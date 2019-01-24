DHA YURT BÜLTENİ - 19

İzmir'de eski binada çökme; 1 ölü, 1 yaralı (2)

ENKAZDAN CESEDİ ÇIKARILDI İzmir'in Konak ilçesindeki yağmurun etkisiyle çöken eski binanın enkazı altında kalan İbrahim Yardım’da acı haber geldi. Olayın ardından başlatılan ve 9 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu İbrahim Yardım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yardım’ın cesedi, AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılmaya çalışılıyor.

Binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında 1 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. FOTOĞRAFLI Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Köpeğe çarpmamak için kaldırıma çıkan otomobil alev alev yandı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Ali Yengeç yönetimindeki otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra alev alıp yandı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen otomobil, demir yığını haline dönüştü.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Tekirdağ yolu üzerindeki ilçe girişinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan Ali Yengeç (47), iş çıkışı 59 AAC 794 plakalı otomobiliyle evine giderken, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başlarken, sürücü Yengeç, güçlükle araçtan çıkarak, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürme çalışmaları yaparken, araçta patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ise hurdaya döndü.

'ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI'

Sürücü Ali Yengeç, "İşten çıktım eve seyir halindeyken karayolu üzerinde önüme birden bir köpek çıktı. Ona çarpmamak için kaldırıma vurdum. Kaldırıma vurunca ne olduğunu zaten anlamadım. Birden otomobil alev aldı. Çok korktum. Kendimi birden dışarı zor attım. Konuşacak halim yok. Çok kötü bir durum. Titriyorum şuan, çok korktum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilin alev alev yanması

-Yanan otomobilden yükselen patlama sesleri

-Alev alev yanan araç

-İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine gelişi

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

- Polis ekipleirnin yolu kesmesi ve kontrol sağlaması

-Çevredeki vatandaşlar

-Sürücü Ali Yengeç'in olayı anlatması

-Söndürme çalışmaları ve detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bursa'da seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde, şehir trafiğinin en yoğun olduğu noktada seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü. Çevredekiler yangını söndürmek için seferber olurken, 4 şeritli Bursa- İzmir yolu trafiğe kapandı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolunda, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu mevkiinde meydana geldi. İş yerinden evine giden Yusuf Kaplan yönetimindeki 06 ZGP 57 plakalı otomobilden seyir halindeyken bilinmeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden Kaplan, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin ön kısmını sardı. Bu sırada diğer araç sürücüleri yangın tüpleriyle alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Sürücülerin müdahalesi yangını söndürmeye yetmezken, 4 şeritli Bursa-İzmir yolu trafiğe kapandı. Yangını söndüremeyen Kaplan ve çevredekiler, alevleri korku dolu gözler ile izlerken bazı kişiler ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapanan Bursa-İzmir yolu ise otomobil kaldırıldıktan sonra trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan araçtan görüntüler

-Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesinden görüntüler

-Meraklı vatandaşların telefonlarıyla yangını kaydetmesinde görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntüler Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Serkan AKKUŞ / BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil (3)

'PARTİSİNİN İLÇE TOPLANTISINA KATILDI' AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Pursaklar ilçe teşkilat toplantısına katıldı. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı. Programda konuşan Özhaseki, Bakanlık yaptığı dönem küresel ısınma hakkında Fas'ta katıldığı bir toplantıyı hatırlatarak şöyle konuştu:

"Sıra geldiği zaman kürsüye çıktım. Dedim ki, 'Biz bu kainatı Cenab-ı Hakk'ın yarattığına inanıyoruz. Denge üzerine yaratmış. Bu dengeyi bozduğunuzda karşımıza felaket olarak döner. Küresel ısınmayla ilgili mücadelemizi yapalım, ülke olarak ne düşüyorsa vermeye hazırız. Bunların hepsi güzel. 100 milyar doları balıklar ölmesin, otlar kurumasın diye verelim. Yalnız bir şeyi merak ediyorum, sizlere de soruyorum; şu anda açık denizlerde hayatını kurtarmak için küçücük botlara binmiş insanlar var, onlar içinde yavrular var, anneler var. Onlar için niye hiçbirinizin kılı kıpırdamıyor? Niye 100 milyar doları balıklar için heba ediyorsunuz da otlar kurumasın diye harcıyorsunuz da, bu insanlar sınırlarınıza gelince tel örgü çekiyorsunuz ? Fransa'da bir belediye karar alıyor, mültecilere su verene ceza yazarım. Allah'ın suyunu verene ceza yazıyorlar. Bunlar şimdi Güneydoğumuza gelecekler, huzur, demokrasi getireceklermiş. Kalsın, ellerine sağlık, işlerine güçlerine gitsinler. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Onun için Cumhur İttifakı'nı kurduk."

