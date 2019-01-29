DHA YURT BÜLTENİ -19

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (10)

5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı'nda 5 tekne battı. Bakım için kıyıya çekilen 10 tekne ise rüzgarın etkisiyle devrilip zarar gördü.

DEREYE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu Ayla Akın'a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar'a ulaşamadı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, insansız hava araçlarıyla da dere üzerinde arama yapıldı. Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi.

Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan anne Ayla Akın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

VALİ, FIRTINANIN VURDUĞU İLÇELERE GİTTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortumun etkili olduğu ilçelere gidip, hasar meydana gelen yerlerde incelemelerde bulundu. Kemer'de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış ve hortum ile dolu yüzünden hasar oluştuğunu söyledi. Karaloğlu, "Kumluca'da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz, hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. 3 ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer'de devlet hastanesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya'daki Sağlık Bakanlığı'mızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz" diye konuştu.

20 YAŞINDAKİ BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Çok sayıda sera ve meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, annesiyle beraber araçla nehre düşen kızın, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar (20) olduğunu açıkladı. Karaloğlu, "Finike'de, Kumluca'da, Kemer'de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere'de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya'da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kemer'deki bazı evlerde de hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Antalya'mıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.