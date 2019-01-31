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DHA YURT BÜLTENİ -19

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 02:08 | Son Güncelleme

1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)  PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.

1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)
PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H. Ş., M. Ç., E. Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay’ın Arsuz ilçesinde tavuk kümesinin yanına gömdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin gösterdiği yeri kazan polisler, paranın 1 milyon 336 bin TL'sini poşetler halinde toprağa gömülü şekilde buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu kamerası)
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- Polislerin yer belirlemesi
- Polislerin çalışmasından görüntü
- Poşet içindeki paralardan görüntü

Süre: 00'40" Boyut: 75,3 MB

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: ARSUZ (Hatay), (DHA)

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ADAPAZARI'NDA ÇIKAN YANGINDA 'ARŞİV' KÜL OLDU

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangında arşiv dosyaları kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı kent merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü içindeki hastane ile Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak kullandığı idari binanın arşiv bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın zemin katında bulunan pencerelerin demir parmaklıklarını elektrikli testereyle keserek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bina içerisinden küle dönmüş halde olan çok sayıda defter, kitap ve dosya çıkardı. Yangın sonucu Orman İşletme ve hastaneye ait verilerin bulunduğu arşivin tamamının yanarak kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yangın müdahale
- Ekiplerin koşturması
- Binadan görüntüler
- Dumanların yükseldiği anlar
- Alevlere müdahale
- Güvenlik önlemi
- Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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MİNİBÜS YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmak Mahalle Mezarlığı içerisinde yaklaşık 2 yıldır park halinde olan ve sahibi öğrenilemeyen 20 V 8167 plakalı minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mezarlıkta minibüsten yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekipleri, minibüse müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alevler içindeki minibüsten görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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