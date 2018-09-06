DHA YURT BÜLTENİ - 19

Hatay’da 4 farklı noktada orman yangını HATAY'ın Arsuz ve Dörtyol ilçeleri kırsalı Amanos Dağı eteklerinde dört farklı noktada orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan yaptıkları çalışmalarla yangınları kontrol altına aldı.

Dörtyol’un Karakese, Arsuz'un da Derekuyu, Haymaseki ve Helvalı bölgelerinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Arsuz’un Haymaseki Mahallesi'nde samanlıkta meydana gelen yangın, daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangında bir inek telef oldu, bir kadın da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme ekipleri, havadan helikopterlerle, karadan da orman işletme ekipleriyle yangınlara müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan 4 hektar alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.

Dörtyol Karakese mevkiinde çıkan orman yangını ise 1 hektar alanda etkili oldu. Helikopterlerle havadan müdahale edilen yangın, karadan da arazözler ve ekiplerin yaptığı çalışmalarla bir saatte kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yangından yükselen dumanlar

- Yangın yerinde helikopter ve arasözlerin müdahalesi

- Söndürme araçlarının gidiş gelişleri

- Söndürme çalışmaları SÜRE: 02'24" - BOYUT:109 MB Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Silifke'de çalılık yangını MERSİN'in Silifke ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Becili mevkiindeki çalılık alanda çıktı. Çalılıktan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Poyrazın etkisiyle hızla yayılan yangın, daha fazla büyümeden ekipler ve çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, iki dönümlük alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından görüntüler Haber-Kamera: SİLİFKE(Mersin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal öldü TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sokak ortasında Ayhan Ç.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan bakkal Murat Yağcı (45), hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir üst caddede bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı, Sururi Say Caddesi'nden gelen siparişi el arabasıyla götürmek için yola çıktı. Siparişi bırakıp dükkanına dönen Yağcı'yı bu sırada yolu üzerindeki diyaliz merkezinin duvarının arkasında bekleyen Ayhan Ç., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan bakkal yolda yığılıp kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri hemen saldırının yaşandığı yere geldi. Polis, kaçan şüpheliyi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde yakaladı. Bakkalı bıçaklayan şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise cadde üzerindeki bir elektrik panosunun yanında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Cinayet anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ayhan Ç.'nin Diyaliz Merkezinin yanında bulunan duvarın arkasında durduğu görülüyor. Ara sıra Bakkal Murat Yağcı'nın yoldan gelip gelmediğini kontrol ettiği görülen Ayhan Ç., Yağcı'nın el arabasıyla yakınına gelmesinin ardından elindeki bıçakla Yağcı'ya saldırıyor. Yağcı'yı defalarca bıçaklayan Ayhan Ç., daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaşırken birden durup bağırarak bir şeyler söylediği görüntülere yansıyor. Düştüğü yerden kalkan Yağcı, bir süre yürüdükten sonra yere yığılıyor. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geliyor. Polis ekiplerinin kaçan saldırganın peşinden gittiği görülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Bıçaklanan şahsın görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Ölen Murat Yağcı'nın fotoğrafı

-Şüpheli Ayhan Çetin fotoğrafı

-Genel Detay Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Freni boşalan kamyon evin bahçesine devrildi TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, freni boşalan park halindeki kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptıktan sonra üç katlı evin bahçesine devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Çınar Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammed Akbulut, namaz kılmak için inşaat malzemeleri yüklü 45 FS 199 plakalı kamyonunu yokuşa park ederek araçtan indi. Bu sırada freni boşalan kamyon yokuş aşağıya doğru giderken, sürücüsü de peşinden koştu. Kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptıktan sonra 3 katlı evin bahçe duvarını da yıkıp, bahçeye devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, binanın dış cephesi ve otomobillerde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Malkara itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre kamyonun freninin boşalmasıyla meydana geldiği belirlenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Binanın bahçesine devrilen kamyon

Olay yerinde toplanan kalabalık

Kamyon ve evden detaylar

Sürücü Muhakked Akbulut'un kazayı anlatması

Polis ekiplerinin çalışması

Detaylar