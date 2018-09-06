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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı   KARAMAN'da, karşı yönlerden gelen kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KARAMAN'da, karşı yönlerden gelen kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, 18.45 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Yıldız (25) yönetimindeki 70 AD 440 plakalı kamyonet, Oğuzhan Parlar (27) yönetimindeki 51 AAF 391 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralıların yerde ambulans beklemesi
- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
- Yaralıların ambulanslara alınması
- Kazaya karışan araçlardan detay
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

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Elazığ'da 'Suriyeli' gerginliği

ELAZIĞ'da, Suriyelilerin yaşadığı mahallede meydana gelen tartışma sonucunda Suriyelilere ait birçok işyeri, kimliği belirsizi kişilerin saldırısı sonucu hasar gördü.
Elazığ merkez Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli grup ile aynı mahallede yaşayan Elazığlı vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga yaşandı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri yolu trafiğe kapatarak, mahallede Suriyeli istemediklerini dile getirdi. Kavganın büyümesinin ardından Sanayi Mahallesi sakinleri, Suriyelerin işlettiği işyerlerine saldırıda bulundu. Suriyelilere ait birçok işyerini tahrip eden mahalle sakinleri, yetkililere bu bölgede Suriyelileri istemediklerini iletti. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte Suriyeli ve Elazığlı vatandaşlar arasındaki kavga, daha fazla büyümeden sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Güvenlik kamerasında kavga anı
-Mahalle sakinlerinin toplanması
-Mahalle sakinlerinin Suriyelilere tepki göstermesi
-İşyerlerine saldırılar
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

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Yolcu otobüsü hareket halinde alev alarak yandı

MERSİN'de, D-400 Karayolu üzerinden ilerleyen yolcu otobüsü alev alarak yandı. Büyük paniğe neden olan yangın, yolcular tarafından saniye saniye görüntülendi.
D-400 Karayolu üzerinden Mersin istikametine giden, plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motoru, Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi yakınlarında aniden alev aldı. Yolcular ve otobüs çalışanları panikle araçtan dışarı çıkarken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Ormanlık alana da sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yanan otobüsten görüntü
Yolculardan görüntü
Ormana sıçrayan alevler
Otobüsten yükselen dumanlar
İtfaiyenin müdahalesi
Genel ve detaylar

Haber: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)

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Bursa'da 'sağanak' hayatı olumsuz etkiledi

BURSA’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dağ ilçeleri ile Kestel ve Gürsu ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Caddeler göle dönerken, çok sayıda yerleşim bölgesinin elektriği kesildi.
Bursa’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede hayatı felç etti. Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçeleri ile dağ ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokak aralarındaki rögar kapakları taşarken devreye BUSKİ, Belediye ve itfaiye ekipleri girdi. Ekipler su baskını olan ev, iş yeri, cadde ve sokaklara müdahale etti. Orhaneli ilçesinde birçok yerleşim alanında elektrik kesintisi yaşandı. Ovaakça Mahallesi'nde ise ormanlık alana yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. Yangında 150 metrekarelik bir alan yandı. Bursa merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İtfaiye ve belediye ekiplerinden görüntüler
Göle dönen caddelerden görüntüler
İş makinalarından görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/İsmail KAYA / BURSA,(DHA)

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Bir haftadır kayıp olan kişi, sulama kanalında ölü bulundu

ESKİŞEHİR'de, bir haftadır kayıp olan Kadir İntekin'in (42) cesedi sulama kanalında bulundu.
Akşam saatlerinde Emirler Mahallesi Hayvan Pazarı yakınındaki sulama kanalında bir erkek cesedi gören çevredekiler, 156 Jandarma İmdat hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin sudan çıkardıkları cesedin üzerinden bir hafta önce Ertuğrulgazi Mahallesi'nden kaybolan Kadir İntekin'e ait kimlik çıktı. Yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilen İntekin'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kanalın görüntüsü,
-Olay yerindeki ekiplerin,
-İtfaiye ekiplerinin cesedi çıkarmaları,
-Ölenin vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

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