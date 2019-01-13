DHA YURT BÜLTENİ-19

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)

AKŞAM DA SÜRDÜ Gündüz saatlerinde Hatay-Suriye sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine ulaştı. Sevkiyat sırasında güzergahta geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Görüntü Dökümü

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- Askeri araçların geçişi Süre: 00'46" Boyut: 86 MB Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) ================= 4 YIL ÖNCE ORGAN NAKLİ OLAN HASTANIN ORGANLARI 4 HASTAYA UMUT OLDU BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 yıl önce böbrek nakli olan ve bu ameliyattan sonra kendi organlarını da bağışlayan İlhan Asa’nın (48), beyin felci sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ömümü gerçekleşti. Bunun üzerine Asa'nın kalbi karaciğeri ve iki korneası, başka hastalara nakil yapılmak üzere alındı. Beyin damarlarına bağlı felç geçiren ve İnegöl ilçesindeki özel hastanede tedavi gören İlhan Asa'nın, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. 4 yıl önce böbrek nakli olan Asa, aynı yıl organlarını bağışladı. Asa'nın ölümünün ardından organ nakli için Bursa ve İstanbul’daki özel hastanelerden gelen uzman Organ Nakil ekipleri, Hastanenin Nöroloji Uzmanı Dr. Utku Ayvacıoğlu, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül ve Organ Nakil Koordinatörü Di·lek Sevinç’ten oluşan ekipler, Asa'nın kalbini, karaciğerini ve iki korneasını alarak, tedavi gören 4 hastaya nakledilmek üzere hastanelere sevk edildi.

4 HASTAYA UMUT OLDU Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül, “Beyin damarlarına bağlı felç olmuş ve hastanemize sevk edilmişti. Hastanemizde tedavisi süren 48 yaşındaki erkek hastamızın maalesef beyin ölümü gerçekleştirdi. Hastamız 4 yıl önce organ nakli olurken, organlarını da bağışlamıştı. Bu sabah beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organlarının nakli için hızlı bir süreç başladı. Hastamızın kalp, Karaciğer ve iki korneası nakledilmek üzere alındı. Hastamızın kalbi İstanbul’dan gelen ekip tarafından, Karaciğer ve korneaları Bursa’dan gelen ekip tarafından alındı. Vefat eden hastamız, 4 hastaya umut olduö dedi. DİNİMİZDE ORGAN BAĞIŞININ SEVABI VAR Beyin ölümü gerçekleşen hastanın kayın biraderi Şahin Keser, “Eniştem ölmeden önce Türkiye’ye örnek olacak, organ bağışında bulunmuş. Organa çok ihtiyacı olan insanlar var. Organ nakli bekleyenler için eniştemizin organları inşallah umut olur. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesine vesile olmuşuzdur. Dinimizde organ bağışının sevabı varö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Genel görüntü

-Doktorun açıklaması

-Ölen adamın kayınbiraderinin açıklaması

-Detaylar HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA) ========================= İzmir’de kayık alabora oldu (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Kayığın alabora olması sonucu meydana gelen olayda boğularak ölen ve bulunan kişinin kimliği belli oldu. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda ölen kişinin Mustafa Ölmez olduğu ortaya çıktı. Arama çalışmalara devam eden ekipler, kayıp olan bir kişinin de cesedine ulaştı. İkinci cesedin ise Erkin Ölmez olduğu belirtildi. Ayrıca, ekipler kayıkta bulunan Mesut Yıkılmaz’ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Halil İbrahim KARABIYIK - İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir), (DHA) ============================== KÖPEĞİ EZİP YOLUNA DEVAM ETTİ BARTIN'da otomobilin çarptığı köpek ölürken, sürücü ise durmayıp yoluna devam etti. Olay bugün, Bartın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üst geçidin altında yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe, hızla gelen otomobil çarpıp üzerinden geçti. Ön ve arka lastikleri köpeğin üzerinden geçen otomobilin sürücüsü yoluna devam ederken, o sırada can çekiştiği görülen köpeği gören arkadan gelen otomobil sürücüsü ise durdu. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Görüntüleri izleyenler araç sürücüsünün bulunması yönünde yorum yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin ezilme anları Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ================================== SOSYAL MEDYADA YAYILAN KURGU BIÇAKLAMA OLAYINDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI ORDU'nun Ünye ilçesinde, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntü olayına ilişkin ifadeleri alınan 5 kişinin cep telefonlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın nasıl kurgulandığını gösteren görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasından yayınlandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin yanındaki kadını bıçaklayarak kaçtığına dair cep telefonu ile çekilmiş video sosyal medyadan paylaşıldı. Bazı televizyon kanallarının WhatsApp hatlarına gönderilen videonun kurgu olduğu tespit edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri inceleyerek olayla ilgisi olan 5 kişinin ifadesini aldı. Videoyu kurgulayan S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30) ve A.Ü. (26) adlı kadın hakkında 'Suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı.