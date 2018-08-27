HABER

DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

ARILARIN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti.

ARILARIN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Aşağıbeylerbeyi köyünde meydana geldi. Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
- Saliha Solak'ın sağlık fotoğrafı
- Acilden görüntü
- Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

=================================

ŞANLIURFA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ŞANLIURFA'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Kalecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs ve otomobilde bulunan 7 yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------------
- Hastanenin acil servisi
- Acil serviste bekleyen ambulanslar
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

===============================

5 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini öldüren Salih Albay (34), tutuklandı.

Besni'nin Eğerli köyünde, geçtiğimiz 22 Temmuz'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda'yı öldüren Salih Albay, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulansla adliyeye sevk edildi. 5 kişinin ölümüne neden olan Salih Albay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
- Besni adliyesi
- Adliye önü geniş güvenlik önlemleri
- Ambulansın beklemesi
-Cinayet zanlısının tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılması
- Zanlının ambulansa alınması
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

================================

ŞİDDETLİ YAĞIŞ, SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHLARI DAĞITTI

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel caddede kurulan semt pazarındaki tezgahları dağıttı. Esnafın sele kapılan sebze ve meyveleri caddeye saçıldı.

Sanndıklı’da saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Dere Boyu Caddesi’nde su baskını yaşandı. Cadde sel sularıyla dolarken, kurulan semt pazarında meyve ve sebze satışı yapılan tezgahlar sel sularıyla yıkıldı, ürünler de sulara kapılıp dağıldı.

Bazı esnaf suyla dolan caddedeki ürünlerini kurtarmak için çaba harcadı. Yağış sonrası itfaiye ve belediye temizlik işçileri çevreye dağılan sebze ve meyveleri temizlemek için çalışma başlattı. İlçede yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş kamerası)
--------------
- Sel sularının kapladığı caddeden görüntü
- Sele kapılan meyvelerden detay

HABER: Ahmet DAĞLI- KAMERA: SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

==================================

PARTNERKim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...Kim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...
Beyoğlu'ndaki cinayet protesto edildi Beyoğlu'ndaki cinayet protesto edildi 
Denizli'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiDenizli'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Diğer Haberler
TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.