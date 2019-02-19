DHA YURT BÜLTENİ - 19

İYİ Parti'den Kocamaz'ın adaylığının kabul edilmemesiyle ilgili açıklama İYİ Parti Genel Merkezi, belediye başkanlığı için aday listeleri tesliminin bugün saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun 'geç kaldığı' gerekçesiyle kabul edilmemesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' bir operasyondur" denildi. Açıklamada ayrıca Mersin il başkanının görevinden alındığı belirtildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir.

31 Mart Yerel Seçimleri için 'Aday Listeleri'nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.

Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları'na teslim edilmiştir.

Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir.

Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.

Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

İl Başkanı görevinden alınmıştır.

Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur.

Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.

İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı.

Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz.

Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz.

Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.

Bir kez daha tekrar etmek isterim ki;

Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, "Daha Yeni Başlıyoruz!

Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."

Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA) Mersin'de İYİ Partililer Başkan Kocamaz'a destek için belediye önünde toplandı (1) MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın iddiaya göre adaylığının riske girmesinin ardından partililer, destek için Belediye binasının önünde toplandı.

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı görevlileri adayların listesini saat 17.00'den sonra YSK'ya teslim etmesinin ardından Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının riske girdiği yönündeki iddialar üzerine partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı. Endişeli oldukları gözlenen partililer, yetkililerden açıklama yapılmasını bekliyor.

Bu arada polis, belediye çevresinde güvenlik önlemi aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İYİ Partililer'in belediye önündeki bekleyişi

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA) Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek (2)

MHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Kars'ta Cumhur İttifak adayının MHP'li Çetin Nazik olduğunun belirlenmesinin ardından İl Seçim Kurulu'na adaylık müracaatı yapıldı. Müracaat sonrası açıklama yapan MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, 15 Aralık 2018'de seçim startı verdiklerini söyledi. Bugüne kadar MHP mi yoksa AK Parti mi adayını çekecek muamması olduğunu belirten Adıgüzel, "Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz arayarak Kars'ta ittifakın MHP adayı etrafında olacağını bildirdi. Bizler de AK Parti İl Başkanı ve yöneticileriyle ortak liste hazırlayıp bugün verdik. Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 Pazar gününe kadar Kars'ta Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP el ele vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliğini, beraberliğini 31 Mart akşamı perçinleştirip sayın liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kars'ın müjdesini vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik ile bölücülere, vatan hainlerine bu şehri teslim etmeyeceğiz" dedi.

'KARS TARİHİ BİR GÜN YAŞIYOR'

Tarihi bir gün yaşandığını belirten, Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik ise, "Kars tarihi bir gün yaşıyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Memleketimize hep beraber sahip çıkma günüdür. Birbirimizi dışlama değil, AK Parti'lisiyle MHP'lisiyle kucaklaşarak gerçekten Kars'a birlik beraberlik mesajı verme günüdür" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın kararından sonra bir araya geldikleri AK Parti'li yöneticilerin destek sözü verdiklerini ifade eden Nazik, şunları söyledi:

"Buradan bütün partililere seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra söylemlere dikkat edilmeli. Kars'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik var. Kimseyi dışlamadan, etnik kökenine bakmadan herkese gönlümüzü açacağız, hizmetlerimizle kucaklayacağız. Devletin eli Çetin Nazik geliyor. Devlet de millet de bizimle beraberdir." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çetin Nazik'in adliye çıkışı basını açıklama yapması

Seçim bürosuna gitmesi

Partilileri selamlaması

Milliyetçi hareket Partisi il başkanı tolga adıgüzel'in konuşması

Çetin Nazi'in konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA) Ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane bahçesinde intihar etti KARAMAN’da tartışma sonucu tabanca ile vurduğu eski ortağının kaldırıldığı hastane giden İbrahim Okan, burada karşılaştığı yaralının arkadaşını da silahla vurdu. Kaçmaya çalışırken poleisler tarafından çevresi sarılan Okan çenesine dayadığı tabancayı, 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen ateşleyerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Okan, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında 1’inci İstasyon Caddesi’nde bulunan bir köftecide meydana geldi. İddiaya göre daha önce ortak olduğu Soner Güneş’in çalıştırdığı iş yerine gelen İbrahim Okan, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim Okan, yanında bulundurduğu tabancayla eski ortağı Soner Güneş’e ateş etti. Başından ağır yaralanan Güneş, Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. HASTANEDE İNTİHARA KALKIŞTI

Olay yerinden kaçan İbrahim Okan, kısa süre sonra yaraladığı Güneş'in kaldırıldığı hastaneye gitti. Acil Servis önünde Güneş'in arkadaşı Aytekin Koç ile karşılaşan Okan, çıkan tartışmanın ardından ateş açarak kaçmaya çalıştı. Vucuduna isabetd eden kurşunlarla yaralanan Koç, hastane personeli tarafından acil servise kaldırıldı. İbrahim Okan ise kaçarken hastane çevresinde önlem alan polis tarafından çevresi sarıldı. Kaçamayacağını anlaşan Okan, Çenesine dayadığı tabanca ile intiha kalkışacağını söyledi. Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da hastaneye geldi. Psikolog eşliğinde müzakerecinin 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen Okan, silahı ateşleyerek kanlar içerisinde yere yığıldı.

TEDAVİYE ALINDI, KURTARILAMADI

Sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde yaşadığı belirlenen Okan, hemen hastanede tedavi altına alındı. Bu sırada diğer yaralı yakınları sedyedeki Okan’a saldırmak istedi. İbrahim Okan, bir süre sonra doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu arada İbrahim Okan yaraladığı eski iş ortağı Güneş ile arkadaşı Koç'un tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Zanlı İbrahim Okan’ın çenesine tabanca dayadığı görüntü

-İbrahim Okan’ın kendini vurduktan sonra ki görüntüler

-İbrahim Okan’ın sedyeyle hastaneye taşınması

-Hastane önündeki arbede görüntüsü Haber-Kamera: uammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) Sokaklarda yaşayan 79 yaşındaki kadına belediye sahip çıktı BURSA’nın İznik ilçesinde yaklaşık 2 aydır sokaklarda kaldığı öğrenilen 79 yaşındaki Fatma isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından İznik Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde sokakta yaşlı bir kadının kaldığı ihbarını alan İznik Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Kapalı pazar yerine gelen ekipler, soyadı öğrenilemeyen ve 79 yaşında olduğu belirtilen Fatma isimli yaşlı kadını İznik Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne yerleştirdi. Kadının bakımına burada devam edileceği belirtildi.

Beyler mahallesi sakinleri, yaklaşık 2 aydır yaşlı kadının camide ve sokaklarda kaldığını ve yemek ihtiyaçlarını da kendilerinin karşıladığını belirttiler. Ailesi olup olmadığı konusundaki sorulara cevap alamadıklarını kaydeden mahalle sakinleri havaların soğuması nedeniyle zabıta ekiplerine haber verdiklerini söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşlı kadının sokakta bulunması

-Zabıta çağırılması

-Kadının zabıta arabası tarafıdan götürülmesi Haber-Kamera: Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),(DHA) 'Rockçı İmam' Tüzer, belediye başkan adaylığından çekildi ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 'Rockçı İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olmaktan vazgeçtiğini açıklayarak, "Ne yazık hukuksal nedenlerle adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım" dedi.

Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konser verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, Portekiz'de de üç gün üst üste konser veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.

GEÇEN YIL İMAMLIKTAN İHRAÇ EDİLDİ

Bu süreçte imamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekten ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı. ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

'Rockçı İmam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, geçen hafta sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada Kaş Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu duyurmuştu. Ancak Tüzer bugün bu kararından vazgeçtiğini açıkladı. 'İSTEMEYEREK ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM'

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüzer, "31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Kaş ilçesinden bağımsız belediye başkan adayı olmaya karar vermiştim. Ne yazık hukuksal nedenlerle adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım. Hukuksal olarak Kaş Belediye Başkanı seçilsem dahi, Kaş Belediye Başkanlığım düşecek veya iptal edilecek" dedi.