DHA YURT BÜLTENİ - 19

MERSİN'in Tarsus ilçesinde eski öğrencisiyle gittiği piknik yerinde bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı (45), k Olay, öğle saatlerinde Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan Nihat Kaylı, 15 yaşındaki eski erkek öğrencisiyle piknik yapmak için bağlı Kulak Mahallesi'ndeki yeşillik alana geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşen Kaylı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik'e bağlı sualtı ekipleri, kanal içerisinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmada Kaylı'yı bulamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına yarın sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köy meydanından görüntüler

-Mahalle muhtarı Recep Kurhan ile röportaj

-Arama çalışmalarından ve ekiplerden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

17 yaşındaki genç, 10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kavga ettiği grubun üzerine av tüfeğiyle ateş açan Mehmet Can Ş. (17), 5 kişiyi yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide toplanan 15 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mehmet Can Ş., iddiaya göre evine giderek av tüfeği aldı. Kavganın olduğu yere geri gelen Mehmet Can Ş., av tüfeğiyle 10 kişilik gruba doğru ateş açtı. Mehmet Can Ş’nin ateş açmasıyla Mehmet C. (16), Samet Bayram (18), Kemal Kıyar (19), Ahmet Bayram (19) ve Emircan K. (15) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, 5 kişiyi yaralayan Mehmet Can Ş.’yi olayda kullandığı tüfekle birlikle yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.