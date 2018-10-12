DHA YURT BÜLTENİ 19

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugünkü dördüncü duruşmada serbest bırakıldı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Rahip Brunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salona görülmek üzere saat 05.40'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma saat 10.45'te başladı. Brunson'ın avukatının belirlediği tanıkların dinrlenmesinin ardından, davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı. Devam edilen davanın duruşmasında, savcı, esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. 2,5 aydır ev hapsinde bulunan Brunson, daha sonra verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Saat 16.30 sıralarında ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre de dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Kararın açıklanmasıyla duruşma salonundaki rahip Brunson, eşi ve diğer bazı kişilerin büyük sevinç yaşadıkları öğrenildi. BRUNSON'UN AVUKATI: UÇAK AYARLANDIĞINDA GİDECEK Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, dava sonuçlandıktan sonra, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, kararı değerlendirdi. Avukat, Halavurt, "Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine gerek yoktu. Bu kabul edebileceğimiz bir karar değil, temyiz edeceğiz. İtiraz haklarımızı haklarımızı kullanacağız. Keşke tutuksuz şekilde yargılanabilseydi. Karar bizim için süratli oldu ama hazırlığımızı yapmıştık. Bu sonucun olabileceğini tahmin ediyorduk" dedi.

Halavurt, gazetecilerin "Brunson kararı nasıl karşıladı?" sorusu üzerine, "Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi" dedi.

Halavurt gazetecilerin, "Brunson hemen gider mi?" sorusu üzerine de "Gider diye düşünüyorum. Burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. Uçak hazırlanıncaya kadar evinde bekleyecek. Uçak ayarlandığında gidecek" dedi.

Gazetecilerin, "Ayrıca bir güvenlik temin edilir mi?" sorusuna Halavurt, "Bu, devletin bileceği iş" dedi.

Avukat Halavurt, Brunson'ın saygın bir din adamı olarak neredeyse iki yıl özgürlüğünden mahrum kaldığını, aile ve sosyal düzeninin bozulduğunu söyleyip, "Oysa kendisi Türkiye'de kalmak isteyen biriydi. Bu, onu belli ölçüde üzüyor" dedi.

RAHİP BRUNSON DAVASI SONUÇLANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yapmakla suçlanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın duruşmasının öğleden sonraki bölümünde bazı gizli tanıklar yeniden ifade verme talebinde bulundu. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt ise bu talebin reddedilmesini ve kendilerinin isimlerini verdiği tanıkların dinlenmesini istedi. Duruşma savcısı ise dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak tanıkların dinlenmesinin dosyaya katkısının olmayacağını belirterek taleplerin reddedilmesini talep etti.