DHA YURT BÜLTENİ -19

Nida Sanat Topluluğu, Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 60 kişi Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 919 metre yüksekliğindeki Karacadağ'a tırmandılar. Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yapılan tırmanış yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, "104 yıl önce vatan savunması için Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak adına böyle bir yürüyüş tırmanış gerçekleştirdik. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu hazin olayı bu yıl yoğun bir katılım ile anmış bulunduk. Katılım gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karda yürüyen kalabalık

- Dağın zirvesine ulaşmaları

- Kalabalık grup

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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BİTLİS VE TATVAN'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

BİTLİS merkez ve Tatvan İlçesi’nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, eğitime yarın için ara verildi.

Bitlis ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini artırırken, kent merkezindeki kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Kar yağışının sürmesi üzerine Bitlis merkez ve köyleri ile Tatvan İlçesi'nde pazartesi günü için ilk ve orta derecili okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Kar yağışını ise süreceği belirtildi.