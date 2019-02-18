DHA YURT BÜLTENİ -19

İzmir'de heyelan olan Eğridere'de 27 ev boşaltıldı

AFAD İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde aşırı yağışlardan sonra yaşanan heyelanın ardından 27 ev boşaltıldı. AFAD Genel Müdürlüğü'nden gelen uzmanların jeolojik araştırmalarının ise devam ettiği belirtildi. Tedirgin bir şekilde bekleyişleri süren mahalleli ise hem kendileri hem de geçim kaynakları olan hayvanları için yardım beklediklerini söyledi.

Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta geçen cumartesi günü heyelan yaşandı. Heyelanın ardından ilk etapta 12 ev boşaltıldı. Toprak kaymasının sürmesi üzerine, Bornova Kaymakamlığı kararıyla boşaltılan ev sayısı 27'e çıktı. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki genel müdürlükten de uzmanlar geldi. Uzmanların jeolojik incelemesinden sonra heyelan yaşanan alanın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi. Mahalle sakinlerinin, üst tarafta yapımı süren hobi bahçesinden dolayı heyelanın meydana geldiği iddialarının da incelendiği açıklandı. Bu arada toprak hareketliliğinin durduğu bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların, başka yere taşınmaları halinde kaymakamlığın 6 aylık ev kiralarını ödeyeceği öğrenildi. Bölgeye giden yolun zarar görmesi üzerine, belediye ekipleri, heyelanın tehdit etmediği başka bir bölgeden yukarıda kalan evlere ulaşım için yeni yol çalışmasına başladı.

MAHALLELİ YARDIM BEKLİYOR

Tedirgin bir şekilde bekleyişleri süren mahalle sakinlerinden Fatma Alagöz, "Çocuklarımız için yeni bir arazi aldık ve üzerine de ahır inşa ettik. Ancak tam heyelanın olduğu bölge içerisinde kaldı. Arazimiz zarar gördü, binanın da zarar gördüğünü düşünüyoruz, gidip bakamadık. Bölgeye gidemiyoruz, tedirginlik yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin zararlarının bir an önce karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca geçim kaynağımız hayvancılık, bunun içinde yine yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Bir diğer mahalle sakini Hatice Akbulut ise "Ben çocukluğumdan beri böyle bir korku yaşamadım. Yağış olurdu ama ilk kez böyle toprak kayması yaşanıyor. İnsanlara yeni evlere taşınmaları söylenmiş ama bunu nasıl yapacaklar, hayvanları burada. Gece burada kalanlar büyük korku yaşamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Bu arada köylülerden gelen talep üzerine belediye ekipleri de, mahallenin iki bölgesine hayvanların barınması için çadır kurdu.

Görüntü Dökümü

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- Bölgeden çekilen görüntü.

- Köylülerle röportaj.

- Çadırın görüntüsü.

- Anons Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ================== Kontrolü kaybeden araç, evin bahçe kapısını yıktı Düzce'de, iki otomobil çarpışırken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki evin bahçe kapısına çarparak içeri girdi. Yaralanan iki sürücü tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra, Çay Mahallesi Ocak Sokak'ta meydana geldi. Nurhan Demirci idaresindeki 20 DN 052 plakalı otomobil ile Ebru Yıldırım idaresindeki 35 AAC 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Ebru Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan evin metal bahçe kapısına çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan Nurhan Demirci ile Ebru Yıldırım sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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Kaza alanından görüntü

Kaza yapan araçların görüntüsü

Sağlık, itfaiye ve polislerin görüntüsü

Bahçeye giren aracın görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================ 4'üncü kattan düşen kadın öldü Konya'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden belirlenemeyen nedenle düşen Müberra Aşcı (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan evli Müberrra Aşcı, belirlenemeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Aşcı'yı kanlar içerisinde gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aşcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyup eve gelen Aşcı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Müberra Aşçı'nın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri ve binadan detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ================= Kayıp kızın gözü yaşlı annesi: Kızım, ne olur geri dön

Bursa'da 2 gün önce bir arkadaşıyla gezmeye çıkan 14 yaşındaki Hümeyra Kuman bir daha geri dönmedi. Kızının gidebileceği tüm yerleri kontrol eden gözü yaşlı anne Zakire Kuman, "Kızım annene acıyorsan, üzülüyorsan ne olur geri dön" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde ikamet eden Süleyman-Zakire Kuman’ın 14 yaşındaki kızı Hümeyra Kuman, geçtiğimiz Cumartesi günü evden ayrılarak E.S. isimli arkadaşının evine gitti. Gezmek için arkadaşıyla birlikte evden ayrılan Hümeyra Kuman bir daha geri dönmedi. Kızına ulaşamayan çift, durumu emniyete bildirdi. Hümeyra’nın gidebileceği tüm arkadaşlarını ve adresleri kontrol eden aile fertleri, bir türlü kızlarına ulaşamadı. 2 gündür kızından haber alamayan Kuman çifti, Hümeyra’yı görenlerin insaniyet namına 155’e veya 0536 841 16 09 numarayla irtibata geçmelerini istedi.

Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında kızının evden ayrıldığını söyleyen baba Süleyman Kuman, "Cumartesi günü saat 14.00 gibi evden ayrılmış. E.S. diye bir arkadaşının yanına gidiyor. Oradan ikisi beraber gezmeye gitmişler. E.S o gece saat 3 gibi eve döndü ama benim kızım hala geri dönmedi. O günden beri kayıp. Gerekli yerlere başvurularımı yaptım. Kızım, neredeysen dön" dedi.

Gözü yaşlı anne Zakire Kuman ise, "Cumartesi günü 13.30 gibi işe gitmek için evden çıktım. Arkadaşı E.S. ile görüştüğünü ve onun evine gittiğini söyledi. Şu an E.S. evinde ama benim kızım evinde değil. Kızım ne olursun, annene acıyorsan, üzülüyorsan ne olur geri dön. Başka diyecek bir sözüm yok. Tek dileğim sağ salim kızımın bulunması" ifadelerini kullandı.