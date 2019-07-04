DHA YURT BÜLTENİ - 18 (YENİDEN)

Bozcaada Belediye Meclisi'nden radikal ruhsat kararı Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, Belediye Meclisi’nde alınan karar ile Turizm Master Planı tamamlanana ve yürürlüğe girene kadar adada yeni bir işletme ruhsatı talebi alınmayacak. Kararın alınmasında ise Ramazan Öksüz’ün (31) Cumartesi günü bir eğlence mekanında çıkan kavgada darbedilerek öldürülmesi etkili oldu.

Bozcaada Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Ramazan Öksüz’ün cinayete kurban gitmesinin ardından Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, radikal kararlar aldı. Cinayetin gerçekleştiği gün Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce saat 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının 23.59'da sona ermesi, alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı.

Dün gerçekleşen Meclis toplantısı öncesi, Başkan Yılmaz cinayete ilişkin ilk kez konuştu. Başkan Yılmaz, “Olaya şahit olup da müdahale etmeyen, en öldürücü darbeyi vuran kişiye kadar, dahil olan herkes hak ettiği en ağır cezayı alıncaya kadar acımız, öfkemiz, nefretimiz dinmeyecek. Ancak adalıya yakışan şekilde bekliyoruz adaleti. Hukuk kuralları içerisinde, adalet yerini buluncaya kadar süreci ısrarla takip edeceğimize, Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için her şeyi yapacağımıza şahsım ve Meclisim adına söz veriyorumö dedi.

Meclis toplantısı, Ramazan Öksüz için 1 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Başkan Yılmaz, cinayetin yaşandığı eğlence mekanın askıya alınan ruhsatının da iptal edildiğini açıkladı. Yılmaz, bu mekana bir daha işletme ruhsatı verilmeyeceğinin de altını çizdi. Meclis, Ramazan Öksüz’ün bir sokağa adının verilmesi önerisini de gündemine aldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, “Radikal kararlar aldık, almaya da devam edeceğiz. Herkes, her birey sorumluluğun farkında olacak. Bundan sonra biz de kendi sorumluluğumuzun farkında olarak radikal kararlarımızı gözden geçirip, almaya devam edeceğiz. Alınacak her karar, tabii ki Ramazan’ı geri getirmeyecek, ama üzülerek de olsa ilerleyen süreçte bu ve benzeri olayların yaşanmasının önüne geçeceğini düşünüyoruzö diye konuştu.

Toplantıda en çok ses getiren karar ise, 2016 yılından itibaren üzerinde çalışılan ve son aşamaya gelen, adanın 10 yıllık geleceğini belirleyecek Turizm Master Planı’nın Meclis tarafından onaylanması ve yürürlüğe girene kadar yeni tüm işletme taleplerinin kabul edilmeyeceği kararı oldu. Turizm Master Planı hayata geçene kadar adada yeni bir otel, pansiyon, restoran gibi hiçbir işletme açılamayacak. Başkan Yılmaz, Turizm Master Planı’nın son halinin de artık işletme sayısının kapasiteyi aştığını gösterdiğini, bir an önce önlem alınmazsa adada doğal yaşantıyı bozacağını, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

BAĞ EVLERİNE RUHSAT YASAL DEĞİL Mİ?

Mecliste önemli son gündem maddesi ise bağ evleri ruhsatlandırmaları oldu. Geçen yıl, önceki dönem CHP’li meclis üyelerinin aldığı karar ile bağ evlerine pansiyon ruhsatı verilmeye başlanmış, bu karar Bozcaada’da büyük tepkiye neden olmuştu. Kararın Turizm Master Planı tamamlanmadan alınması, bağcılığa zarar verebileceği endişesi, adanın taşıma kapasitesinin daha da taşacağı ve aynı zamanda bağ evlerinin yasal statüsünün sadece barınma amaçlı olduğu ve pansiyon ruhsatı, TAPDK ruhsatı verilmesinin yasal olmadığı gerekçesi ile tepkiler geçen yıldan beri devam etmiş ve konu gündemden düşmemişti. Geçen yıldan bu yana onlarca bağ evine pansiyon ruhsatı ve TAPDK belgesi verilmesine ise 31 Mart’ın ardından CHP’nin yeni meclis üyeleri karşı çıkmış, geçen yıl başlatılan uygulamanın hem adanın taşıma kapasitesine, hem de bağcılığa zarar vereceği endişesi ile kararın yanlış olduğu ifade edilmişti. Ayrıca bazı üyeler bağ evlerinin Toprak Koruma Kanunu’na göre de sadece barınma amaçlı yapılar olduğunu, işletme ruhsatı ve TAPDK belgesi de verilemeyeceğini iddia etmişti. Toplantıda CHP’li meclis üyeleri, yasal olarak da kararın gözden geçirilmesi gerektiğini belirti ve konu hakkında uzmanlardan görüş alınmasını talep etti. Öneri, karara geçen yıldan beri tepki gösteren AK Parti ve İyi Partili üyelerin de desteği ile oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar, ada halkı tarafından olumlu karşılansa da Turizm Master Planı beklenmeden onlarca bağ evine ruhsat verilmesinin hata olduğunu ifade ediyor.

