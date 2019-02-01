DHA YURT BÜLTENİ -19

ATM'YE PARA YÜKLEYEN GÖREVLİLERİ GASBEDİP, 69 BİN TL’YLE KAÇTILAR ANTALYA’da banka ATM’sine para yükleyen güvenlik görevlilerini gasbeden iki şüpheli, yaklaşık 69 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bankaya ait ATM’de meydana geldi. İki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla 40 bin TL getirerek 29 bin TL bulunan ATM’ye yüklemek istedi. Para çantalarını alan güvenlik görevlileri ATM’nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı. İddiaya göre bu sırada elinde tabanca bulunan mavi kıyafetli iki kişi ATM'nin yanına gelerek güvenlik görevlilerini tehdit etti. Görevlilerden para dolu çantalarla ATM'de bulunan parayı alan iki şüpheli, olay yerinden kaçtı. Şüpheliler karanlıkta izlerini kaybettirirken olayın şokunu atlatan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İŞTEN ÇIKARILAN PERSONELDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. ATM çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polis, güvenlik görevlisi Ö.K. ve S.D.’nin ifadesini aldı. Olayı anlatan Ö.K. her şeyin bir anda meydana geldiğini ve şüphelilerin kendilerini etkisiz hale getirerek kaçtığını anlattı. Olay yerine gelen banka yetkilisi ise polisten olayla ilgili bilgi aldıktan sonra dün akşam saatlerinde bir personelin işine son verdiklerini ve ondan şüphelendiğini söyledi.

Kentin ana arterleri ile giriş çıkış yapılan önemli noktalarında önlemler alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ATM’den detay

ATM’nin içindeki para çantasından detay

Güvenlik görevlisi Ö.Ç.’nin olayı polise anlatması

Çevredeki polislerden detay

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detay

Banka müdüründen detay Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Seyir halindeki otomobil alev aldı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halinde olan bir otomobilde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Olayda herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında İhsan Alyanak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Doğuş Yıldız yönetimindeki 35 AS 3426 plakalı otomobil Yeşilyurt istikametinden Limontepe istikametine seyir halinde olduğu sırada, otomobilin ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine, otomobil sürücüsü Doğuş Yıldız, aracını sağa çekerek müdahale etmek istedi. Fakat Yıldız aracından indiği sırada, alevler büyüyerek otomobilin tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan otomobile müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda, otomobildeki yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan araçtan detay

-Otomobilin son halinden detay

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Dağdan kopan dev kaya parçası evin içine girdi İZMİR'in Tire ilçesinde, dağdan kopan bir kaya parçası Çayırlı Mahallesi'ndeki bir eve girdi. Kaya parçası evine giren aile ve komşuları büyük şaşkınlık yaşadı.

Hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağış toprağı yumuşatması sonucu, dağlık alandan kopan kaya parçası Kayhan ailesinin yaşadığı evin duvarını delerek yatak odasına girdi. O esnada evde bulunan aile deprem olduğunu sanarken, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Olayda herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken, evde hasar meydana geldi. “DEPREM OLUYOR SANDIK"

Olay sırasında diğer odada oturduklarını belirten Hasan Kayhan, " Evde annem Fatma Kayhan, biraderlerim Ahmet Kayhan, Mustafa Kayhan ve ben yaşıyoruz. Olayın olduğu sırada yan odada oturuyorduk.Bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Adeta ev gitti geldi. Sesin geldiği yer yatak odasıydı. Dev bir kaya parçasının evden içeri girmiş olduğunu gördük. Böyle bir şey olacağı aklımıza gelmedi. Kayanın girdiği yerde dolap vardı. Dolap olduğu gibi enkaz altındaydı. Eşyalar ıslanmasın diye kaldırdık, temizledik. Daha sonra muhtarı aradık. Muhtar ben ilgileneyim, AFAD ekiplerini arayayım dedi. Arkadaki tepede başka büyük bir kaya daha var ve altındaki toprak boşalmış durumda. O kaya da gelmek üzere şuan endişemiz o. O dev kayada gelirse eve daha büyük tahribat verecek" şeklinde konuştu.

EV BOŞALTILDI

Evde incelemelerde bulunan Tire Arama Kurtarma Ekipleri Derneği tepelik alandan kopacak yeni kayaların herhangi bir tehlikeye yol açmaması için evin boşaltılmasını istedi. TAKED ekiplerinden bir yetkili, “ Olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettik. Tespitlerimizde gördük ki ev kötü durumda. Ev halkına da geçmiş olsun diyoruz. Ama bu bizi aşan bir durum. Bizim bu yükü kaldıracak yeterli teşkilatımız yok. Diğer yetkili ekiplere bildirip sayın başkanımla gerekenlerin yapılmasını sağlayacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Hasan Kayhan röportaj

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE(İzmir),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven saldırganlara tekrar gözaltı BURSA’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükten sonra polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 6 şüpheli için Cumhuriyet savcılığı yeniden yakalama kararı çıkardı. Saldırganlardan 3'ü yeniden gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 Ocak günü meydana gelen olayda erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, Berati G. ile Burcu A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan çift, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldı.