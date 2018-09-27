DHA YURT BÜLTENİ 19

Kızının okul taksitini ödeyemeyen anneye hapis kararı (2)

AHBAP OKUL TAKSİDİNİ ÖDEDİ, HAPİSTEN KURTARDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde kızı N.K.'nin gittiği özel lisenin 7 bin liralık taksitini ödeyemediği için 90 gün hapis cezası alan Deniz Çavuş'un borcu sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Platformu tarafından ödendi. DHA GÜNDEME GETİRDİ Demirören Haber Ajansı'nın konuyu gündeme getirmesi üzerine sanatçı Haluk Levent, sosyal medya üzerinden Deniz Çavuş'a ulaşarak, yardım etme talebinde bulundu. AHBAP Platformunun kurucusu da olan Haluk Levent, daha sonra platformun Antalya Şubesi ile temasa geçerek Çavuş'a yardım edilmesini istedi. Platform üyelerinin girişimiyle Antalyalı iş insanı Kerem T., Deniz Çavuş'un borcu olan 7 bin lirayı ödeyeceğini söyledi. Kerem T. daha sonra parayı AHBAP Platformu Antalya Şubesi'ne teslim etti. Akşam saatlerinde Manavgat'a gelen platform üyesi 6 kişi, Deniz Çavuş'u evinde ziyaret ederek parayı verdi. Deniz Çavuş yarın sabah icra dairesine giderek parayı yatıracağını ve hapis cezasını kaldıracağını söyledi. Platform üyelerine teşekkür eden Çavuş, 4 Ekim'e kadar parayı yatırmadığı takdirde hapse gireceğini söyledi.

HALUK LEVENT SOSYAL MEDYADAN DURUYURDU Haluk Levent ise Deniz Çavuş'un borcunun ödendiğini ve hapis cezasından kurtulduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Levent paylaşımında, "Şu an Antalya'nın en yakışıklısı Kerem T.'yi aradım. Ablamız hapse girmeyecek.. Ahhh ahh en iyi ben bilirim icra borçlarını) Haydi Antalya AHBAP." ifadelerine yer verdi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Mithat ABAKAN / ANTALYA (DHA) ============== Boğularak öldürülen Fulya cinayetinde gelişme MUĞLA'da bir araya gelen kadınlar, Fulyan Arpat'ın (35) boşandığı eski eşi Turgut Karagöz (44) tarafından boğularak öldürülmesini protesto etti. Protesto gösterisine katılan Avukat Muhsin Erdem, "Fulya Arpat'ın çocukları cinayetten bir gün önce alınarak Zonguldak'ın Kilimli ilçesine götürülüyor. Oradan dönüp cinayet işleniyor. Bu konuda iki müdürlüğe müracaatta bululup çocukların Muğla'da eğitimlerine devam etmesini ve cinayet zanlısının ailesine çocuk teslim edilmemesi konusunda feryat ettim. Maalesef duyarsız kalındı" dedi.

Menteşe İlçesi'ndeki şirkette jeoloji mühendisliği yapan Turgut Karagöz tarafından geçen cumartesi günü evinde uyurken yastıkla boğulan Fulya Arpat'ın ölümüne tepki geldi. Muğla Kadın Platformu üyeleri, Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelip 2 çocuk annesi Arpat'ın canice öldürülmesini protesto etti. Platform üyeleri, 'Sessiz kalma, suça ortak olma', 'Erkek adalet değil, gerçek adalet', 'Kadın cinayetlerinde indirim uygulanamaz' dövizleri taşıyarak, 'Susma haykır, yaşamak haktır' sloganları attı.

Protesto gösterisine katılan ve basın açıklamasını yapan Avukat Muhsin Erdem, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yürütüyor. Fulya Arpat'ın 2 çocuğunun cinayetten 1 gün önce kaçırılmasından dolayı da ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Ölümden sonra Muğla ve Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile yaşadığım sorundan bahsetmek istiyorum. Fulya Arpat'ın çocukları cinayetten bir gün önce alınarak Zonguldak'ın Kilimli ilçesine götürülüyor. Oradan dönüp cinayet işleniyor. Bu konuda iki müdürlüğe müracaatta bululup çocukların Muğla'da eğitimlerine devam etmesini ve cinayet zanlısının ailesine çocuk teslim edilmemesi konusunda feryat ettim. Maalesef duyarsız kalındı. Gidin siz vasilik ve velayetin kaldırılması davası açın diyorlar. Hukukçu olarak buna bir anlam veremedim" dedi.

