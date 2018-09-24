DHA YURT BÜLTENİ 19

Dolandırıcı banka müdürü, insan tacirleriyle buluşunca yakalandı - ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ İLE Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürü olduğu bankayı ve "Ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını toplamda yaklaşık 100 milyon TL dolandıran A.İ.'nin İzmir'de yakalanmasıyla yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. A.İ.'nin Torbalı ilçesindeki kafeteryada kendisini Yunanistan'a kaçıracak olan insan tacirleriyle buluştuğu sırada yakalandığı öğrenildi. Banka müdürü ve 3 kişi, Alanya'ya gönderildi. Cuma günü, müdürlüğünü yaptığı Alanya'daki banka şubesinden, "Bir müşteri ziyaretine gidiyorum" diye ayrılan A.İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür A.İ.'nin bankayı ve "Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum" diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık toplam 100 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'DE PAZARLIK MASASINDA YAKALANDI Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları' kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan A.İ., İzmir'de yakalandı. A.İ.'nin yakalanmasıyla ilgili önemli ayrıntılarda ortaya çıktı. A.İ.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcasının bulunduğunu öğrenen polisler, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği İzmir ve Alanya polisi, ortak çalışmasında A.İ.'nin Yunanistan'a kaçması içini kendisine yardım edecek olan insan tacirleriyle buluşacağını tespit etti. Torbalı'da kafeteryada buluşma sağlandıktan sonra yapılan operasyonda, A.İ., amcası ve iki insan taciri yakalandı. Zanlıların üzerinde yüklü miktarda Türk lirası, döviz ve bir tabanca ele geçirildi. İzmir'e getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemleri bittikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Alanya'ya gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin Bozyaka Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılması GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =====================

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası, Yunanistan'a kaçarken yakalandı EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 davada yargılanması süren H.Ö. (28), Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 'Hudut Kartalları' askerleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, birinci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmak isteyen bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi nüfusuna kayıtlı H.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.Ö.'nün, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan halen süren 4 davasının bulunduğu tespit edildi. Jandarma, H.Ö.'yü soruşturmasının süreceği İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

Edirne Adalet Sarayı

Jandarma minibüsleri =====================

Aksaray'da ormanlık alanda yangın AKSARAY'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Güzelyurt ilçesi Sivrihisar köyü Kılız Kilise mevkiindeki dağlık ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köy halkı, iftaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Dumanların yükselmesi

- Ekiplerin müdahalesi Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)) ================================ AHLAT'TA 'SAKİN ŞEHİR' ADAYLIĞI HEYECANI İTALYA'nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı'nda, Bitlis Ahlat'ın da 'sakin şehir' adayı olması, ilçede heyecanla karşılandı. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz bu konuda yüksek puan aldı. Kaymakamlık ve belediyemizin kurduğu proje ofisinde hazırlık yaptık. 2 yıldır süren bir çalışma vardı. Nihai olarak bin yıl önceki başkent Ahlat, bugün ilçe konumunda. Ancak üstündeki öğelerle büyük bir kültürel mirasa sahip" dedi.

Torino Ticaret Odası'nın ev sahipliği ve desteğiyle dün Ticaret Odası Salonu'nda yapılan toplantıda Hollanda ve Almanya'dan yeni üyelerin kabulü yapıldı. Hollanda'dan Gulpen-Mitten ve Almanya'dan Michelstadt alkışlarla sertifikalarını alırken, Hollanda 12, Almanya ise 18 üyeye çıkmış oldu. Cittaslow Türkiye Koordinatörü olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye ağına katılmak için kendilerine başvuru yapan, yerinde denetlenen ve dosyaları hazırlanan Muğla'nın Köyceğiz, Bitlis'in Ahlat ve Erzincan Kemaliye ilçelerinin başvurularını gerçekleştirerek adaylık dosyalarını teslim ettiğini söylemesi, Türk tarihi açısından önemli bir değere sahip olan ve Selçuklu döneminden kalma kalıntı ve mezar taşlarıyla bilinen Ahlat'ta da heyecana neden oldu. Bitlis kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 30 bin nüfuslu Ahlat'ın da teklif edilen yerler arasında bulunmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, önemli bir kültürel mirasa sahip olduklarını ve konuyla ilgili 2 yıldır çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Dünyada sayıları yaklaşık 200 civarında olan özellikle turizm de tercih edilen üstünde bir takım özel niteliklerinin bulunduğu ve yerel nitelikte varlıkları sunabilen nitelikli alan çalışmasıdır. Uzun süreden beridir çalışmalarını başlattığımız İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen toplantıda Türkiye'den 3 yeni şehrin hazırlıkları, projeleri tamamlandığı için sunuldu. Bunlardan biri de Ahlat'tır. Bizimle birlikte 18 Cittaslow kenti olacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz bu konuda yüksek puan aldı. Kaymakamlık ve belediyemizin kurduğu proje ofisinde hazırlık yaptık. 2 yıldır süren bir çalışma vardı. Nihai olarak bin yıl önceki başkent Ahlat, bugün ilçe konumunda. Ancak üstündeki öğelerle büyük bir kültürel mirasa sahip. Cittaslow üyesi olan şehirlerimiz arasında en nadide parçanın Ahlat olduğuna inanıyorum." Belediye Başkanı Çoban, Ahlat aynı zamanda UNESCO geçiçi aday listesinde de yer aldığını belirterek, "Burası dünya turizmine açılması gereken bir yer. Hedefimizde zaten Selçuklu mirası. Ama bu aynı zamanda insanlığın mirası ile insanları buluşturma çabasıdır. Bunun için Ahlat'taki kitabelerin kümbetlerin köprülerin kazı alanlarının hanların, hamların insanların bilgisine sunulması gerekliliğini kaçınılmaz bir zaruret olduğunu biliyoruz. Bu arada, çalışmalarımız belediye üzerinden yürümektedir. Bu gelişmeler Belediyemizin müracaatı ile başladı. Kaymakamlığımızla birlikte yürütüyoruz. Sakin şehirlerin Türkiye'deki örneklerini gezdik. Dünyadaki örneklerini de gezeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahlat'tan genel görüntü

-Tarihi mekanlardan detaylar

-Ahlat Belediyesinin tabelasından detay görüntü

-Ahlattan detaylar

-Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ile röportaj

-Sokaktaki vatandaşlardan detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel görüntüler Özcan ÇİRİŞ/AHLAT (Bitlis), (DHA) - =========== IRMAKTA BOĞULAN ÖĞRETMEN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için girdiği Yıldız Irmağı'nda boğularak hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Sadettin Şahin (47) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde bağlı Gökkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas merkez Kılavuz İMKB İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli, 3 çocuk sahibi Sadettin Şahin iddiaya göre ailesi ile birlikte piknik yapmak ve balık tutmak için Yıldız Irmağı yakınına geldi. Burada üzerine tulum giyerek ırmağa giren Şahin suda batmaya başladı. KIsa sürede sulara gömülen Şahin'i yakınları ırmaktan çıkardı. Baygın haldeki Şahin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.