DHA YURT BÜLTENİ-19

ESNAFI BIKTIRAN HIRSIZ YİNE ORTAYA ÇIKTI ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta gece girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., esnafı canından bezdirdi. Eşref B.'nin daha önce de aynı caddede birçok hırsızlık olayına karıştığı belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İç giyim mağazası ve kadın kuaförüne kapı ve camlarını kırarak giren kişi, iki iş yerinden bir miktar para ve malzemeleri alarak çıktı. Ardından bir elektrikçi dükkanına giren hırsız, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine gelen polis, şüphelinin caddede sık sık hırsızlık yapan Eşref B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan Eşref B., akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı için işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

ESNAFI BIKTIRDI

Eşref B., iş yerlerinden birinde hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Eşref B., elektrikçi dükkanında tezgahın üzerine çıkarak bir süre güvenlik kamerası aradı. Ardından yerini belirlediği kameraya elini ağzına götürerek 'sus' işareti yaptığı görüldü. İş yeri çalışanlarından Hakan Çelik, polisin araması sonucu olaydan haberdar olduğunu anlatarak, "Dün gece evdeyken polis arayarak iş yerinize hırsız girdi diye haber verdi. İş yerine geldiğimizde hırsız içerideydi. Hırsız polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de birçok kez iş yerlerine girdiğini duymuştum. Her yıl aynı cadde üzerinde bu tür suçları işliyor. Artık bıktık ondan. Daha önce akıl hastanesindeymiş. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar hırsızlık yapmaya başladı. Polisler dahi illallah etmiş kendisinden. Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimizde gülünecek bir durum vardı. Kasadan 700 lira civarında para almış" dedi.

MUZ YİYEREK HIRSIZLIK YAPMIŞTI

Eşref B., 2011 yılında aynı caddedeki manavda muz yiyerek hırsızlık yapmıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen Eşref B., polis tarafından yakalanmıştı.

Görüntü Dökümü

-Hırsızlık yapılan iş yerleri

-Polisin çalışması

-İşyeri sahipleriyle röp.

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA ============ AKŞENER: ESAS MESELE MUTFAKTIR, TENCEREDİR MERSİN'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir" dedi. Kente gelişinde Gözne gişelerinde yoğun ve coşkulu kalabalık tarafından karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce şehir turu gerçekleştirdi. Daha sonra İl Başkanlığını ziyaret eden Akşener, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret eden Akşener, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki gün kalacağı Mersin'de kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşener, Başkan Kocamaz'a güvendiğini ve Büyükşehiri alacaklarını kaydetti. Akşener, şunları söyledi: "Bugün Sayın İl Başkanımızın, İl Teşkilatımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Burhanettin Kocamaz Beyefendi'nin davetiyle Mersin'deyim. Bugün ve yarın buradayım. Gördüklerimden anlıyorum ki, Burhanettin Başkan ipi göğüslemiş. Şimdi o göğüslediği ipin daha ileriye gitmesi için çaba göstereceğiz. Milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere, teşkilatlarımız bir bütün olarak Genel Merkezimiz Sayın Kocamaz Başkanımın arkasındayız. İnşallah 1 Nisan şakasını Mersinliler 31 Mart akşamı gece yarısından sonra yapmış olacaklar."

'MERSİN ÖNEMLİ BİR KENT' Mersin'in kendileri için çok önemli bir kent olduğunu ifade eden Akşener, "Sonuç itibarıyla Sayın Burhanettin Kocamaz mağdur edilmiş, hak etmediği bir davranışla karşılaşmış. Bakın burada kaldırırken zorlandığım '5 Yıldızlı Hizmetler' diye bir kitapçık var. Hizmet o kadar çok ki, akılda tutmak mümkün değil. Dolayısıyla bu yapılmış hizmetleri gören Mersinli vatandaşlarımız gelecek 5 yılda neler yapılabileceğini, verilen sözlerin nasıl yerine getirildiğini görecekler. Bu seçim bir yerel seçim. Sadece belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçeceğiz. Burhanettin Kocamaz Başkanım ipi göğüslemiş ama ipi daha ileriye doğru ittirmek için Mersinlilerin desteklerine ihtiyacımız var. Mersin'de '13+1' belediyeye talibiz. Allah inşallah mahcup etmesin" diye konuştu. Konuşmasının sonunda kazanma oranını soran Akşener'e Başkan Kocamaz, "Bizim sloganımız '13+1'; tüm ilçelerimize talibiz. Mersin'e şeref verdiniz. İnşallah bu ziyaretlerinizin sonu gelmeyecek" diye cevap verdi.

Başkan Kocamaz, ziyaret sırasında Akşener'e iğne oyalı mor fular ve çeşitli hediyeler verdi. 'BATSIN BU DÜNYA' Meral Akşener, Büyükşehir ziyaretinin ardından partililerle buluştu. Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlikte konuşan Akşener, "Türkiye'nin bekasının oylandığı bir seçim gibi takdim edilen bir yerel seçime gidiyoruz. Beka meselesinin yerel seçimlere bir alakası yoktur. Anlıyorum, beyefendilerin bir sandalye, koltuk bekası meselesi var. Kozan'ı yöneten, halen Belediye Başkanı olan Musa Öztürk dün bekanın tehdidi değildi, bugün İYİ Parti'den aday, bekamızın tehdidi ise batsın bu dünya" dedi. Birçok ürüne zam geldiğini ifade eden Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir. Mutfak ve tencerenin yangını her hükümeti düşürmüştür. Bu defa bu hükümetin kulağını çekeceksiniz. Bu kulağı çekmezseniz, kızartmazsanız 31'i akşamından hemen sonrası, 1 Nisan'dan sonra zam yağmuruna tutulacaksınız. Çünkü 4 yıl seçim yok. Dolayısı ile ne Sayın Cumhurbaşkanının koltuğu tehlikede, ne de diğer ortağının koltuğu tehlikede" diye konuştu.