Fulya Arpat'ın iş arkadaşı İncilay Eker de, "İki çocuk annesi, mühendis, çalışan, üreten, hep gülen, yaşam dolu genç bir kadın, cennet ülkemizin, cennet bir köşesinde, doğup büyüdüğü, en güvende olması gereken yerde, evinde eski kocası tarafından öldürüldü. Bu ülkede artık duymaya, görmeye, uzaktan öylece izlemeye alıştığımız kadın cinayetlerden birisi yanı başımıza düştü. Kadın cinayetlerini lanetliyoruz çığlıkları atıp, ertesi gün aynı çaresizliğin içinde yapayalnız bırakılmayı, bunu kaderimizmiş gibi kanıtsamayı kabul etmiyoruzö diye konuştu. Muğla Kadın Platformu Sözcüsü Dilek Bulut ise, "Bir gecesi yarısı o erkek tarafından planlanarak öldürüldü. Hiçbir gerekçe bir kadının hayattan koparılmasının nedeni olamaz" dedi.

Görüntü dökümü

-Grubun toplanması

-Gruptan görüntü

-Sloganlar atılması

-Av Muhsin Erdem'in açıklaması

-İncilay Eker'in açıklaması Haber - kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ============= Turistlerin Kangal köpeği ilgisi SİVAS'ta düzenlenen 3'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine hayran kaldı.

Sivas'ta bugün başlayan ve 5 kıta, 52 ülkeden katılımın sağlanacağı zirve için kente gelen aralarında Japon ve Almanların bulunduğu turistler İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ndeki Kangal köpeklerini ziyaret etti. Meraküm Tepesi'nde bulunan merkezi gezen turistler, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini yakından görme imkanı buldu. İri cüssesi ve gösterişli yapısının yanı sıra kurdu yenebilen tek çoban köpeği unvanına sahip Kangal köpekleri hakkında İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız'dan bilgi alan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafilede bulunanlardan Japon turist Yukia Uciyama, Kangal köpeklerinin çok iri bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Uciyama, merkezdeki köpekleri görmek için yeniden Sivas'a geleceğini ifade etti. Almanya'dan gelen Larissa Tielenein ise Kangal köpeklerini ilk kez canlı olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Kangal köpeklerinin çok rahat, insanlara mutluluk ve değer veren bir hayvan olduğunu ifade eden Tielenein, "İlk kez canlı olarak gördüm. Kangal köpeği ile Alman kurdunu kıyaslarsak ikisi de çok enteresan, çok farklılar. Kangal köpekleri daha büyük ve daha güçlü. Güzel bir görüntüsü ve kafa yapısı var" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Kafilenin Kangal çiftliğini ziyareti

-Turistlerin köpekllerlle yakından ilgilenmesi

-Konuşmaları Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ================= Karacabey Belediye Başkanı'ndan balıkçıları sevindiren belge Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa)(DHA)- KARACABEY Belediyesi ile Çanakkale Liman Başkanlığı'nın iş birliği ile Uluabat Gölü'nde ticari ve hobi amaçlı balıkçılık yapan kayık ve tekne sahiplerine yönelik açılan kursa katılan 330 kursiyere 'Gemi Sevk ve İdare Belgesi' verildi. Çanakkale Liman Başkanlığı'nda 4-5 günlük bir eğitimin ardından yine Çanakkale'de yapılan ve ardından Gemi Sevk ve İdare Belgesi'nin verildiği sınav, Karacabey Belediyesi'nin bölge halkına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği girişim sonucunda ilçede gerçekleştirildi. Çevre ilçelerden gelenlerin de katılımıyla toplam 330 kişinin almaya hak kazandığı belgeler, düzenlenen törenle Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından kursiyerlere takdim edildi. Törende, Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin ile Eskikaraağaç ve Gölyazı'da ikamet eden balıkçılar da yer aldı. Burada bir açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, balıkçıların sorunları ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Balıkçıların idare belgelerini almaları gerektiğini belirten Özkan, "Öncesinde balıkçılarımız başka yere giderek sınava giriyorlardı. Girişimlerimiz sonucunda Liman Başkanlığı ile iş birliği yaptık ve belgeleri Karacabey'de vermeye başladık. Böylece hem hobi hem de ticari amaçla balıkçılıkla uğraşanların, Çanakkale'ye gidip bu belgeyi almalarına gerek kalmadı" dedi.