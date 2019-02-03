DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kırıkkale'de 6 kişilik Afgan aile, karbonmonoksit gazından zehirlendi KIRIKKALE'de 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, Ovacık Mahallesi 581. Cadde'de meydana geldi. Cadde üzerindeki bir evde yaşayan aynı aileden Afganistanlı Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlanarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan aile üyelerini, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan Afgan ailenin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Özhaseki: Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım para ile Ankara döneri dağıtacağım (ek)

ARABAŞI PROGRAMINA KATILDI

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan’da Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği programa katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz’da kurulduğunu aktararak, "Bugün ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Kahramankazan’daki Serhat kardeşimiz Cumhur İttifakı'nın adayı, Gölbaşı'ndaki Ramazan kardeşimiz Cumhur İttifakı’nın adayı hep birlikte kol kola girdik Allah izin verirse 31 Mart akşamından itibaren adaylığımız bitecek, geldiğimiz yerlerde sizlere hizmet için hep birlikte devam edeceğiz" dedi. 'BÜTÇEYİ CANIMIZDAN AZİZ BİLECEĞİZ'

Belediye Başkanı olması halinde şeffaflığa çok önem vereceğini vurgulayan Özhaseki, "Ne demek bu şeffaflık belediyelerde bütçeler var bunlar sizin malınız benim de içindeki hissem 82 milyonda bir sizin ne kadar varsa içinde benim o kadar söz hakkım var. Siz bana orada yetki veriyorsunuz ki bizim adımıza bu bütçeyi kullan diye. İşte o bütçeyi biz canımızdan aziz bileceğiz. İhale yaptığımız zaman kim girdi kaç lira kırdı bütün bunları bilmek sizin hakkınız" diye konuştu.

'SIRTIMIZI YASLAYACAĞIMIZ BİR AĞA VAR'

Vadettiği bütün projeleri yapacağının altını çizen AK Partili Özhaseki, "Bizim buna gücümüz yeter, bilgimiz var birikimimiz var hazırlıklarımızı da yaptık daraldığımız yerde de sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan. Büyük metropollerde birçok proje devlet projesidir. Ulaşım için hazırladığımız 20 milyarlık proje var, belediye bütçesiyle yapmak mümkün değil. Hükümetle yapacağız. Cumhurbaşkanı'mıza gideceğiz rica edeceğiz o da bizim tabii ki projelerimize yardımcı olacak hazırladığımız projeleri tek tek kendisine gösterdik. Ama ben merak ediyorum, her gün Cumhurbaşkanlığı makamına ağzına geleni söyleyenler, fütursuzca konuşanlar, durmadan yalan söyleyip iftira edenler, altın klozetlerden bahsederek yalan söyleyenler, elini sıkmamak için arka sokaklardan dolaşanlar hangi projeyi götürüp de hükümete yaptıracaklar? Hangisini söylemeye ne yüzleri var bunların" ifadelerini kullandı. 'CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARINA DESTEK İSTİYORUM'

Özhaseki’nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Partili Özhaseki’nin Belediye Başkanlığı ve Bakanlık dönemini çok iyi bildiğini ve Özhaseki’yi yakından takip ettiğini belirterek, "Bugün burada Özhaseki’ye ve bütün Ankara’daki Cumhur İttifakı’nın adaylarına desteklerinizi istiyorum. Biz adaylarımızın zaten ipi bu yüzden göğüslediğini biliyoruz. 31 Mart akşamında göğüsleyecekleri iple alakalı hiçbir endişemiz yok ama arzu ediyoruz ki Ankara’da bu ipi zirvede göğüsleyelim. Onun için sadece sizin desteklerinizi istemiyor, buradan çıktıktan sonra da bugüne kadar yaptığınız gibi bugünden sonra kapı kapı dolaşıp yapılacakları, bugüne kadar yapılanları anlatmanızı istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Özhaseki'nin konuşması

- Fuat Oktay'ın konuşması

- Genel detay Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bakan Soylu, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar'ın ailesini ziyaret etti İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu, Sancar'ın oğluna bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar'ın Etimesgut ilçesinde oturan eşi ve çocuklarını ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit için dua edildi. Aile ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, şehidin oğluna bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Annesinin isteğiyle polis olan şehit Sancar, İzmir'de polislik okulunu okumasının ardından Balıkesir'de Özel Harekat'a girdi. Güneydoğu'da ilk görev yeri Tunceli olan Sancar, Iğdır, Ankara ve Şırnak'ta görev yaptı. 2'si kız 3 çocuk babası Sancar, şehit olduğunda 45 yaşındaydı. FETÖ'cü darbe girişimi sırasında istirahatte olan Sancar, göreve çağrılması üzerine ailesiyle vedalaşacak vakit bile bulamadan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Sancar, saat 23.57'de eşiyle yaptığı görüşmeden 6 dakika sonra FETÖ'cü F-16 pilotlarınca atılan bomba nedeniyle şehit oldu.

FOTOĞRAFLI Haber: ANKARA,(DHA) Otomobil lastiğinde 7 kilo esrar ele geçirildi ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 7 kilo esrar ele geçirdi, sürücü A.K. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir yolunda kurulan uygulama noktasında şüpheli kişi ve araçlar üzerinde kontroller yaptı. Uygulama noktasında durdurulan A.K. yönetimindeki 60 HA 092 plakalı otomobili durdurdu. Sürücüsünün davranışlarından şüphelenen jandarma, otomobilde detaylı arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada otomobilin arka lastiklerin gizlenmiş 7 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.K. adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAFLI Haber: ŞANLIURFA,(DHA) KÜTAHYA'DA CAMİ YANGINI KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde, sabah saatlerinde camide çıkan yangında zarar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Simav ilçesi Efir Mahallesi'ndeki 50 yıllık ahşap caminin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının dumanlarını görenler, söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında, herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken camide zarar meydana geldi.

Yangın ili ilgili soruşturma başlatıldı.