Akşener ardından belediye başkan adayları ile partilileri selamladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Parti önünde bekleyen vatandaşlardan genel ve detay

-Akşener'in olduğu otobüs gelirken

-Akşener otobüsten inerken

-Akşener'i karşılayanlar

-Akşener kalabalık arasında yürürken

-Akşener araçtan inerken

-Belediyeye girerken

-Akşener konuşurken

-Genel ve detay

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- Salondan genel görüntü

- Salondakilerin dans etmelerinden genel ve detay görüntüler

- Akşener'in konuşması

- Belediye başkan adayları ile halkı selamlaması Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ======================== DP Genel Başkanı Uysal, Ortaca ve Dalaman'da destek istedi DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortaca ve Dalaman'ı ziyaret edip, 31 Mart'taki seçimlerde destek istedi. DP Lideri Gültekin Uysal, beraberindeki Ortaca Belediye Başkanı ve DP Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik, DP Dalaman Belediye Başkan Adayı Beyhan Korkut, DP il ve ilçe yöneticileri ile partisinin Dalaman ilçe seçim bürosunun açılışını yaptı. Uysal, burada seçim otobüsünden halka ve partililere seslenip, 31 Mart günü vatandaşların koyacağı irade ile mutluluklarının adeta arşa çıkacağını söyledi. Hasan Karaçelik'in partilerine katılmasının kendilerine güç ve kuvvet verdiğini vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Karaçelik, varlığı ile beraber inşallah bölgemize, Ortacamıza yaptığı hizmetleri yarına taşıyacak. Muğlamız kır atı biliyor. Hizmetlerini, anlayışını, zihniyetini biliyor. 'Sevdamız Türkiye' diye çıktığımız bu yolda yaptıklarımızı biliyor. Elbette yaptıklarımızla yetinemeyiz. Biz yarınlarımız adına, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız adına ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan tüm insanlarımız adına büyük hayallerimiz var. İçinden süzülerek geldiğimiz tarihi çok iyi biliyoruz. Bu ülkeyi nereye götürebileceğimizi de biliyoruz. Bu büyük geçmişe sırtımızı dönmüyoruz. Sırtımızı dayıyoruz. Bu büyük geçmişi yok sayarsanız, 15 Temmuz'da gördük genel merkezinizin üzerine büyük Atatürk'ü asmak mecburiyetinde kalırsınız." Uysal, amaçlarının insanların alın terinin karşılığını alabileceği bir ülke olduğunu söyledi. Uysal, "Dalamanımızı mahkum etmemek için değerli Doktor Beyhan Korkut var. İşte Ortaca'yı mahkum etmemek için değerli belediye başkanımız Hasan Karaçelik var. Bunu Türkiye'ye yaymak zorundayız. Muğlamız için önümüzdeki süreçte müjdelerimiz olacak. Kapalı kapılar ardında anlaşmalarla milletin iradesini, oyunu çek, senet cirolar gibi 'Başkasına ciroluyorum' deme cüretine gidenlere karşı milletimiz iradesini koyacaktır. Gelin, 'Herkes için hizmet' diye çıktığımız yolda, Dalamanımız, Ortacamız, Muğlamız ve tüm ülke için gayret diyeceğiz" dedi.

DP Lideri Dalaman'ın ardından Ortaca'ya geçip, belediye ve partisinin Ortaca İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Gültekin, burada partililerle bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın partisini Dalaman içe seçim bürorusunu açılışını yapmasından görüntü

-Gültekin Uysal'ın seçim otobüsünden partililer ve vatandaşlara seslenmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), (DHA) ========================= Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden Mimar Sinan Bulvarı yönüne giden Cüneyt Şenol (29) yönetimindeki 34 SK 7755 otomobille, Mustafa Akgönüllü (37) yönetimindeki 45 HS 920 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Otomobil takla atarken, kamyonet ise yana devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Akgönüllü ile aynı araçtaki Turan Özgül (35) ve otomobil sürücüsü Cüneyt Şenol yaralandı. Yaralılar ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerindeki yaralılardan görüntü

- Yaralıların ambulanslara taşınmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ===================== KADINLAR, ‘EŞİTLİK YOKSA AŞK DA YOKTUR’ DİYEREK DANS ETTİ İZMİR’de, Kadın Savunma Ağı üyeleri, Sevgililer Günü’nde kadın erkek eşitliğinin önemini tekrar gündeme getirmek için ‘Eşitlik yoksa aşk da yoktur’ diyerek şarkılar eşliğinde dans etti. Kadın Savunma Ağı adına konuşan Gizem Coşkun, "Erkek egemen sistem yıllar boyunca biz kadınları aldatmaya çalışmış olabilir, bizler sevdanın bu olmadığını buradan tekrar haykırıyoruz" dedi. Kadın Savunma Ağı üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kadın erkek eşitliği konusundaki sorunlara değinmek adına ‘Eşitlik yoksa aşk da yoktur’ diyerek, şarkılar eşliğinde Karşıyaka Çarşısı’nda yürüyüş yaptı. Ellerinde 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Aldatıldık, sevda böyle değil', 'Eşitlik yoksa aşk da yok' yazılı pankartlarla yürüyüp dans eden kadınlara, sokakta yürüyen kadınlar da coşkuyla katıldı. Kadınlar, kalp şeklindeki kağıtlara Didem Madak, Frida Kahlo, Gülten Akın, Birhan Keskin, Füruğ Ferruhzad gibi şairlerin şiirlerini yazarak, sokaktaki hemcinslerine dağıttı.