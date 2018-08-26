DHA YURT BÜLTENİ-19

TATİL KAZALARINDA ÖLÜ SAYISI 147'YE, YARALI SAYISI 702'YE YÜKSELDİ Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar günü saat 22.30'a kadar yurt genelinde 192 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 147 kişi öldü, 702 kişi ise yaralandı. TATİLİN SON GÜNÜ 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü saat 22.30'a kadar ise 28 kaza meydana geldi. İzmir (3), Bolu (2), Bursa (2), Uşak (2), Ordu (2), Tekirdağ (2), İstanbul (2), Kütahya (2), Şanlıurfa, Hatay, Muğla, Kayseri, Çorum, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Amasya, Balıkesir ve Giresun'da meydana gelen kazalarda, 20 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı. Haber: İSTANBUL (DHA) ================================== DOKTOR ANNE İLE OĞLU, AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, doktor Gülşen Bulut (58) ve oğlu Uğur Bulut (17), yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları müstakil eve geldi. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan M.B., ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi. Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut’u bir başka odada ise Uğur Bulut’un cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri cesetler üzerinde yaptıkları ilk incelemede, anne Gülşen Bulut’un vücuduna isabet eden 3 av tüfeği mermisiyle, Uğur Bulut’un ise kafasına isabet eden tek mermi ile yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Gülşen Bulut’un oğlu Uğur Bulut tarafından öldürüldüğü, Uğur Bulut’un cinayetin ardından intihar etmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor. Cinayetlerin 3’üncü bir kişi tarafından işlenmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Anne ile oğlunun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinden detay

- Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

- Olay yerine gelen bir yakının ağıt yakıp ağlaması

- Genel detaylar

- Anne ve oğlunun fotoğrafları Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ================================ Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)

ÖLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi'nden cenaze araçlarıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeler, otopsi için morga konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber:-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MB ======================================== Afgan genç, evinin bahçesinde bıçakla öldürülmüş bulundu (2)

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Çerkezköy ilçesinde, orman ürünleri şirketinde çalışan Afganistan uyruklu ve çevresinde Semir olarak tanınan, 13 kez bıçaklanarak öldürülen Zebihullah Sacir'in katil zanlısı olarak yine Afgan uyruklu Berekatullah Nazari, polis tarafından yakalandı. Cinayetin ardından Cumhuriyet Savcısı Murat Çaylan'ın yürüttüğü soruşturmada, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'nun kurduğu özel ekip, cinayet zanlısının Berekatullah Nazari olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Nazari, polisteki sorgusunun adından sevk edildiği adliyede tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katil zanlısının adliyeden çıkışı

- Zanlı'dan detaylar

- Adliyeden detaylar

- Ölenin arkadaşı ile röp.

- Detaylar Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) ============================== ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CEZA YEDİ, YANINDAKİ ARKADAŞI ALKOL KOMASINA GİRDİ ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Günay Ö., 2.33 promil alkollü çıktı. Sürücünün arkadaşı ise girdiği alkol koması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki sahil bandı üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, alkollü sürücü ihbarı üzerine 67 AK 278 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Günay Ö.’nün yapılan kontrolünde 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Karakola gitmek istemeyen Günay Ö., polislere uzun süre direndi. Bu sırada otomobilde bulunan ve aldığı alkolün etkisi ile komaya giren Uğur K. için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ambulansa alınan Uğur K., Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğur K.’nın belinde bulunan ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Otomobil sürücüsü Günay Ö. polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Günay Ö.’nün ehliyetine el konulduğu ve yaklaşık 7 bin TL ceza kesildiği öğrenildi. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sürücü Günay Ö.nün ekip arabasına binmesi

- Uğur K.’ya sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Detaylar

Süre:(1:04) Boyut: (196 MB) Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ/Zonguldak,(DHA)