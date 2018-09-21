DHA YURT BÜLTENİ 19

MEYVE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; 2 YARALI Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit-5 mevkiinde kontrolden çıkan meyve yüklü TIR devrildi; 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre; Ankara’ya meyve sevkiyatı yapan Ramazan A.(60) Yönetimindeki 31 GU 556 plakalı meyve yüklü TIR, Mezit-5 mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Bariyerler üzerine devrilen TIR’ın kasasındaki tonlarca elma, armut ve üzüm yola saçıldı. Kaza sonucunda sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu Reşit K. (54), kaza yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerince kurtarıldılar. Yaralılar ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındıl. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü

Kaza yeri ve yaralıların görüntüleri

Detaylar Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ================ TİCARİ ARAÇTAN PARA ÇALAN KİŞİ, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI ADIYAMAN’da, ekmek firmasına ait hafif ticari araçtan 300 TL çalan kişinin cezaevi firarisi K.Y. olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan K.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. 817 numaralı sokaktaki markete ekmek bırakan hafif ticari araçtaki 300 TL çalınınca, ihbar üzerine harekete geçen polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, yaptıkları incelemede parayı çalan kişinin aynı zamanda uyuşturucudan 4 yıl hapis cezası bulunan K.Y. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAMERALARA YAKALANMIŞ

Güvenlik kamera görüntülerinde K.Y.'nin yanına yaklaştığı aracın kapısını açıp, ön bölümündeki parayı alıp uzaklaştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Şüphelinin araca yaklaşması

- Çevreyi kontrol etmesi

- Araçtan parayı alması

- Paralarla olay yerinden uzaklaşması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8.55 MB ====================== ÇORUM'DA SÜRÜCÜYE 'KİKİ CHALLENGE' CEZASI ÇORUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kuralı ihlali yapan sürücülere karşı uygulma ve denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerce, son dönemde özelllikle sosyal medyada 'kiki challenge' adıyla yaygınlaşan ve hareket halindeki araçtan inip cep telefonu ile çekim yapan 1 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan ceza kesildiği belirtildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğindeki, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali ve drift yapan araçlara ilişkin denetimlerini artırdı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafikte kural ihali yapan sürücülerin yanı sıra, özellikle polisin olmadığı yerde drift çekerek trafiği tehlikeye sokan sürücülere de Mobese kameraları ile tespit ederek ceza yazıldığı bildirildi. Son dönemde özelllikle sosyal medyada 'kiki challenge' adıyla yaygınlaşan ve hareket halindeki araçtan inerek cep telefonu ile çekim yapan 1 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

CEZALARDA YÜZDE 40 ARTIŞ Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla trafik denetimlerinin yoğunlaştırılarak süreceği kaydedilen açıklamada, 59 noktadaki 180 kameradan oluşan KGYS'nin trafik denetimlerinde yoğun şekilde kullanımıyla 2017 yılında 7 bin 842 olan cezai işlem sayısının 2018 yılında 11 bin 4'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 2018 yılı sonuna kadar KGYS ile trafik kural ihlallerine yönelik emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali, drift yapan araçlar ve trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimi yapılarak tespiti yapılan ihlallere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araç ve sürücülerden görüntüler

Detaylar (SÜRE: 1.30 sn ) ) (BOYUT 96 MB) Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ================ YILANI KAÇIRMAK İÇİN YAKTIKLARI ATEŞ PANİK YAŞATTI GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, mevsimlik işçilerin barındığı çadırın etrafındaki yılanı kaçırmak için çocukların yaktığı ateşle tutuşan otlar, paniğe yol açtı.

İlçe merkezine bağlı Gedikli mahallesi kırsalında mevsimlik işçilerin kurduğu çadırların etrafında oynayan çocuklar, gördükleri yılanın gitmesini sağlamak amacıyla ateş yaktı. Yanan ateşin tutuşturduğu otlar, paniğe yol açtı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevler çadırlara sıçramadan söndürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Olay yeri

- Yükselen dumanlar

- Mevsimlik işçilerin çadırları

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ramazan TUNCER-Kamera-GAZİANTEP (DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4 MB ===================== NİŞANLI KIZ, KINA GECESİ ÖNCESİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Hülya Y. (23), kına gecesi öncesi tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan genç kız, hastanede tedaviye alındı.