DHA YURT BÜLTENİ-19

KILIÇDAROĞLU - AKŞENER GÖRÜŞMESİ (1) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesi sürüyor. İki liderin görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Haber: ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BALIKÇI TEKNESİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ (3)

TUTUKLANDILAR Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Gökhan Dağlıoğlu'nun balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde de suçlamaları kabul etmeyen Atakan R. ve Gökhan K., kuvvetli suç şüphesi, toplanan deliller ve çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı. Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Adliyeye sokulmaları

Süre: (42 MB) Boyut: (88 MB) Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha (EK)

3 KİŞİ TUTUKLANDI Emmiyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında emniyette bulunan 9 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye dışından görüntüler

- Şüphelilerin adliyeden çıkarılmaları

- Araçla şüphelilerin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Burdur Valiliği hukuk müşaviri evinde ölü bulundu BURDUR Valiliği Hukuk Müşaviri Taceddin Özeren (51), yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Taceddin Özeren’in hafta sonu oğlunu nişanladığı belirtildi.

Burdur merkez Burç Mahallesi Eski Ortaokul Sokak’taki 3 katlı apartmanın üst katında tek başına oturan Burdur Valiliği Hukuk Müşaviri Taceddin Özeren'den haber alamayan Hatay'da komiser yardımcısı olarak görev yapan ve Isparta'ya izne gelen oğlu Mustafa Özeren, saat 16.00 sıralarında Burdur'a doğru yola çıktı. Yolda babasının arkadaşı Cevat Canbaz’ı telefonla arayan Mustafa Özeren, babasına ulaşamadığını söyledi.

İTFAİYE BALKONDAN GİRDİ

Mustafa Özeren, Cevat Canbaz ile babasının oturduğu evin önünde buluştu. İkili evin kapısını açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evde Taceddin Özeren yatak odasında oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özeren’in yaşamını yitirdiği belirlendi. VALİ HASAN ŞILDAK DA EVE GELDİ

Haberi alan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ile Emniyet Müdürü Arif Çankal da Taceddin Özeren'in evine gelerek, oğlu Mustafa Özeren'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Taceddin Özeren'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Özeren'in cenazesinin yarın Burdur Valiliği’nde yapılacak törenin ardından memleketi Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine gönderileceği belirtildi. HAFTA SONU OĞLUNU NİŞANLADI

Aralık 2016'dan bu yana Burdur Valiliği hukuk müşaviri olarak görev yapan Taceddin Özeren'in, ailesinin Isparta’da, kendisinin de Burdur’da oturduğu kaydedildi. Hafta sonu diğer oğlunun nişanı için Isparta’da olan Taceddin Özeren’in dün Burdur’a geldiği belirtildi.