DHA YURT BÜLTENİ-19

GAZİANTEP'te, beraberindeki küçük çocukla, kız bakmak için girdiği evlerde hamile olduğunu söyleyip ev sahibine köfte yaptıran ve bu sırada içerideki ziynet eşyalarını çalan ve bu şekilde 46 dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadın tutuklandı. Gaziantep'te son yıllarda birçok kişi polise başvurarak, evlerine gelen ve evlenecek bir yakını için kız baktığını söyleyip, ardından hamile olduğunu ve canının çektiğini söyleyerek köfte isteyen kadının altınlarını çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polislerin yaptığı araştırmada yanında küçük bir çocukla, evlere giden kadının evlenecek yakını için kız baktığını söyleyerek iletişim kurduğunu belirledi. Yanında küçük çocuğu bulunan kadının bu şekilde güven sağlayarak girdiği evlerde sohbet ettiği kadınlara daha sonra hamile olduğunu ve canının köfte çektiğini söyleyerek istekte bulunduğu belirlendi. Ev sahiplerinin ricasını çevirmediği kadına köfte yapmak için mutfağa gitmesinin ardından hamile olduğunu söyleyen kadın ise evlerden altın çaldı. Bazı kadınlardan ise köfte yoğururken çıkarmasını isteği parmağındaki yüzüğü çaldı. Ev sahibi köfteyi yoğururken, yanındaki çocuğu yeşillik alması için bakkala gönderen kadın, bir süre sonra eve dönmeyen çocuğunu kontrol için dışarı çıkacağını söyleyerek bölgeden uzaklaştı. Benzer şekilde onlarca şikayete ilişkin çalışma yürüten polis, bazı güvenlik kameralarından şüpheli kadın ile yanındaki çocuğun eşkalini belirledi. Güven sağlayarak dolandırıcılık yapan kadının bulunmasına yönelik çalışma yürütülürken, geçen 11 Eylül günü Yavuzeli ilçesinde benzer bir şikayet geldi. Bunun üzerine ilçede çalışma başlatan polis, kısa sürede F.Y.'yi yakaladı. Yapılan kontrolde F.Y.'nin benzer yöntemlerle bugüne kadar 46 dolandırıcılık olayına karıştığı için arandığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İnegöl'de Osmanbey Caddesi'de motosikleti ile seyir halinde olan Mert Altun, Yenice Mahallesi Razgat Sokak'ta aniden karşısına çıkan 53 yaşındaki İbrahim Ç.'nin kullandığı 16 F 2803 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, yol kenarında park halinde olan 45 M 4576 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada yaralanan Mert Altun, çağrılan ambulansı beklerken tesadüfen olay yerinden geçmekte olan annesi Türkan Altun, oğlunu kanlar içinde görünce şok oldu. Oğlunun elini tutan Türkan Altun, "Aşkım, bebeğim, yavrum" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Annesinin üzüldüğünü gören Mert Altun ise ağlayan annesine, "Anneciğim merak etme, ben iyiyim" diyerek moral verdi.

Avanos-Kalaba kavşağından ilçeye girilen İsmet İnönü Caddesi üzerindeki cezaevi, yaklaşık 16 yıl önce kapatılmasına rağmen, giriş kapısı üzerindeki 'T.C. Avanos Kapalı Ceza ve Tevkif Evi' tabelası ile binanın iç duvarlarındaki yazılar hâlâ duruyor. Eski cezaevi binasında 2'si erkek, 2'si de kadın mahkum ve tutukluların kaldığı 4 koğuş ile 2 hücre, asma katında ise idare bölümü bulunuyor. Cezaevinde ayrıca, erkek ve kadın mahkumlarla tutukluların, koğuşlardan çıkarak dolaşabilmeleri için 4 metre genişliğinde 6 metre uzunluğundaki 2 havalandırma bölümü (avlu) var. Tamamen taşlarla örülerek inşa edilen binada, 5 metre yüksekliğindeki duvarların üzerinde de dikenli teller bulunuyor.

Bölüm ve koğuşların arası demir parmaklıklarla ayrılan cezaevinin avluları ve bahçeye açılan pencereleri ise bakımsızlıktan yabani ot ve çalılarla kaplı durumda. İdare bölümünün yer aldığı asma katın tam karşısındaki duvara yerleştirilen Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün yerinden söküldüğü belirlendi. Büstün üstünde Ulu Önder'in 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazısı yer alıyor. Yüksekliği 5 metreyi bulan duvarla çevrelenmiş cezaevinin arka kısmında yer alan 2 nöbetçi kulübesine ise vatandaşlar tarafından çuvallarla yakacak odun doldurulduğu görüldü. Eski cezaevi binasının otlarla bürünmüş bahçesine ve koğuşlarına ise çok sayıda içki şişesi atılmış.

Mülkiyeti Adalet Bakanlığı'na ait eski cezaevinin adliye hizmeti vermesi için 2007 yılında dönemin kaymakamı tarafından bakanlığa yazı yazıldığı, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın, madde bağımlıları ve terör örgütü üyelerinin, metruk binaları mesken tuttuğu gerçeğinden hareketle, bu tür yapıların yıkılması için genelge yayınlamasına rağmen, eski cezaevinin mülkiyeti Adalet Bakanlığı'nda olduğu için herhangi bir işlem yapılamadığı ifade edildi. Yetkililer, binanın özel işletmecilere kiralanması, bakanlığın bir birimi tarafından kullanıması ya da yıkılması gibi seçeneklerden biriyle, bu kötü görüntüsünden kurtarılması gerektiğini kaydetti.