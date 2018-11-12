DHA YURT BÜLTENİ-19

Dikili'de göçmen teknesi battı: 6 ölü, 4 kayıp (3)

ÖLÜ SAYISI 6 OLDU İzmir'in Dikili ilçesinde, kaçak teknesinin batması sonrası kayıp 5 kişinin arama çalışmalarında 1 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'ü çocuk 6 kişiye yükseldi. Kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor. Öte yandan 15 kişinin bulunduğu fiber teknede 2 kişi kıyıya yüzerek, 3 kişi ise denizde hayatta kalma mücadelesi verirken kurtarıldı. İZMİR, (DHA) ========================= BAKAN SELÇUK KENDİSİNE MEKTUP YAZAN ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul açılışına katılmak üzere Ağrı'ya gitti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kars gezisinin ardından helikopterle Ağrı'nın Tutak ilçesine geçti. Burada, Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve vatandaşlar tarafından karşılananan Bakan Selçuk kendisine mektup yazan ilçedeki öğretmenlerle bir süre önce açılan öğretmen evinde oturup sohbet etti. Öğrenciler tarafından Bakan Selçuk için kodlama ve robotik gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösterimiyle devam eden programda bu yıl aileleri ikna edilerek okula kazandırılan kız öğrenciler Bakan Selçuk’a sürpriz yapmak için sahneye çıkarak ‘İyi ki varsınız’ yazısı oluşturdu. Bu sırada öğrencilerden Berfin Özkarya baygınlık geçirerek yere yığıldı. Öğrenci 112 çalışnaları tarafından hastaneye kaldırıdı. Kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk ilçeden ayrılarak Ağrı'ya gitti.

Ağrı'da iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan Kız İmam Hatip Lisesi'nin açılışını yapan Bakan Selçuk iş adamına teşekker etti. Bakan Selçuk, "Herkes zengin olabilir ancak herkes hayır yapamaz. Gönlü zengin olan insanlar sadece hayır yapabilirler. Bu okulu kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

- Bakan Selçuk'un Tutak Ziyareti

- Bakan Selçuk'un Okul Açılışı

- Bakan Selçuk'un Konuşması

- Baygınlık geçiren öğrenciye müdahale Haber- Kamera: Servet ARSLAN / Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) ============================ MUŞ VALİSİ VE MİLLETVEKİLİNDEN ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ MUŞ Valisi İlker Gündüzöz ve AKP Muş Millevekili Emin Şimşek, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un taziyesine katıldı

Varto ilçesine bağlı Leylek köyünde kurulan taziye çadırına beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve kurum amirleri ile birilkte giden Vali ve Milletvekili, baba Kudbettin Özkur'a taziye dileklerinde bulundular. İlçe Müftüsü Mehmet Akif Çoşkun’un okuduğu duadan sonra, baba Özkur ile kısa bir sohbet eden Vali Gündüzöz ile Milletvekili Şimşek sabır dileklerinde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali ve vekilin taziye çadırına gelmesi

-Protokolün baba ile görüşmesi

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/VARTO(Muş)(DHA)- ====================== KAPADOKYA’DA ÜZERİ TOPRAKLA ÖRTÜLEN KAÇAK YAPI YIKILDI NEVŞEHİR’in merkez ilçeye bağlı Göreme Beldesi’ndeki Zemi Vadisi’nde kaçak yapılan ve üzeri toprakla örtülen yapı, Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Vadinin girişindeki arsaya kaçak yapılan ve görünüp dikkat çekmemesi için üzeri toprakla kapatılan yapıdaki yıkım çalışmalarına nezaret eden Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, bazı basın yayın organlarında, ‘Belediye yıkmak yerine üzerini örttü’ şeklinde yayınlar yapıldığını, bunun ise doğru olmadığını bildirdi. Cingil, ‘’Geçen gün, belediyemizi zan altında bırakan bazı haberler çıktı. Bu haberler gerçeği yansıtmıyordu. Gördüğünüz gibi, belediye olarak amacımız, yasal olarak İmar Barışı’ndan yararlananlarla değil, İmar Barışı’na aykırı davrananlarla ilgili hem Belediye Meclisimizin hem de İmar Kanunu’na göre uygulamalar yaptık ve bunlar devam edecek. Belediye olarak bizler elbette vatandaşımıza hizmet ediyoruz ama bu hizmetin yanı sıra, kanunlara aykırı hareketleri de bertaraf ediyoruz. Basın mensupları, toplumlar için çok önemli, bizlerin gözü ve kulağı. Bizim göremediğimiz, duyamadığımız, ulaşamadığımız konularda bize yardım ve destek veriyorlar. Bu noktada çok teşekkür ediyoruz. Yalnız şu var ki, haberin doğru yerde ve doğru şekilde yapılması çok önemli’’ dedi.

