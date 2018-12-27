DHA YURT BÜLTENİ-19

Elmalı köyünde yağmur hayatı felç etti Adıyaman'ın Akıncılar beldesine bağlı Elmalı köyünde sağanak yağış nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı.

Köyde 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle sokaklar göle döndü. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Ekipler tarafından 5 saat süren çalışma sonrasında sular tahliye edilirken, belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yağmur suları

- Ev ve işyerlerine basan su

- Vatandaşların temizlemeye çalışması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ===================== Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi ANTALYA'da rüzgarın da etkisiyle devrilen aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde sürücünün yanında oturan kadın, kazayı kıl payı yara almadan atlattı.

Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde saat 15.30'da rüzgarın da etkisiyle devrilen aydınlatma direği, Nevzat Uludağ'ın kullandığı 07 FFT 19 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Aracın sağ kapısına ve camına düşen direği, sürücüsü ve yanındaki koltukta oturan eşi Müjgan Uludağ'a korku dolu anlar yaşattı. Devrilen direği son anda fark edip duran otobüs şoförü ile yolcuları ise büyük tehlike atlattı. Kazayı görenler elektrik akımına karşı önlem aldı. Polisin olay yerine gelmesiyle direk yol kenarına taşındı.

Sağ kapı camı kırılan ve kaportasında göçük oluşan otomobilde kıl payı kazadan yara almadan kurtulan Müjgan Uludağ, "Her şey bir anda oldu. Direk devrildi hemen yanıma düştü. Camlar kırıldı. Çok korktuk" dedi. Nevzat Uludağ ise, "Yolda ilerlerken aniden arabaya çarpan bir şey oldu. Geçip durduktan sonra arkamıza baktığımızda direk devrilmiş. İlk başta fark etmedim. Direk kapıya devrilip, camı patlattı. Şans eseri eşimin yanına devrilen direkten yara almadık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen direğin görüntüsü

- Direği kaldıran vatandaşların görüntüsü

- Zarar gören araçtan görüntü

- Röp: Araç sahibi ile

- Tıkanan trafikten görüntü

- Detaylar

212 // 01.54 Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA) ======================== Etiyopyalı öğretmen MHP'ye üye oldu KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semans Dubola Ceran, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) üye oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıl önce evlenen Semans Dubola Ceran, 7 yıl önce Türkiye'ye yerleşerek burada bir özel okulda İngilizce Öğretmenliği yapmaya başladı. Televizyon kanallarında ve haberlerde gördüğü Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sempati duymaya başladığını belirten Dubola Ceran, seçim çalışmalarında daha aktif görev yapmak için MHP'ye üyelik başvurusunda bulundu. MHP Körfez İlçe Başkanlığı'na gelerek üye başvuru formunu dolduran Dubola Ceran, MHP'ye üye oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi televizyonda görüp izledikten sonra kendisine ve partisine karşı sevgi duymaya başladığını belirten Dubola Ceran "Devlet Bahçeli'yi, partisini seviyorum, televizyonda kendisini gördüm ve destek vermeye karar verdim. Buraya gelerek üye olmak istedim çok mutluyum.' dedi.

'HERKES KENDİSİYLE FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTİYOR'

Üye olan Dubola Ceran'ın teşkilatın gözbebeği olduğunu söyleyen MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, "Biz MHP olarak insanlara sadece insan olarak bakıyoruz. İnsanın rengine ve şekline bakmıyoruz. Kendisi üye olmak için buraya geldiğinde çok memnun olduk. Bütün teşkilatımızın gözbebeği oldu. Parti içinde herkes Semans Dubola Ceran'ı çok sevmeye başladı. İşallah bize de uğurlu gelecek yerel seçimlerde başarılı olacağız. Buraya geldiği günden beri herkes kendisiyle fotoğraf çekilmek istiyor, kendisiyle arkadaşlık kurmak istiyorlar. Parti içerisinde baya ilgi odağı oldu, herkes kendisini kısa zamanda kucakladı.

'PARTİMİZİE KARŞI SEVGİ VE SAYGISI VARDI'

Suman Dubola Ceran'ın MHP'ye karşı sevgi ve saygısı olduğu için üye olduğunu belirten Körfez İlçesi Kadın Kolları Başkanı Özlem Zaglı, "Semans Dubola, 7 sene önce Etiyopya'dan geldi ve ülkemizde yaşıyor. Ben 2 senedir kendisini tanıyorum. Kadın Kolları Başkanı olarak Semans'ı partiye üye yapmak istedik ve dahil ettik. Kendisini üye yaptık zaten Semans'ın Devlet Bahçeli'ye karşı bir sempatisi vardı, partimize karşı sevgi ve saygısı vardı. Bu teklifi sunduğumuzda çok memnun oldu ve şu an teşkilatımıza üye oldu çalışmalara bizimle beraber başlayacak." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Semans Dubola'nın partiye üye olması

- Semans Dubola'nın parti üyeleriyle sohbet edip çay içmesi

- Semans Dubola ile röportaj

-İlçe başkanı Zeki Gürsu İle röp

-İlçe kadın kolları başkanı Özlem Zaglı ile röportaj Haber-Kamera: Nabi YAZICI-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA) =============================== Başkale'de okullara kar tatili VAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, aynı gün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- ================================= Madde bağımlılarının yaktığı ateş, iş yerini kül etti Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir işyeri, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, yangının madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateş sonucu çıktığını öne sürerek tepki gösterdi.

İlçenin Korupınar Mahallesi'nde elektrik malzemesi satışı yapan Ahmet Yıldırım’a ait iş yerinin depo bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Esnaf, yangının madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateşten çıktığını öne sürerek tepki gösterdi. Esnaf Mehmet Öztürk, "Bizler kaç defa şikayetçi olmamıza rağmen gerekli önlemler alınmadı ve müdahale edilmedi. Buraya gelip, tiner çekip, içki içiyorlar. Biz esnaf olarak bunlardan bıktık" dedi.

Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yanan işyeri

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Yangında etrafı dumanlar sarması

- Esnaf Mehmet Öztürk ile röp.

- İşyerinden çıkan dumanlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ============ Tunceli'de 230 köy yolu kardan kapandı, 6 ilçede elektrik yok TUNCELİ'de 2 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma ve arızalar nedeniyle de 6 ilçenin elektriği kesildi. Ekipler, yol açma ve enerjinin yeniden verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli genelinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Pertek, Hozat, Nazimiye, Ovacık, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerine enerji sağlayan yüksek gerilim hattında yaşanan arızalardan dolayı, bu ilçelere enerji verilemiyor. Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'nden Tunceli ve Erzincan'a elektrik akımını sağlayan yüksek gerilim hattının, Pülümür Vadisi'ndeki dağlık alandaki bölümünde de kopmalar meydana geldi.Kopan tellerin onarımı için Elazığ ve Tunceli'den bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, kopan telleri onarmak için çalışma başlattı.