'KİŞİ LEHİNE PLAN TADİLATI OLMAZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığının partisinin MYK ve MKYK toplantılarında yapılan oylamada oy birliği ile onaylandığını aktaran Özhaseki, "Bakanlıktayken adeta tek tek, şahsa yapılan planlamalar karşısında savaş vermiştim. Türkiye'nin dört bir tarafında özel olarak bazı şahıslar için yapılan plan tadilatlarıyla rant artışları karşısında savaş verdim. Kanun hazırladım, geliyor Meclis'e. Kişi lehine plan tadilatı olmaz, toplum lehine olur. Bir yerde dönüşüm varsa mahalleli istifade olacaksa onlar lehine plan tadilatı olur, artış da olur. Onları kurtaracak şekilde plan da olur. Ancak 100 komşu 5 katlı ev yaptırıyor, birisi 8-10 katlı yaptırıyor, olmaz. Bununla savaşacağız. O adamlar da şöyle gelirler belediyeye, 'Biz belediyeye bağışta bulunalım, bize de bunu verin' bunu verirsiniz ama adalet duygusunu sarsarsınız. Dedikodu başlar, bir yapılmışsa 3-5 de yanına eklenir. Bunlardan uzak durmak lazım. İnsanlar, bunları yapanlara beddua ediyor zaten. Bu bedduayı almamak lazımö diye konuştu.

'HERKES MİLLETE HİZMETKAR OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği 'gönül belediyeciliği' kavramına değinen Özhaseki, "Aybaşında Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin belediyecilik anlayışını madde madde anlatacak. Biz buna manifesto diyoruz. Orada belediyecilik anlayışımızın, imar anlayışımızın ne olduğunu, yeşil alanları nasıl çoğaltacağımızı ayrıca kentsel dönüşümün temel prensiplerini tek tek anlatacak. Sonra da belediye başkanlarına diyecek ki, 'Bunlara harfiyen uyacaksınız' biz ak belediyeciliği tüm Türkiye'de Ankara'dan başlayarak yaygınlaştırıp, herkesin anlayacağı şekilde, razı olacağı şekilde bir ortama kavuşturacağız." ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan görüntü

-Özhaseki'nin açıklamaları Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Silah kaçaklığı operasyonda cephanelik ele geçirildi DİYARBAKIR'da polis ekipleri, kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren ve silah tamiri yaptığı tespit edilen Y.C.’nin evine düzenlediği operasyonda cephanelik ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek, ateşli silah haline getiren ve silah tamiri yaptığı belirlenen Y.C.’nin Kaynartepe mahallesinde oturduğu eve operasyon düzenledi.Evede yapılan aramalarda, 6'sı namlusu açılmış, diğerleri üzerinde ise düzeltme, kesme ve oyma gibi çeşitli işlemler yapılmış olan toplam 25 tabanca, 25 şarjör, 60 fişek, 105 ses fişeği, 1 kesici alet ve çeşitli ebatlarda kurusıkı tabancaların uçlarını açmak için kullanılan aletler ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.C., emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI Haber: DİYARBAKIR,(DHA) Bursa'da polisleri darp edenlerden biri tutuklandı BURSA Adliyesi'nde dün görülen cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavganın ardından polis merkezine ifade vermeye giden iki emniyet mensubu, çıkışta kavgaya karışan sanık yakınlarınca darbedildi. Polis memurlarını darp ettikleri belirlenen 3’ü kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası dün adliyeye sevk edilen 3 kadın, savcılık tarafından serbest bırakılırken, bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Tolga Şen tutuklandı, S.Ş. ve H.D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Mahallesi'nde 22 Haziran 2018'de, 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşan Fırat Erdal ve arkadaşlarıyla bazı kişiler arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sevda Doğan ve Zübeyde Şen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Doğan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 5 kişi tutuklandı, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra tutuklu sanıklardan ikisi mahkemece tahliye edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Erdal, Metin Bağcı ve Yusuf Gültekin ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma devam ederken koridorlarda tarafların yakınları arasında gerginlik çıktı, arbedede polis ekiplerine de saldıran taraflar biber gazı sıkılarak dağıtıldı.

Daha sonra olaya karışanlardan biri kadın 3 kişinin ifadeleri alındı. Olaya müdahale eden görevlilerden Adliye Koruma Büro Amirliğinden bir başpolis ile polis memuru, kavganın ardından polis merkezine ifade vermeye gitti. Sanık yakınları, ifade işleminin ardından dışarı çıkan polisleri darbetti. Emniyet güçleri, darp şüphelisi 3'ü kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün mahkemeye çıkarılan 3 kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı. Darp edilen iki polis, Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Tolga Şen tutuklandı, S.Ş. ve H.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.