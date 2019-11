DHA YURT BÜLTENİ - 18

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple temiz su borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle şiddetli bir şekilde taşkın oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda durum kontrol altına alındı. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, patlayan borunun temiz su borusu olduğunu bildirdi. KÖRFEZİN RENGİ DEĞİŞTİ Su borusunun patlamasıyla İzmir Körfezi'nin rengi değişirken, Karataş Sahili açıklarında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan İzmirliler, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Denizi kahverengi görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Adem Küçük (33), "Denizi bu renkte görünce çok şaşırdım. Umarım yetkililer en kısa sürede körfezi temizler ve bizler de o güzel manzarayı izlemeye devam ederiz" dedi. Yetkililere seslenen Hasan Çakmak (55) ise, " Denizi kahverengi görünce şok oldum. Yetkililerin bir an önce önlem alıp, denizin rengini eski haline getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Arguvan Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Türkiye Diyabet Vakfı'nca Malatya'nın Arguvan ilçesinde, '2020'ye Doğru Diyabet ve Komplikasyonların Tedavisine Güncel Bakış' toplantısı düzenlendi. Arguvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Prof. Dr. İbrahim Şahin ile çok sayıda kişi katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, dışarıda yapılan şeker ölçümlerinde şekerine baktıranların yarısından fazlasının şeker hastası olduğunu belirterek, "Önce şunu söyleyeyim; şeker hastalığını önümüzdeki yıllarda çok daha fazla duyacaksınız. Son olarak Türkiye genelinde şehirlere göre şeker hastalığının en dazla olduğu şehir neresidir? Size söyleyeyim; Malatya'dır. Bundan önce Gaziantep'ti. Son yapılan uluslararası standartlarda diyabet oranı en yüksek olarak Malatya'dır. Diyabet sadece bizde değil, dünyada da fazla ama şimdi Türkiye'de dünya ortalamasının 3 katı fazla ve her 10 yılda bir yüzde 100 oranında artıyor" dedi.

Şahika Ercümen, soğuk havaya rağmen farkındalık için Van Gölü'ne daldı

DÜNYA dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Van Gölü'nün korunmasına dikkat çekmek için Edremit Kent Meydanı'nda soğuk ve yağışlı havaya rağmen Van Gölü'ne dalış yaptı.

Edremit Belediyesi'nce bu yıl 10'uncusu düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali kapsamında Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Van'a geldi. Van Gölü'ndeki dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine ve Van Gölü'nün korunmasına farkındalık yaratmak için kente gelen Ercümen, hava muhalefeti nedeniyle bir süre dalış yapamayınca Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile birlikte Edremit'te bulunan Olimpik Binicilik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada ata binen Ercümen, "Van bizi her seferinde çok etkiliyor çok şaşırtıyor. Bugünde burada hiç böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Güzel bir binicilik deneyimi yaşadık. Belediye başkanımız ile birlikte at çiftliğine geldik. Van'da o kadar çok yapılacak şey var ki. Bizde bunun takipçisi olacağız. Sık sık etkinliklere katılmaya çalışacağız. Hava biraz kötü. Dalış yapmayı bekliyoruz. Hava düzeldiği takdirde dalışımızı yapacağız" dedi.