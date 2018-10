DHA YURT BÜLTENİ 19

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜLER

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında 'Sağlık İçin Hareket Et' sloganıyla 10 kilometrelik yürüyüş düzenlendi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İsabeyli Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüşe Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Nazilli İlçe Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Turan, Nazilli Devlet Hastanesi çalışanları, kam kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 500 kişi katıldı. İsabeyli Mahallesi'ndeki spor salonu önünden başlayan yürüyüş öncesinde etkinliğe katılanlara seslenen Diyetisyen Dilek Gürman, "Dünya Yürüyüş Günü kapsamında günde atılacak olan 10 bin adımın sağlığa katkılarını anlatmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Sağlıklı toplum için atılacak olan en önemli adım kötü beslenme ve hareketsiz yaşam ile mücadeledir. Gün içinde iş yerlerimizde oturarak çalışmakta ve evlerimizde de bilişim çağında olmamız sebebi ile ekran bağımlısı olarak hareketsiz bir yaşam sürdürmekteyiz. Bu yaşam biçiminin insan doğasına hem psikolojik hem de fizyolojik olarak aykırı olduğunu yapılan çalışmalar göstermektedir. Hareketsiz yaşam ilerleyen zamanlarda obezite başta olmak üzere çeşitli hastalıklar olarak dönmektedir. Bunun için sağlıklı olmak için her gün düzenli olarak yürümeliyiz" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz' da Nazilli'nin dağlarından bal, ovalarından yağ akan bir memleket olduğunu belirtip, "Aynı zamanda, ülkemizde en uzun ömürlü insanların yaşadığı bir ilçe. Dolayısı ile buradaki insanlarımızın yaşam süresi olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu biliyoruz. Fakat amacımız bunu yaygınlaştırmak, hareketli yaşama farkındalığını oluşturmak. Yoksa bu bir günde olacak iş değil" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından yapılan ısınma hareketleri sonrasında yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca 'Sağlıklı yaşam için adım at' yazılı pankart taşındı. Yürüşün ilk etabı olan 5'inci kilometrede sonunda İzci Evi'nde kahve ve su molası verildi. Ardından etkinliğe katılanlar, başlama noktasına dönerek yürüyüşü tamamladı.