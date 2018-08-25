DHA YURT BÜLTENİ-19

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE 7 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 107 ÖLÜ, 561 YARALI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın son günü olan 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30'a kadar yurt genelinde 143 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 107 kişi yaşamını yitirdi, 561 kişi de yaralandı.

DÖRDÜNCÜ GÜN

Bayramın son günü 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30’a kadar ise 14 kaza meydana geldi. Antalya (2), Sinop (2), Çorum (2), Gaziantep (2), Aydın, Bursa, Kayseri, Düzce, Osmaniye ve Kocaeli'deki kazalarda 10 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

İSTANBUL (DHA)

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Konya'da kereste atölyesinde yangın (3)

9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

Konya'da Marangozlar Sanayi'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra iş makinalarıyla müdahale edildi. Belediyelere ait itfaiye ve arazözlerin yanı sıra bazı fabrikalara ait arazözlerde müdahale destek oldu. AFAD ve Kızılay da bölgede yangına müdahale eden ekiplerin dumandan etkilenmemesi için maske, su ve ayran dağıttı. Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu alevler tamamen söndürülürken, ağaç ürünlerinin çeşitli üretimlerini yapan 9 iş yeri de küle döndü. LPG'li bir forklifin patlaması sonucu yangının çıktığı ileri sürülürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. AFAD ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından hasar- tespit çalışmasına başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İş makinaların müdahalesi

- Alevlerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA (DHA)

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