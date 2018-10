DHA YURT BÜLTENİ 19

Törende Türkiye’de down sendromlu çocukların eğitimiyle ilgili olarak her yıl düzenlenen Özel Olimpiyatlara destek veren ve aynı zamanda Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı da olan iş insanı Dilek Sabancı, İngiliz süper model ve aktivist Adwoa Aboah, ABD Parsons The New School for Design moda bölümü dekanı Burak Çakmak, Fransız senarist ve oyuncu Lisa Azuelos ödüllendirildi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İNCE: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN 5 YIL SÜRMEYECEĞİNİ SENET VERİRİM

CHP'li Muharrem İnce, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirterek, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, hiç merak etmeyin" dedi.

24 Haziran Genel Seçimleri'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, partisinin Adapazarı'nda bir düğün salonunda düzenlediği 'Cumhuriyet Gecesi' programına katılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine eşlik etti. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirten İnce, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, senet veririm hiç merak etmeyin. Bir mucize yaratmak zorundayız. Bir mucize oluşturmak zorundayız, olmazları olur kılmalıyız. Bu ülkede Anayasa olmayabilir, Anayasa Mahkemesi görevini yapmayabilir, bu ülkede kurumlar çökertilmiş diz çöktürülmüş olabilir, bu ülkenin üniversiteleri suskun, sivil toplumu içine kapanmış olabilir. Bütün bunlara rağmen emin olun ki her mahkemede bir mübaşir, her karakolda bir çavuş, her okulda bir öğretmen, her dağda bir çoban, her caddede bir esnaf, her okulda bir öğrenci var Cumhuriyetçi bunu böyle bilin" diye konuştu.