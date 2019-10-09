DHA YURT BÜLTENİ-18 (YENİDEN)

Barış Pınarı Harekatı başladı TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Harekatı’ saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı. Türkiye’nin uzun süredir operasyon sinyali verdiği ve ABD ile güvenli hale getirilmesi amaçlanan ancak başarılı olunamayan Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarının kontrolündeki bölgelere yönelik Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Uzun süredir askeri yığınağın yapıldığı ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Milli Ordu unsurlarının da sevk edildiği sınır hattındaki birlikler, saat 16.00’da belirlenen terör hedeflerini obüs ve tanklar ile ateş altına aldı.Fırat’ın doğusundaki Telabyad ilçe merkezi ile kırsalındaki bölgelerde belirlenen terör unsurlarına hedefler birbiri ardına kara destek vasıtaları ile ateş altına alındı. Tankçı birliklerinin ateş altına aldığı terör hedeflerinden dumanlar yükselirken, ilçe merkezinde de harekatın başlaması coşkuyla karşılandı. Hedeflerdin vurulmaya başlamasının ardından Akçakale ilçe merkezi ile sınır hattına yakın bölgelerde de güvenlik güçleri sivilleri uyararak sınıra yaklaşmamalarını istedi.

Öte yandan harekat öncesi ilçe genelinde GSM operatörlerinin telefon ve internet hizmeti de kısıtlandı. Bu arada güvenlik için sınıra yaklaşılmaması yönünde belediye hoparlörlerinden anonslar yapılırken, ilçedeki okullar da pazartesi gününe kadar tatil edildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) =================== Şanlıurfa'da Özel Güvenlik Bölgesi uygulaması ŞANLIURFA Valiliği, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı' harekatının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

ŞANLIURFA, (DHA)- =============== Ceylanpınar'a havan mermisi düştü SURİYE’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn'dan teröristler tarafından atılan 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Rasulayn’dan atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.. CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ======================== Akçakale'de okullar tatil edildi TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle okullar tatil edildi. Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sınır ötesi operasyon sebebiyle müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız, 14.10.2019 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir" denildi.