleklerin kanatlarını kıramazlar' notuna çok duygulandığını dile getiren Başkan Sengel, "Efes- Selçuk kadın kenti. Artemis, Meryem Ana, Kibele, Amazonlara kadar uzanıyor. Kadın belediye başkanını bağrına basmış bir halk var burada. Bu kadın belediye başkanı, halk için yorulmaz, yılmaz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Sengel ile röportaj

- Genel ve detay görüntü Haber: Elif DEMİRCİ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ============================== MEÜ'de akademik yıl açılışı gerçekleştirildi MERSİN Üniversitesi (MEÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle açıldı.