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-Meclis toplantısından görüntü Haber: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- =================== 'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye Kayseri'de, internette sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan 'Anadolu Farm' firması kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında bulunduğu 1'i firari, 7'si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fehmi Ö, Onur Tolga Y. ve Remzi T'nin tahliyesine karar verdi.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması kurucusu İsa Kardemir ile yönetici ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında şirket kurucusu İsa Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 1 şüpheli ise hala bulunamadı. 'Anadolu Farm' ile ilgili hazırlanıp mahkemece kabul edilen 278 sayfalık iddianame ile haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'dolandırıcılık' ve 'suça iştirak etmek' suçlarından yargılanan sanıklardan tutuklu olanlar ile tutuksuzlardan bazıları duruşmada hazır bulundu.

'SANAL HAYVAN ALIM SATIMI YAPILIYORDU'

Örgüt lideri olduğu iddia edilen İsa Karademir, savunmasında Anadolu Farm'ın kuruluş aşamasını ve işleyişini anlatarak, "Ahmet E. ile tanışıp, oyun kurdurdum. Yazılımsal bir sıkıntı olması nedeniyle Anadolu Farm’ı kurdum. Oyun tek server üzerine kuruluydu. İlk server yetersiz kalınca ikinci serveri kurdurdum. Sanal hayvan alım satımı yapılıyordu. İnternet üzerinden oyun ilanları vardı. Üye olmak isteyenler site üzerinden üye oluyordu. Üye olan herkesten 'GP' denilen ve gerçek para anlamına gelen '12 GP' alıyorduk. İsteyen herkes üye olabilirdi. Referansa gerek yoktu. Ürünler depo dediğimiz sisteme doluyordu. Depodan ürün satışı yapıldığında para kazanılıyordu. Üyelerin satın aldığı hayvanların maksimum yaşam süresi 3 yıldı" dedi.

'ARSA VE ARABA ALDIM'

Üyelerin yatırdığı paralarla arsa ve otomobil aldığını söyleyen İsa Karedemir, "Kayseri’de bir AVM'de, Talas'ta birkaç noktada olmak üzere 5 restoran açtık. Tokat, İstanbul ve Konya’da da inşaatı devam eden işletmeler açtık. Kimseye 'bu iş karlı' demedim. 'Biz bir ticaret yapıyoruz' dedim. Dolandırmak için bir işlem yapmadım. Yatırdıkları paraların karşılığını somut göstermek adına bu işletmeleri açtım. İşletmelerden gelen gelirlerle diğer üyelere kar payı gönderdiğimiz oldu. Şirkete yatırılan paralarla, Denizli, Eskişehir ve Kayseri gibi yerlerden gayrimenkul ve araba aldım. Adıma aldığım araçları şirkete devretmek için aldım. Alaçatı’da aldığım arsa da bu şekildeydi. İzmir harici birçok taşınmaz almamın nedeni şirketten gider gösterip, vergiden düşmekti. Rayiç bedelin üzerinde arsa aldık. Bunu da vergi muafiyeti için yaptık. Sadece Alaçatı’da ki arsayı kendi adıma aldım daha sonra şirkete devrettim. Ancak aldığım arabaları şirkete devredemedim" ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETİ KURARKEN LOKANTA AÇACAĞIM DEDİ'

İsa Karademir’in kayınbiraderi olan tutuklu sanık Fehmi Ö. ise "Eniştem, bankada memur olarak çalıştığı için şirketi benim üzerime kurdurdu. Resmiyette müdürdüm; ama şirketin hiçbir işini ben yürütmüyordum. İsa’ya vekalet vermiştim, hepsini eniştem yapıyordu. Şirket hesabına yatan paralardan da benim bir haberim yok. Şirket adına alınan araçlardan ve oyunla ilgili hiçbir bilgim yok, üyelerin hiç biriyle de konuşmadım. Şirketin hesabından 1 lira bile çekmedim. İsa, şirketi kurdururken lokanta açacağını söyledi. Oyunla alakalı bir şey demedi. Hiçbir karım yok, aksine zararım var. Mağdur oldum. Üyeler icra takibi başlattı" diye konuştu.

3 SANIĞA TAHLİYE

Diğer sanıklar ise savunmalarında suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fehmi Ö., Onur Tolga Y. ve Remzi T.'nin tahliyelerine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - ================== Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Avcı yönetimindeki 16 ADY 166 plakalı araç ile Emrah Dost yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Dost ile arkasında oturan Muhammed Kaya, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve kalabalık

- Kaza yapan araç ve motosiklet

-Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:150 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ====================== Askerlik yapan arkadaşlarına uyarak hırsızlık yapmaya gelmişler

Adapazarı’nda mağazanın camını taşla kırarak 50 bin TL değerinde telefon, tablet ve bilgisayar çaldıkları tespit edilen 7 kişiden 2’si İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, daha önce Sakarya’da askerlik yapan arkadaşlarına uyarak kente hırsızlık için geldiklerini söyledi.

Dün, Adapazarı’nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde cep telefonu mağazasının camını taşla kırarak yaklaşık 50 bin TL değerinde cep telefonu, tablet ve bilgisayar çalan 7 kişinin kimlikleri belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da düzenlediği operasyonla 7 kişinin arasında bulunan B.Y. (27) ve E.E.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızların, İstanbul’dan araç kiraladıkları ve aynı marka başka bir araçtan çaldıkları plakayı kiraladıkları araca taktıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinde, daha önce Sakarya'da askerlik yapan arkadaşlarına uyarak kente hırsızlık için geldiklerini, cep telefonu bayisinin camını kırarak hırsızlık yaptıklarını söyledi. B.Y. ve E.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.