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DHA YURT BÜLTENİ -19

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 01:44 | Son Güncelleme

DHA YURT BÜLTENİ -19 ŞOFÖR DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, FACİAYI HOSTES VE YOLCU ÖNLEDİ   AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi.

DHA YURT BÜLTENİ -19

ŞOFÖR DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, FACİAYI HOSTES VE YOLCU ÖNLEDİ

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu (42), çığlık atarak yardım istedi. Ön koltukta oturan yolcu İsmet Çelen (56) ise yerinden fırlayarak otobüsü durdurdu ve facianın eşiğinden dönüldü. Hastaneye kaldırılan Dizman, kurtarılamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Didim-Milas yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren bir firmaya ait 34 EG 5051 plakalı yolcu otobüsünü İzmir'de Mehmet Gülsen'den devralan Abdullah Dizman Aydın'a doğru yola çıktı. Söke ilçe merkezini geçen otobüs, Yenidoğan Mahallesi yakınlarına geldiğinde şoför Abdullah Dizman bir anda direksiyon başında rahatsızlandı. O sırada otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu, çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen, yerinden fırlayarak direksiyonun kontrolünü sağlayıp, daha sonra frene basarak otobüsü durdurdu ve yolcuları büyük bir faciadan kurtardı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Yolcuların büyük şok yaşadığı olayda kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman'ın hareketsiz kalmasıyla hostes ve yolcular ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulansla Dizman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise otobüsü facianın eşiğinden döndüren yolcu İsmet Çelen ve hostes Hilal Hacımurazaoğlu'nun ifadesine başvurdu. Güvenli bir yere götürülen yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Didim'e gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Otobüsten genel ve detay görüntüler
-Kalp krizi geçiren sürücü Abdullah Dizman’ın fotosu

Haber: Burhan CEYHAN Kamera: İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)

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CEYHAN'DA DERE TAŞTI, 9 EV TAHLİYE EDİLDİ

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Mercin Deresi taştı. Çevredeki 9 ev tahliye edildi. Evler ve caddeler sular altında kalırken, köy yolları trafiğe kapandı.

Olay, Altıgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu devam eden sağanak yağış sonrası Mercin Deresi’ni taştı. Jandarma ekiplerinin uyarısının ardından gece saatlerinde çevredeki 9 ev tahliye edildi. Diğer mahallelere ulaşım sağlayan cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapanırken, tarım arazileri büyük zarar gördü.

Yetkililerin gerekli incelemeyi yaptığını belirten mahalle sakinlerinden Ayhan Aybar(60), "Mercin Deresi'nin taşması ile evleri su bastı. Elimizden geldiğince tahliye etmeye çalıştık. Evlerimize traktör ile gidip geliyoruz. Köy yolları ve tarlalarımız su altında kaldı. Yağışlar devam ederse daha büyük felaket yaşanmasından korkuyoruz" dedi.

Öte yandan, Ceyhan Nehri ve çevresindeki tüm derelerde suların yükseldiği gözlenirken, şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezindeki birçok cadde sular altında kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ceyhan Altıgöz mahallesi detay
-Sular altında kalan evler
-Suyla Kapanan yoldan detay
-Mahalle sakiniyle röp.
-Mercin deresi ve mahalle çevresi detay

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(ADANA)(DHA)

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CEYHAN NEHRİ TAŞINCA ÇADIRLARI SU BASAN SURİYELİ AİLELER, SPOR SALONUNA TAŞINDI

ADANA'nın Ceyhan İlçesi’nde, şiddetli yağmur sonucu Ceyhan Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çadırlarında mağdur olan Suriyeli tarım işçileri ve aileleri, Ceyhan Belediyesi tarafından spor salonuna götürüldü.

Adana-Ceyhan D-400 karayolu üzerinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Ceyhan Nehri kıyısında çadırlarda kalan Suriyeli tarım işçileri ve aileleri, şiddetli yağış sonucu nehir sularının yükselmesi nedeniyle mağdur oldu. Ceyhan Belediye Başkanvekili Ali Alper Boydak’ın talimatı ile zabıta ekipleri, polis eşliğinde olay yerine giderek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli aileyi, spor salonuna taşıdı.

Tarım Elçileri ve İşçileri Derneği Başkanı Gülçin Hanter, “Aralarında tarım işçilerinin bulunduğu ve yaklaşık 60 kişinin mağdur olduğu haberini aldım. Zabıta karakoluna giderek Ceyhan Nehri'nin sularının yükseldiğini ve Suriyelilerin çadırlarının tehlikede olduğunu bildirdim. Başkanımız Ali Alper Boydak'ın talimatı ile kapalı spor salonunda kalacaklar, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çadırlardan detay
-Suriyeli sığınmacılar otobüslere binerken
-Yolda seyir halinde konvoy detay
-Ceyhan Kapalı spor salonuna gelişleri
-Suriyeli bebek ve çocukları zabıta ekipleri taşırken
-Polis ve zabıta ekiplerinden detay
-Salona alınan Suriyeliler’den detay
-Tarım Elçileri Dernek Başkanı Gülçin Hanter röp.

SÜRE ; 02'52" BOYUT: 209 MB

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(ADANA)(DHA)

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