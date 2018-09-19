DHA YURT BÜLTENİ - 19

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi (EK)

TUTUKLANDILAR 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve adliyeye sevkedilen terör örgütü PKK/YPG üyesi M.C., İ.M., A.M., İ.M., R.M., M.K., H.K., F.K. ve C.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. BAŞSAVCI ATAMAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Cumhuriyet Başsavcsı Ahmet Ataman, 9 teröristin tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Piyade Üst Teğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Muhmet Muratdağı'nı şehit eden teröristlerin 14 Eylül günü Suriye'nin Afrin bölgesi Raco Beldesi'nde yakalanarak Hatay'a getirildiğini belirten Ataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca müdafi huzurunda ifadeleri alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak şüpheliler M.C., A.M., C.M., F.K., H.K., İ.M., M.M.K., İ.M. ve R.M. 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak', 'Kasten Öldürmek' ve 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak' suçlarından Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları talebi ile sevk edilmiş, Hatay 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 18 Eylül 2018 tarih ve 2018/407 sorgu sayılı kararı ile şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye önündeki polislerden görüntü

- Tutuklanan teröristlerin adliyeden çıkartılmaları

- Teröristlerin konuyduğu otobüsün jandarma eskortuyla adliyeden ayrılması SÜRE: 01'10" - BOYUT: 216 MB Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK /HATAY,(DHA) Pencerede sigara içerken üçüncü kattan düştü BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın penceresinde sigara içerken dengesini kaybederek düşen Hacer S.(30) ağır yaralandı.

İnegöl’ün Akhisar Mahallesinde apartmanın 3'üncü katında oturan Hacer S., iddiaya göre odasındaki pencereye oturup sigaraya içmeye başladı. Pencerede dengesini kaybeden Hacer S., boşluğa düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Hacer S., ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenilen Hacer S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralanan kadının hastaneye getirilişi

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Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /BURSA,(DHA) Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor (EK)

KOMŞU ŞÜPHELİ OLARAK SORGUYA ALINDI Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in geçen pazar günü kaybolması ile ilgili ailenin komşusu E.B. ifadesi alınmak üzere Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kars Valisi Rahmi Doğan, E.B.'nin 'şüpheli' sıfatıyla karakoldaki sorgusunun sürdüğünü bildirdi. Haber: KARS,(DHA) Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (EK)

İKİ HAFTA ÖNCE ÜNİVERSİTEYE KAYDINI YAPTIRDI Afyonkarahisar’da kontrolden çıkıp refüjdeki sulama kanalına devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitirenlerden Ahmet Bacak’ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uçak Gövde ve Bakım Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Antalya’nın Kumluca ilçesinde oturan Hüseyin ve Zuhal Bacak çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Ahmet Bacak’ın bu yıl üniversiteyi kazandığı ve 2 hafta önce kaydını yaptırdığı belirtildi.

Ahmet Bacak’ın anne ve babası tarafından dün gece Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Eskişehir’e uğurlandığı kaydedildi. Ahmet Bacak’ın Kumluca’ya döndüklerinde kendisini aramalarını istediği anne ve babasının dün saat 02.00 sıralarında kendisiyle telefonda görüştüğü, birkaç saat sonra da kazanın meydana geldiği öğrenildi. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra kazayı haber alıp, bu sabah Afyonkarahisar’a giden Hüseyin ve Zuhal Bacak çifti, çocuklarının ölüm haberiyle yıkıldı. Ailenin lise öğrencisi bir kız çocukları daha olduğu belirtildi.

CENAZESİ KUMLUCA’YA GETİRİLDİ

Ahmet Bacak’ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra akşam saatlerinde Kumluca Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ahmet Bacak’ın yarın Kumluca’da toprağa verileceği belirtildi. FOTOĞRAFLI Haber: Ramazan SARIKAYALI /KUMLUCA(Antalya),(DHA) Arazi kavgasında kuzenini öldürdü ADANA'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kava ettiği amcasının oğlu S.T. tarafından tabancayla vurulan Lütfi Ethem T., hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Arslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden sorun yaşayan amca çocukları Lütfi Ethem T. ve S.T., tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine S.T., tabancayla kuzenine ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Lütfi Ethem T. , çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı T., buradan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybeden Lütfi Ethem T., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı S.T.'yi yakalamak çalışma başlatan güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.