DHA YURT BÜLTENİ 19

Müteahhit, otomobilinde intihar etti ADANA'da, müteahhitlik yapan Halil Özdemir (37), otomobilinde başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitlik yapan Halil Özdemir'den haber alamayan yakınları, arkadaşlarını arayarak nerede olduğunu öğrenmek istedi. Bu sırada bir arkadaşı, yakınlarının ulaşamadığı Özdemir'in otomobilini Aşıklar Bulvarı'nda park halinde olduğunu görüp, yanına gitti. Otomobile yaklaşan arkadaşı, Özdemir'in kanlar içinde olduğunu fark edince durumu sağlık ekiplerine, polise ve yakınlarına bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobilde inceleme yapan polis, sağ ön koltukta kısa dipçikli pompalı av tüfeği buldu. İntihar ettiği tahmin edilen Özdemir'in cenazesi, polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan görgü tanıklarının polise verdikleri ifadeye göre, Özdemir'in akşam saatlerinde bulvara geldiği ve telefonda birisiyle tartıştığını anlattıkları öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Müteahhitin içinde intihar ettiği otomobilden görüntü

- İncele yapan polislerden görüntü

- Yolun karşısındaki parktan polisin incelemesini izleyen vatandaşlar

- İntihar eden Halil Özdemir'in yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 01'18" - BOYUT: 241 MB Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Gelibolu'da patlamamış 'top mermisi' bulundu ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, daha önceleri çöplük olarak kullanılan alanda vatandaşlar tarafından patlamamış top mermisi bulundu.

Gelibolu ilçe çıkışındaki Sürek Ovası mevkiinde daha önceden çöplük olarak kullanılan alanda saat 19.30 sıralarında çevredekiler tarafından patlamamış top mermisi bulundu. Toprak zemin üzerindeki mermiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yapılan inceleme sonucu cismin patlamamış top mermisi olduğu tespit edildi. Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisinin detaylı olarak incelenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, top mermisinin kullanılmayan eski çöplük bölgesine nasıl geldiği konusunda araştırmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.