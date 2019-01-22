DHA YURT BÜLTENİ - 19

ADIYAMAN’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde taşkınlık yapan hasta yakınları, kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini yaraladı. Hastanenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde kavgaya karıştığı belirlenen 5 hasta yakını gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Acil servis girişinde iddiaya göre ziyaret saati dışında hastalarını görmek isteyen kişiler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede güvenlik görevlileri B.Ö., M.M., Z.D. ve M.F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavganın ardından yaralılar hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan hasta yakınları F.D., M.D., K.Ç., G.Ç. ve E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde zihinsel engelli Arif Karakoç (17), babası ile birlikte bağ evine kayboldu. Ev ve çevresinde yaptığı aramalarda oğlunu bulamayan baba Karakoç'un haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Olay, akşam saatlerinde merkez Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Arif Karakoç, babası Nizamettin Karakoç ile birlikte kendilerine ait olan bağ evine gitti. Baba Nizamettin Karakoç, bir süre sonra oğlunu evde bulamayınca dışarı çıkıp aramaya başladı. Bağevi çevresinde de oğlunu bulamayan baba Karakoç, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, engelli genci bulabilmek için çalışma başlattı. Bu arada bölge sakinleri de Karakoç'un bulunması için ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralıların hastanedeki görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Özhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazım (3)

ŞOFÖRLER İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sincan Şoförler Odası mensupları ile Rüstem Altınbaş Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Burada konuşan Özhaseki, Türkiye’nin beka sorunu ile alay edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Var işte 50 yıldır lanet adamları besleyenler bu günlerde açığa çıkardılar. Bizim kolumuza giren, ihtilal gecesi partisine giden tek lider vardı o da Devlet Bahçeli’ydi Allah razı olsun. Öbürleri ne yapıyordu peki? ‘İhtilal olursa tankın üzerine çıkarım’ diye hava atıyorlardı. Batılıların yaptığını anlıyoruz, inancımızdan dolayı, tarihsel misyonumuzdan dolayı düşmanlık ediyorlar. İçeridekilere ne demeli? Onlara uyanlara ne demeli? Hayretler içerisinde Allah ıslah etsin diyoruz."

'YARIN BİR GÜN REZİL OLACAKLAR'

MHP ile yürüttükleri ittifak görüşmelerinde il-ilçe pazarlığı yapmadıklarının belirten Özhaseki, "Öbür türlü şehirleri birbirlerine bağışlayan Genel Başkanlar yarın bir gün rezil olacaklar zaten. Ora senin olsun, ora da senin olsun. Sanki vatandaşın oyu ceplerinde, beyefendiler isteyince vatandaş o tarafa gidecek. Böyle bir saygısızlık olamaz. Ama bizim ilkelerimiz doğru. Belirli ilkelerle anlaştık ve böyle devam ettik" dedi.

Belediye Başkanı’nın ihaleyi kime vereceğini düşünmemesi gerektiğini belirten Özhaseki, "İhaleyi kim kazanırsa o alır, hak eden alır. Sen devlet millet namına takip edersin adamın yaptığı işin parasını verirsin. O kadar. Eğer öbür türlü, ‘Falan adam alsın, filan adam alsın, o oradan bir şey yapsın, o ona ortak olsun’ dersen, affedersiniz şerefsizliğin en büyüğü de bu işte. O adamların hem dünyası hem ahireti berbat olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Özhasekinin açıklamaları

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

