DHA YURT BÜLTENİ 19

BURSA İnegöl'de zincirleme kaza 1 ölü, 30 yaralı (4)
İnegöl'deki zincirleme kazanın tanığı o anları anlattı
"BARİYERLERİN KENARINDA YARALILAR YATIYORDU"
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazadan hafif şekilde yaralı olarak kurtulan Ümit Kavak o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir kazaya tanıklık ettiğine işaret eden Kavak, "Çok sayıda yaralı vardı. Ben de yaralandım ancak benimki ağır bir şey değildi o yüzden ambulansa binmedik. Can pazarı vardı, herkes kaçışıyordu. Kötü bir durum tabii ki görmek istemediğimiz bir şeydi, zor bir durum. Yaralılar yol kenarındaydı, bariyerlerin kenarında yaralılar yatıyordu. İnsanlar bayağı bir bağrış içerisindeydi, ciddi bir kazaydı. Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. 1-2 kilometre kuyruk oluştu. Önümdeki 3-4 araç kaza yaptı, kazayı gördüm, ondan sonra araçlar duramadı. Biz de ayakta duracak gibi değildik. Benim aracıma da arkadan vurdular" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kazadan yaralı kurtulan vatandaş o anları anlattı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)
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OTOMOBİL KALDIRIMDA YÜRÜYEN ANNE VE KIZINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
MANİSA Yunusemre ilçesinde, kaldırımda yürüyen anne Selma Topçu (60) ve kızı Elif Topçu'ya (30) iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Murat Sinan (23) yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada anne Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Merkez Efendi Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden Murat Sinan yönetimindeki 26 YE 444 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından kaldırımda yürüyen anne Selma Topçu ve kızı Elif Topçu'ya da çarptıktan sonra yine hızını alamayarak park halindeki 35 NS 761 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle anne ve kız yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durum sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde anne Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Elif Topçu'yu ise ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Elif Topçu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kazada otomobilin arka iki teker dingilinin kopması otomobilin hızı konusunda akıllarda soru işareti bırakırken, polis sürücü Murat Sinan'ı gözaltına aldı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaza yerinden görüntü
- Ölen annenin cesedinden görüntü
- Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA)
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BOLU DAĞI TÜNELLERİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI
KURBAN Bayramı tatili için yollara düşenler TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai bitimi ile birlikte yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Araç yoğunluğuna sağanak yağış da eklenince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerindeki tedbirlerini arttırdı. Polis ekipleri devriye görevinde bulundu. Gece saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Araçlardan görüntü
Polis ekiplerinin görüntüsü
Bolu Dağı tünelinden görüntü
Tünel içinden görüntü
Yağmur görüntüsü
Polislerin sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarması
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
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İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)
CENAZELER OTOPSİ İÇİN ERZURUM VE TRABZON'A GÖNDERİLDİ
Erzincan'ın Tercan İlçe Müftülüğünde görevli Fatih Aslan'ın öldürdüğü İlçe Müftü Vekili Ersin Kan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç, Kervansaray Camii İmam Hatibi Harun Yakup Günday, Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım Muhammed Küçükyıldız ile intihar eden cinayet zanlısı Fatih Aslan'ın cenazeleri otopsi için Erzurum ve Trabzon'daki Adli Tıp Kurumlarına gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Fotoğraflar
ERZİNCAN (DHA)
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BOYABAT'TA DOMATES FESTİVALİ DÜZENLENDİ
SİNOP'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Boyabat Domatesi Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.
Boyabat İlçe Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından 'Boyabat Domatesi Festivali düzenlendi. Bu yıl 2'incisi düzenlenen festivale Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Kaymakamı Akın Oruç, domates üreticileri ve vatandaşlar katıldı.
Festivalde en hızlı dometes yeme yarışması da düzenlendi. Yarışma sırasında renkli görüntüler oluştu. Yarışmada Dilek Akça birinci oldu.
Festivalde konuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı "Güzel bir etkinlikle domatesimizi tanıtma yolunda bir program yaptık. Boyabat Gazidere domatesi aslında bizim 20-30 yıl önce köylerimizde ektiğimiz ve yediğimiz domatesler. Özellikle salatada ve salçada gerçekten güzel olan ve damak tadına çok uygun olan bir domates. Bu güzel domatesimizi bu tür programlarla daha çok tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Festivalden detay
-Domates yeme yarışması
-Röportaj
(SÜRE:2.52 Dk) (BOYUT:317 MB)
Haber-Kamera:Esra AKSU/BOYABAT(Sinop), DHA) -
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BİLECİK'TE TARİHİ ESER OPERASYONU
BİLECİK'te jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda insan figürlü 3 adet mozaik tablo ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Başköy'de bir işyerinin otoparkında duran otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 3 adet insan figürlü mozaik ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili M.I., F.Y., R.M., B.G., O.G. ve Ö.A.Ç'yi gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.
Görüntü dökümü:
-Jandarma kamerasından ele geçileren tarihi eserlerin görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)
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