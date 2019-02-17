HABER

DHA YURT BÜLTENİ -19

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 02:51 | Son Güncelleme

SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI   SAMSUN’un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

SAMSUN’un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atakum'dan İlkadım'a yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------
- Yaralının araçtan çıkarılması
- Kaza yapan araçlar
- Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)

===========================

PİKNİK TÜPÜNÜN DEVRİLDİĞİ EV YANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre çay demlerken piknik tüpü devrildi, ardından patlama oldu. Çıkan yangında Mustafa Batur, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Tınaztepe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında çıktı. İddiaya göre Mustafa Batur, evin mutfak kısmında çay demlemek için piknik tüpünü yaktı. Batur, salona geçtiği sırada piknik tüpü devrilerek mutfakta bulunan halıyı tutuşturdu. Durumu fark eden Batur, güçlükle evden dışarı çıktı. Alevler tüm daireyi sararken evde patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibi Batur, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin müdahalesinden görüntüler

Süre: 2.46 Boyut: 15 MB
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

==========================

DARP ETTİĞİ KIZ ARKADAŞININ ÜVEY AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Necati G.(31), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen 17 yaşındaki kız arkadaşı Canan Ç.'yi darp etti. Necati G.(31), olayı gören ve yanlarına gelen kız arkadaşının üvey ağabeyi Hamza K.'yı(18) bıçakladı.

Olay, gece saatlerinde Bağlık Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati G., sokakta buluştuğu ve kendisinden ayrılmak isteyen Canan Ç.'yi darp etmeye başladı. Olayı gören Canan Ç.'nin üvey ağabeyi Hamza K., Necati G. ile kavga etmeye başladı. Necati G., yanında taşıdığı bıçakla Hamza K.'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Hamza K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hamza K., ameliyata alındı.

Kaçan Necati G., kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Necati G. ve Canan Ç. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------
-Yaralanan Hamza K.'nın ambulansa alınması
-Ereğli ilçe emniyet müdürlüğü
-Özel Hastane

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

====================

MERSİN'DE 'TERÖR' OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA

MERSİN’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve yasadışı eylemlere katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK propagandası yapan, yasadışı eylemlere katılan ve sosyal medya hesaplarından terör paylaşımında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Haber: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

==========================

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!
İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!
5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fetullah Gülen Türkiye'ye mi getiriliyor? İbrahim Kalın'dan flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Samsun'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

Konya'da inşaatta ceset bulundu

Sır ölümün ardındaki korkunç şüphe!

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.