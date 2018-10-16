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DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:46 | Son Güncelleme

Liseli Onur, boş sandığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulup, öldü (EK) ARKADAŞI,ONUR'UN ELİNDEN TÜFEĞİ ALMAK İSTERKEN SİLAH ATEŞ ALMIŞ Kütahya'nın Emet ilçesinde evde bulunan av tüfeğini apartmanın bodrumuna götürerek burada arkadaşlarına gösterdiği sırada silahın ateş alması sonucunda başından vurulan lise öğrencisi Onur Güran'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili olayın detayları ortaya çıktı.

Liseli Onur, boş sandığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulup, öldü (EK)
ARKADAŞI,ONUR'UN ELİNDEN TÜFEĞİ ALMAK İSTERKEN SİLAH ATEŞ ALMIŞ

Kütahya'nın Emet ilçesinde evde bulunan av tüfeğini apartmanın bodrumuna götürerek burada arkadaşlarına gösterdiği sırada silahın ateş alması sonucunda başından vurulan lise öğrencisi Onur Güran'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili olayın detayları ortaya çıktı. Güran'ın, yaka yapan arkadaşı Mehmet U.'nun, elindeki silahı almak istediği sırada tüfeğin ateş almasıyla vurulduğu anlaşıldı. Olayın ardından polis merkezine götürülen Onur Güran'ın arkadaşları Mehmet U., H.K., Z.P. ve Ö.E.'nin tek tek ifadeleri alındı. Mehmet U. (15) polislere Onur Gürkan'ın evden 2 adet tüfek getirip bunları kendilerine gösterdiğini söyledi. Onur'un, boş olduğunu söylediği silahların namlusunu sağa sola doğru tuttuğunu anlatan Mehmet U. "Onur'un elinde 2 tüfek vardı. Bizlere doğrultarak şaka yapıyordu. Bizler de kendisini silahla şaka olmayacağı yönünde uyardık. Onur, silahların boş olduğunu ve korkmamamız gerektiğini söyleyerek silahları doğrultmaya devam etti. Elinden silahın birini almaya çalışırken biranda silah ateş aldı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşımın kanlar içerisinde yerde kaldığını gördüm. Hemen 112 acil servisi ve polisi arayıp yardım istedim. Çok korkmuştuk. Arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüz" dedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan H.K., Z.P. ve Ö.E. serbest bırakılırken Mehmet U. ise 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Mehmet U. Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Ayrıca Mehmet U.'ya 6 ay süreyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından psikolojik destek verilmesini kararı alındı.

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)

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SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPIP YARDIM İSTEYEN KIZ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

BURSA'da H.P. (20) adlı kız, sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak, fuhuş çetesinin eline düştüğünü ileri sürüp yardım istedi. Polis tarafından bulunduğu yerden alınarak karakola götürülen H.P., ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.
H.P., merkez Orhangazi ilçesindeki meydanda, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak fuhuş çetesinin eline düştüğünü ileri sürdü. Gözyaşları içinde konuşan H.P., can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.P.'yi bulunduğu yerden alarak karakola götürdü. H.P., ifadesinde sosyal medyada yaptığı yayını hatırlamadığını, fuhuş çetesinin eline düşmediğini söyledi. H.P.'nin canlı yayındaki iddialarını araştıran polis, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen M.E.'nin de ifadesine başvurdu. Polisin araştırmasında, genç kızın canlı yayındaki iddialarının gerçek dışı olduğu belirlendi. H.P., Denizli'den gelen ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-H.P.'nin canlı yayın videosu

SÜRE: 1.13 BOYUT: 19 MB
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)

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PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
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