Kaçak yapıların yıkımı konusunda yapının sahibine kendisi yıkması için süre verildiğini, ancak bazılarının bu imkana sahip olmadığını belirten Cingil, ‘’Vatandaş, kaçak yapısını kendisi yıkma imkanına sahip olmayabilir ama devlet güçlüdür ve yıkma imkanı olmayan vatandaşlara da bizler yıkım konusunda yardımcı oluyoruz. Buradaki yıkımdan sonra yine vadiyi tepeden gören bir noktada, tahta direklerle yapılmış bir sundurma var. Orası için de yıkım kararı alındı ve orayı da yıkacağız’’ ifadelerini kullandı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’in açıklamaları sırasında başlayan Zemi Vadisi’ndeki kaçak yapının yıkım işlemi, tamamlandı ve Esentepe bölgesindeki sundurma da kepçe yardımıyla yıkıldı. Yıkımlar sırasında jandarma da çevrede güvenlik önlemleri aldı. Görüntü Dökümü:

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-Yıkım için kepçenin gelmesi

-Yıkılacak kaçak yapının görüntüsü

-Kepçenin yıkım çalışmasından görüntüler

-Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil'in açıklaması

-Yıkım çalışmasından detay görüntüler

-Başka bir kaçak yapının yıkılmasından görüntüler

-Detay

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

5 Dakika / 159 MB ============================== ÇALINTI PLAKAYLA HIRSIZLIĞA TUTUKLAMA GAZİANTEP'te, kiraladığı otomobile, aynı modelde başka bir aracın plakasını çalıp takarak 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Geçen 27 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında kentte kurutmalık patlıcan ve biber satışı yapılan 5 iş yerinde hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık olaylarını araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin eşkâlini belirledi. Araştırmada, şüphelinin soyduğu iş yerlerine geldiği otomobilin plakası da belirlendi. Otomobilin plakasının çalıntı olduğu saptandı. Çalışmasını derinleştiren polis, yaptığı araştırmada, şüpheli M.K.'nin kiraladığı otomobile aynı modelde bir aracın plakasını çalarak taktığını ortaya çıkardı. Adresi belirlenerek gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin plaka çalması

- Şüphelinin işyerinden hırsızlık yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA) ================================ ÇOCUK SESİNDEN RAHATSIZ OLUNCA KOMŞUSUNU BIÇAKLADI KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre Bülent K. parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olarak tartıştığı komşusu Hasan Şahin'i bıçakladı. Göğsüne saplanan bıçakla yaralanan Hasan Şahin tedavi altına alındı. Olay, Kartepe Arslanbey Mahallesi Atakent Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Şahin'in çocukları apartman önündeki parkta oyun oynarken çıkardıkları sesten rahatsız olan Bülent K. komşusuyla tartıştı. Binanın önünde komşusu ile tartışan Bülent K. evden aldığı bıçakla Hasan Şahin'e saldırarak göğsünden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Şahin'i gören komşuları 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Hasan Şahin'i Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Şahin acil serviste yapılan müdahalenin ardından Göğüs Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.