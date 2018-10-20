DHA YURT BÜLTENİ 19

Samsun’da Ruh Sağlığı Hastanesi’nde yangın çıktı SAMSUN’da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yangın çıktı. Hastalar ambulanslarla tahliye edilirken itfaiye alevlere müdahale edip söndürdü. Samsun’da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 5’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre alevleri ve dumanı gören hastane personeli hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu arada hastanedbulunan hastalar da görevliler tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 sağlık personeli, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olayı haber alan hasta yakınları da hastaneye geldi. Ancak hastane nizamiye girişinde bulunan güvenlik görevlilere hasta yakınlarına ve basın mensuplarına izin vermedi. Yangın itfaiyenin çalışması sonucunda söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane dışından detay

-İtfaiyeden detay

-Ambulanstan detay

-Ambulansın hastaneden gidişi

-Hasta yakınlarından detay

-İtfaiye merdiveni ile müdahale

-Acil servis dışından detay

-Detaylar Haber-Kamera:Tayfur KARA, Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) ============================= İBRAHİM KALIN'DAN BAHAETTİN KARAKOÇ'UN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim kalın, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı şair-yazar Bahaettin Karakoç'un Kahramanmaraş'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İbrahim Kalın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında kitabını imzalamak için geldiği şehirde ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kalın, bir süre Vali Özkan ile sohbet edip bilgi aldıktan sonra Bahaettin Karakoç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye evinde Karakoç'un emekli öğretmen oğlu Oğuz Karakoç ve kardeşleri tarafından karşılanan İbrahim Kalın, aileye Beyaz Kartal'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi. Vali vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un da eşlik ettiği ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından taziye İbrahim kalın taziye evinden ayrıldı.

'TÜRKİYE'NİN SEVGİSİNİ KAZANMIŞ BİR EDEBİYATÇIMIZDI' Çıkışta değerlendirmelerde bulunan Kalın, Bahaettin Karakoç'un Türkiye'nin çok kıymetli kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Kalın, şunları söyledi: "Kendisinin ortaya koyduğu şiir dili, edebiyatı, Türkçe'nin bir edebiyat dili olarak, şiir dili olarak imkan ve kabiliyetlerinin nerelere taşınabileceğine en güzel örnektir. Bunu yaparken tabii ki şiirinde ilham aldığı, esinlendiği kaynaklar farklı tarzlardan ve törelerden gelmekteydi. Kendisinin ortaya koyduğu sentez, o kaynakların farklılığının da bir zenginliğini ifade ediyor. Aynı zamanda bir insan olarak da, uzaktan tanıyabildiğim kadarıyla Maraş halkının sevgisini kazanmış, onun ötesinde bütün Türkiye'nin sevgisini kazanmış, saygısını kazanmış bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak hatıralarda ve hafızalarda yaşamaya devam edecek. Vefat ettiği günün sabahında dahi elinde kitapla okuyan,bir taraftan da yazan, yeni projeler üzerinde çalışan bir edebiyatçımızdı." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İbrahim Kalın'ın aracının gelişi

- Kalın'ın araçtan inmesi

- Çiçeği alması

- Valiliğe girmesi

- Defteri imzalaması

- Valilikten detay

- Taziye evi

- Minibüsün gelişi

- Kalın'ın araçtan inmesi

- Oğuz Karakoç'a başsağlığı dilemesi

- Taziye evine girmesi

- Kur'an-ı Kerim okunması

- Dua edilmesi

- Kalın'ın açıklaması

- Taziye evinden ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 696 MB ================================ TEKİRDAĞ'DA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ TEKİRDAĞ'da, apartmanın dördüncü katına damacana su götüren Mustafa Çeliker (20), dönüşte asansör boşluğundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Ladin 4 Apartmanı'nda meydana geldi. Kapaklıda su şirketinin dağıtım elemanı olarak çalışan Mustafa Çeliker, apartmanın dördüncü katında oturan müşteriye damacana suyu teslim ettikten sonra, aşağıya inmek isterken asansörün boşluğundan aşağı düştü. Mustafa Çeliker'den 2 saat haber alamayan iş yerindeki arkadaşları, son dağıtım yaptığı yerlerde arama yaptı. Çeliker'i asansör boşluğunda cansız halde bulan çalışma arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çeliker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Çeliker'in cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.