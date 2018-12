DHA YURT BÜLTENİ -19

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre 2 kişi, husumetli oldukları Ali Çeviker'i (66) ormana götürüp darp ettikten sonra kaçtı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, Çeviker ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kırantepe mevkiindeki ormanlık alanda yaşandı. Ali Çeviker aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında husumet bulunan 2 kişi tarafından evinden alındı. Araçla ormanlık alana götürülen Ali Çeviker, yerleşim alanına uzak olan bölgede 2 kişiyle tartışmaya başladı. M.E. (41) ve M.P. (36), iddiaya göre Ali Çeviker'i darp etmeye başladı. Dakikalarca dövülen Ali Çeviker kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çeviker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.E. ve M.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarihi Balıklıgöl havzasını korumak ve geleceğe taşımak adına birçok çalışma ve rutin kontrollerini sürdürüyor. Modern teknolojin getirdiği yenilikler ile 7/24 suyun değerleri gözlemlenirken her gün rutin olarak TS EN 17025 Akreditasyon Belgesi bulunan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında testleri yapılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Balıklıgöl’de kış mevsiminde yaşanan olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla alt yapı revizyon çalışmaları yapmış alt yapı drenaj ve su tahliye kanalları yenilerek Balıklıgöl için özel arıtma sistemi yapmıştı. Balıklıgöl havzasında incelemelerde bulunarak alanla ilgili tahlil sonuçlarını denetleyen ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılelma burada bir açıklamada bulundu.Açıklamasında Kızılelma, “Sosyal medyada çıkan haberlere istinaden Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin talimatları ile Balıklıgöl’ün değişik noktalarından numuneler alarak laboratuvarlarımızda tahlillerini yaptırdık. Yapılan tahliller sonucu her hangi bir olumsuzluğun olmadığı sudaki bulanıklığın son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği görülmüştür. Balıklıların sağlığı ile ilgili bir problemin olmadığı çıkan söylentilerin ve haberlerin asılsız olduğu görülmüştürö şeklinde konuştu.

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

MEME KANSERİ AMELİYATI OLAN FULDEN URAS: MOTİVASYONUM ÇOK YÜKSEK VE KENDİMİ AŞIRI İYİ HİSSEDİYORUM

YALOVA’da ortağı olduğu 'Fulden Uras By Somay' isimli dermo estetik ve güzellik merkezinin müşterileri ve personeli için verdiği yılbaşı eğlencesinde görüntülenen, 10 senede 11 ameliyat geçiren ve meme kanseri nedeniyle 3 Eylül 2018’de tekrar ameliyat olan Fulden Uras, "Şu an çok iyiyim. Ben hiç hasta modunda olmadım zaten. Ne ameliyata giderken ne de hastaneden sonra. Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorum" dedi.

Yalova’da bir eğlence merkezinde düzenlenen kutlamaya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Salman, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner ile işletmenin ortağı olan sanatçı Fulden Uras da katıldı. Sanatçı bir yıl önce ortağı olduğu işyerinde kısa sürede yüzlerce kişiye hizmet verildiğini belirterek, "Yaklaşık 1 senedir Yalova'da bayları bayanları güzelleştiriyoruz. Gerçekten çok keyifli. Sürekli araştırma içerisindeyiz. Dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz. Çok iddialı gelebilir ama Yalova’nın en iyisiyiz. Sanatçılıktan sonra da yaptığım iş aslında işimle de alakalı olduğu için, her zaman kameralar önünde olduğumuz için kendimize iyi davranmak zorundayız. Birazcık baylara ve bayanlara ulaşabildiysek, kaldı ki tablo onu gösteriyor. Gerçekten çok mutluyum. Yakın illerden çok ciddi teklifler var ama düşünme aşamasındayız. Dört ortaklı bir işletmeyiz. Birinden birinin o işin başında durması gerekiyor. Güvenemediğimiz hiç kimseye biz bu markamızı emanet edemeyizö dedi.