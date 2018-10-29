DHA YURT BÜLTENİ 19

DÜĞÜN SALONUNDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI ADANA'da Bayram G. (65), bir yakının düğününde karşılaştığı ve husumetli olduğu öne sürülen akrabaları Ömer ve Veli Gündeşlioğlu'nu tabancayla vurarak yaraladı. Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı akrabaları Ömer ve Veli Gündeşoğlu ile bir yakının düğününde karşılaşan Bayram G., yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Ömer Gündeşlioğlu'nun boğazına diğeri ise Veli Gündeşlioğlu'nun bacağına isabet etti. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Boğazından yaralanan Ömer Gündeşlioğlu, Adana Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayından ardından polis merkezine giden Bayram G. ise olayda kullandığı ruhsatlı tabanca ile teslim oldu. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Düğün salonun dışındaki polis araçlarından görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çekim yaparak salona girmesi

- Düğün salonunda güvenlik şeridi çekilmiş alandan görüntü

- Polislerin incelemesinden görüntü

- Düğün davetlilerinin polislerin çalışmasını izlemesi

- Polisin yerdeki boş kovanı tutması

- Olay yeri numaratörlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Süre: 01'50" Boyut: 206 MB Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ============== MANTAR ARAMAYA GİDEN ALZHEİMER HASTASI KADIN KAYBOLDU AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde öğle saatlerinde mantar bulmak için araziye çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası İlsan Özer’in (65) bulunması için arama çalışması başlatıldı. Sandıklı’ya bağlı Celiloğlu köyünde eşiyle oturan Alzheimer hastası İlsan Özer, öğle saatlerinde eşi evde olmadığı sırada mantar aramak için araziye çıktı. Cemal Özer eve döndüğünde eşini göremeyince jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri köy halkının da desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı. Saat 21.00’de aramalara Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de dahil oldu. Öğle saatlerinden bu yana süren aramalara rağmen İlsan Özer’in izine rastlanamadı.

Köy Muhtarı Baki Ceylan, “Öğle saatlerinde evden mantar aramak için çıkmış. Bu kadın Alzheimer hastasıydı. Ondan sonra da gören olmamış. Arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler şu an arıyor. Köylü vatandaşlar arıyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köyün giriş tabelası görüntüsü

- Köylünün arazide arama çalışmasından görüntü

- Arama çalışması yapan jandarma aracı ve arama yapan köylüler görüntü

- UMKE ekibi köye gelişi arama çalışımsında hazırlanırken ve köylülerden bilgi edinirken görüntü

- RÖP: Baki Ceylan(Celiloğlu Köy Muhtarı)

- Kaybolan kadın İlsan Özer’in fotosu 239 MB /// 02.09ö HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ================= OTOMOBİL, KEBAPÇIYA GİRDİ: 2 YARALI ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki kebapçıya girmesi sonucu Türkan Gürbüz (40) ve Sezer Keher (24) yaralandı. Kazanın ardın kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 DG 048 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kebapçıya daldı. Otomobil, kebapçıdaki mesaisini bitip, yakını Sezer Keher ile ayrılmaya hazırlanan Türkan Gürbüz'ün üzerinde bulunduğu 01 FEN 38 plakalı motosiklete ve boş masalara çarparak durabildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Kazada yaralanan Gürbüz ve Keher, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Yerde yatan yaralı Türkan Gürbüz'den görüntü

- Sağlık persolinin yaralı kadına müdahale etmesi

- Yaralı kadının ambulansa taşınması

- Motosikletten görüntü

- Genel ve detay görüntüler Süre: 01'42" Boyut: 191 MB Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ================= İZMİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI (3) *** İZMİRDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI MFÖ KONSERİYLE SON BULDU İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda binlerce İzmirlinin katıldığı MFÖ konseriyle son buldu. Konser öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İstanbul Erkek Lisesi'ndeki 29 Ekim töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atan okul müdürünü de lanetledi.

İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda akşam da devam etti. Konak Pier'de toplanan binlerce İzmirli 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı marşlar söyleyerek Gündoğdu Meydanı'na kadar taşıdı. 350 metrelik Türk Bayrağı'nı taşıyan kalabalık Gündoğdu Meydanı'nda alkışlarla karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen MFÖ konseri öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı konuşmada, "Tüm vatandaşlarımızın ve İzmirlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutluyorum. Ayrıca İstanbul Erkek Lisesi'ndeki 29 Ekim töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atan okul müdürünü de İzmir adına, ülkem adına, Atatürk devrimleri adına şiddetle lanetliyorum. Böyle öğretmenler ülkemize layık değildir" dedi.

Kutlamalar, Aziz Kocaoğlu'nun konuşmasının ardından İzmir Körfezi'nde yapılan flyboard ve havai fişek gösterisiyle devam etti. Son olarak Gündoğdu Meydanı'nda sahne alan MFÖ'nün şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşayan İzmirliler konserin ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 350 metrelik Türk Bayrağı'ndan görüntü

- Gündoğdu Meydanı'ndan görüntü

- Aziz Kocaoğlu'nun konuşmasından görüntü

- MFÖ konserinden görüntü

- Havai fişek ve flyboard gösterisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Mehmet GÜNEY - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ========================== GAZİANTEP'TE '29 EKİM' RESEPSİYONU CUMHURİYETİN 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı. Son kararname ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya yaptığı konuşmayla salondakilere veda etti.

Gaziantep Valiliği tarafından kentteki bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Vali Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. İstanbul Valiliği görevine atanan Yerlikaya salonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Çok kıymetli dostlar öncelikle çok duygu yüklüyüz. Ben eşim ve oğullarımız 4 yılı aşkın bir süredir sizlerle beraberiz. 2015 Mart ayının ilk haftasında Tekirdağ'dan sabahleyin yola çıktık öğleden sonra sizlerle beraber buluştuk ve Gaziantep Valiliği görevimize başladık. O günden bugüne 4 yılı aşkın bir süredir sizlerle beraberdik. Sıkıntılarımızı birlikte aştık, üzüntülerimizi birlikte paylaştık. Sevincimizi arttırdık. Beraber güldük, beraber ağladık. DEAŞ'ın zulmünde terör mağduru yakınlarımızı, şehit polislerimizi beraber toprağa verdik. Onların acıları yüreklerimizi dağladı beraber onlara ağladık" dedi.

Cumhuriyetin en güzel yönetim şekli olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Konya, Kadın Hanı, Meydanlı Köyü'nden çıkan Ahmet Yerlikaya'nın Konya'da okuyan ve 3 evladından birisi olan bir kardeşiniz, demokrasinin nimeti, cumhuriyetin fazileti ile Şırnak Valiliği, Ağrı Valiliği, Tekirdağ Valiliği, Gazi şehir valiliği ve payitaht kenti İstanbul Valiliği yapıyor ise bu cumhuriyetin eseridir. Cumhuriyet halkın sesidir, cumhuriyet milletin ta kendisidir, cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Herkesi kucaklayan bu yeryüzünün gördüğü en iyi yönetim şeklidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Resepsiyona katılanlar

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Ali Yerlikaya'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 296 MB ====================== ÇANAKKALE'DE CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYI'NDA YAŞANDI ÇANAKKALE’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı’na yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fener Alayı'nın bitiminde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, Çanakkalelilere keyifli anlar yaşattı. Çanakkale'de Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürülüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı saat 19.00'da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Vali Vekili ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 5 bin Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, 'Andımız' ve 'İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüş, Troya Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Atılan havai fişekler, kordon boyunda ve iskele meydanında gökyüzünü aydınlatırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fener alayı yürüyüşünden genel ve detay görüntüler

-Havai fişek gösterisinden görüntüler Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) HD. 2 dakika 20 saniye. 258 MB. ========================= GİRESUN’DA 10 BİN KİŞİYLE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ GİRESUN Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Yeniyol mevkindeki Çotanak İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, Belediye Bandosu eşliğinde marşlar söyleyerek Gazi Caddesi’nden Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Burada toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin tapusunun alındığı ve ülkemizin kurulduğu gün. Bu akşam Giresun’da çok mutluyuz çok kalabalığız çok güzeliz. Hepinize Cumhuriyetimize sahip çıktığınız için teşekkür ederimö dedi.