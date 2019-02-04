DHA YURT BÜLTENİ -19

Bursalıların şehrin yönetiminde söz sahibi olmak istediğini vurgulayan Bozbey sözlerini şu şekilde sürdürdü ;

" Bursa'da ilk defa düzenlenen bir toplantı ve bunu da biz gerçekleştirdik. Bu anlayış yıllardır Nilüfer'de uyguladığımız bir anlayıştı. Katılımcı demokrasinin uygulandığı üstelik sivil toplum gücünü her zaman ortak bir masa etrafında oluşturarak, vatandaşlarımızın fikrini alarak yürüttüğümüz çalışmaların semeresini gördük. Nilüferi örnek ve lider bir ilçe yapmanın altında bu çalışmalar vardı. Şimdi de Bursa'yı bölgesinde örnek ve lider bir kent yapmak için mutlaka STK'ların, esnafların, sanayicilerin, odaların, muhtarların ve halkın da görüşünü almanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Birlikte yönetim anlayışıyla Bursa'yı birlikte yöneterek yaşanabilir bir kent haline getirebilir herkesi gülümsetebiliriz. Bursa'yla ilgili düşüncelerimiz vardı ama ona ilave olarak bugün de bir çok öneri ve fikir geldi, gelen fikirler bizim için önemliydi. Çünkü buraya bizim de bir katkımız olsun diye, kentin yaşanabilir olmasında bizim de sözümüz olsun diye geldiler. Ben gelen herkese çok teşekkür ediyorum, çok güzel ve ilginç fikirler var. Bursalı her projede söz sahibi olmak istiyor, onun için de farkı biz oluşturacağız"

Görüntü Dökümü

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-Mustafa Bozbey'in sahnede konuşması

-Toplantıya katılan vatandaşların Bozbey'e sorunlarını anlatması

-Mustafa Bozbey'le röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)

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YÖK Başkanvekili Rahmi Er: Uluslararası öğrenci sayımız 148 bini geçmiştir

SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

