DHA YURT BÜLTENİ 19

HEM KORE HEM DE KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ ALBAYA SON GÖREV MARMARİS'te yaşayan Kore ve Kıbrıs Gazisi emekli Kara Pilot Albay Hayri Salguman (89), yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdi. Salguman, askeri törenle toprağa verildi. Kore ve Kıbrıs Gazisi emekli Kara Pilot Albay Hayri Salguman, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde yaşamını yitirdi. Salguman için Armutalan'daki mahalle camisinde, ikindi namazına müteakip askeri tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Salguman'ın yakınları ile çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı. Kılınan namaz sonrası, Salguman'ın bir süre askerlerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılan tabutu, Armutalan Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Salguman'ın cenazesi burada toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Cenazeden görüntü

- Gazi Salgulaman'ın fotoğrafı genel görüntü

- Cenaze namazından genel görüntü

- Cenazenin askeri törenle camiden alınışı genel-ayrıntılı görüntü 4 dakika 2 saniye-291 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ================================= CİNNET GETİRİP BABASINI YARALAYAN GENCİ ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİ ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve cinnet getirerek babasını yaralayan, ardından da kendisini eve kilitleyen M.K. (23), özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve cinnet getirdiği öne sürülen M.K. ailesiyle tartıştı. İddiaya göre, kendine hakim olamayan M.K., önce cam şişeyle babasına saldırıp yaraladı. M.K. daha sonra erkek kardeşine zıpkınla ok fırlattı, ancak isabet etmedi. Babası ve erkek kardeşiyle diğer aile üyelerinin evden kaçıp uzaklaşmasının ardından kendini eve kilitleyen M.K., kapı ve pencerelere zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.'nin babasını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise önce evin etrafında güvenlik çemberi oluşturdu ve eve girmeye çalıştı. Polise direnen ve eve yaklaşmaya çalışanlara zıpkını doğrultarak tehdit eden M.K., yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına karşılık vermedi. Daha sonra olay yerine Alanya'dan özel harekat polisleri çağrıldı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri M.K. evin başka bir odasındayken operasyon kararı aldı. Kilitli olan demir kapıyı kıran özel harekat ekipleri M.K.'yi etkisiz hale getirdi. Daha sonra dışarıda hazır bekletilen sağlık ekipleri eve girerek M.K.'ye müdahale etti. Sedyeye konulan M.K. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan M.K.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü kaydedilirken, birkaç gündür ise ailesine karşı çıkarak ilaçlarını kullanmadığı öne sürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Polisin olay yerinde güvenlik önlemi alması

- İkna çalışmaları

- Özel harekat polisinin gelişi

- Özel harekat polislerinin eve girişi

- Sağlık ekiplerinin eve girişi

- Sağlık ekiplerinin genci ambulansa taşımaları

- Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ================================ SÜNNET YEMEĞİNDEN YİYEN 99 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki sünnet mevlidinde verilen yemekten yiyen 99 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Adalet Mahallesi'ndeki bir imam hatim ortaokulu bahçesinde dün M.G.'nin sünnet olan oğlu için mevlit okutulup, yemek ikram edildi. Çok sayıda davetli de katılarak tavuk suyu çorba, köfte, pilav, salata ve pudingten oluşan menüden yedi. Davetlilerden 99'u bugün mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki özel ve devlet hastanelerine başvurdu. Zehirlenme belirtileri gösteren vatandaşlara hastanelerde serum tedavisi uygulandı. Rahatsızlanan vatandaşlardan Fatih Mertoğlu, davetli olduğu için mevlide katıldığını, yemek yediğini, bugün ise rahatsızlanınca hastaneye başvurduğunu söyledi. Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün sünnet töreninde verilen yemekten yedikten sonra bugün zehirlenme şüphesiyle 99 kişinin hastanelere başvurduğu, 34 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 65 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca sünnet töreninde verilen yemekten incelenmek üzere örnekler alındığı da belirtildi.