DHA YURT BÜLTENİ 19

BURSA’DA OTOMOBİLLE TIR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 3'ü de yaralandı.
Kaza, Mustafakemalpaşa- Bursa yolunun Üç Kurnalar mevkiinde meydana geldi. Avni Kılınç (26) yönetimindeki 61 EE 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa İncesu (47) yönetimindeki 34 UZ 7291 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Karabulut (60) ve Fatma Karabulut (60) yaşamını yitirdi, sürücü Avni Kılınç ile Faden Kılınç (74) ve Ceren Kılınç (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, Ceren Kılınç’ın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
TIR sürücüsü İsa İncesu kazadan sonra gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kaza yerinden detaylar
Hayettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-
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DÖVİZ BÜROSUNDA MASADA UNUTULAN PARAYI ÇALDI, YAKALANINCA ÖZÜR DİLEDİ
BARTIN,(DHA) - BARTIN'da bir döviz bürosunda tezgahın üzerinde unutulan 100 Euro'yu çalan kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalanırken, polisten özür diledi.
Bugün öğle saatlerinde, Bartın Hükümet Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen 50 yaşındaki M.G., masanın üzerinde unutulan 100 Euro'yu alarak, iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Polis, M.G.'yi döviz bürosunun 100 metre ilerisinde yakaladı. Polisin ceketinin iç cebinde para bulmasının ardından, "Para senin mi?" sorusuna M.G., "O arkadaşın" derken, polisin neden aldığı sorusunu ise, "Param yoktu o yüzden aldım, ben isteseydim vermezlerdi. Özür dilerim." diyerek cevap verdi.
Karakola götürülen M.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 100 Euro ise sahibine teslim edildi. M.G.'nin parayı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Parayı çalma anı
-M.G. ile polisin diyaloğu/
Süre: 2.10 Boyut: 241 MB
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)
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DOLMUŞ BEKLEYEN 2 ARKADAŞ, ÜZERLERİNE GELEN OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULDU.
KARABÜK,(DHA)
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