DHA YURT BÜLTENİ 19

Hakkari'den acı haber: 1 şehit (2)

VAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın Van Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Aileye acı haber ilçe İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, askeri yetkililerle birlikte verdi. Şehit ateşinin düştüğü baba evine Türk Bayrağı asılırken, şehit için yarın tören düzenleneği ve cenazesinin de Gürpınar İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehidin sağlık fotoğrafları HAKKARİ-DHA ========================== Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu (2)

3 ARKADAŞIN CESEDİ BULUNDU Aksaray'da Mamasın Baraj Gölü'nde tekneyle balık avlarken kaybolan Ahmet Şen, arkadaşları Şaban Asal ve Dumrul Duru'nun cansız bedenlerine ulaşıldı. Ahmet Şen'in ailesinin geri dönmemesi üzerine jandarmaya haber vermesiyle başlayan ve 12 saat süren arama çalışması sonucu Dumrul Duru ve Şaban Asal'ın cesedi kıyıdan yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta alabora olan teknenin yakınında, Ahmet Şen'in cesedi de yaklaşık 50 metre ileride bulundu. 3 kişinin cesedi ekiplerden tarafından çıkartılıp otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.çıkartıldığı Cesetlerin çıkartıldığı sırada ise aileleri sinir krizi geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmalarından detay

- Yakınlarının beklemesi

- Cesetlerin çıkartılması Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ============================================== GAZİANTEP'TE 30 KADINA SERTİFİKA VERİLDİ GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen ‘Yerel Yönetimde Kadın Akademisi’ne katılan 30 kursiyere törenle sertifikaları verildi. Kadınların siyasete katılımını artırmaya yönelik yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında açılan ‘Yerel Yönetimde Kadın Akademisi’ ne katılan 18 yaş üzerindeki 30 kadına bugün düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene AK Parti Milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile kursiyerler katıldı. Törende düzenlenen mini panelde konuşan Fatma Şahin, kadınların siyasete etkin olarak katılmasının ülkeye büyük katkı sağlayacağını ifade ederek şunları dedi:

“Kadın meselesini hep kadınlarla konuştuk. Esas sorun zihinlerde, esas sorun erkeklerin duyarlılığındadır. Erkeklerin dünyasına konmazsak bu sorunu aşmamız mümkün değil. Bu duygusal bir mesele değil. Dünya nereye gidiyor? Dünya sürdürülebilir kalkınma diyor. Ne demek bu? Aslında bizim 100’üncü yıl hedefimiz: Dünya’nın en büyük 10’uncu ekonomisi olmak. Bu nasıl olacak? Dünya’da 3K dönemi deniliyor. Kas dönemi bitti, kasa dönemi bittik artık paranın mutluluk getirmediğini, çevreyi gözetmeden, insanı merkeze almadan kalkınmanın olmayacağını görüyoruz. 3K döneminde artık kafa devrimi var. Kafa devriminde toplumun yarısını yok sayarsak tek kanatlı kuşa dönersin. Tek kanatlı kuş uçamaz. Tam da bu noktada bu meseleyi duygusal noktadan çıkararak ülkenin kalkınma modeline koymamız gerekiyor. Rekabet çok ağır, toplumlar, bireyler herkes birbiriyle rekabet ediyor. Rekabet ederken de özellikle de kadın erkek meselesinin bir adalet kavramı içerisinde, bir beşeri sermaye kavramı içerisinde bakmazsak bunu başaramayız. Bizim medeniyet kodlarımıza dönmemiz gerekiyor. Sevgili peygamberimizin veda hutbesine baktığımız zaman ‘Üstünlük cinsiyette değil takvadadır’ diyor. Kadını ikincilleştiren bir anlayış bizim medeniyetimizde yok. 1400 yıl önce çölün içerisinde kervansarayları yöneten dünyanın en güçlü kadın yöneticisi Hazreti Hatice’yi nereye koyacağız? Kurtuluş savaşında çocuğunun üzerindeki battaniyeyi alıp cephanenin üzerin koyan kadınlarla bu memleket kurtuldu. Cumhuriyet kurulduğunda yüzdü 4,4 kadına temsil verildi. Üzerinden yüzyıl geçti ama bir arpa boyu ilerleyemedik. Tek partili dönem, her 10 yılda bir darbe, her darbe kadın hareketinin önüne geçen bir yakın tarih. 2001’de AK Parti’ kuruluş felsefesinde insanı yaşat ki devleti yaşasın felsefesi ortaya koyarak aslında ikinci bir kadın devrimini gerçekleştirdi.ö

Jülide Sarıeroğlu ise siyaset dünyasında kadın sayısının azlığına değinerek, şöyle konuştu: “AK Parti’yle birlikte aklının ucundan geçmeyen siyaset, kadınların önceliği oldu. Kadınlar seçme hakkıyla birlikte seçilme hakkının da genişletilmesi için çok yoğun çalışıyoruz. Sınırlandırılan, ötekileştirilen kadınlar artık her alanda sınırsız bir biçimde aktif bir rol almaktadır. Erkeklerin alanı olarak kabul gören siyasette erkekler için kriter söz konuş olmazken kadınlar için belli bir ölçüt getirildi. Siyasette donanımlı kadın istenmeye başlandı. Bugün bunları aşmış durumdayız. Şuan 53 kadın milletvekilimi meclis çatısı altında görev almaktadır. Bu sayının 45’i teşkilattan yetişen içlerinde lise mezunu olan da var. Bu bir zihinsel dönüşümün sonucudur.ö Konuşmaların ardından akademiyi başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

- Kadınlara sertifika verilimesi

- Kep atma

- Genel ve detay görüntüler