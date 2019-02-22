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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 02:38 | Son Güncelleme

Sınıra askeri sevkiyat   TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen komando ve mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen komando ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Askeri araçların geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),(DHA)

Bekçinin cesedi demirlere boynundan ve ayaklarından bağlı bulundu

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, kapalı pazar yerinde boynundan ve ayaklarından iple demir korkuluklara bağlı şekilde bir erkek cesedi bulundu. 66 yaşındaki Saffet Göken’e ait olduğu belirlenen cesedin yanında tarım ilacı da bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Göveçlik Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki demir korkuluklara bağlı bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pazar yerindeki demir korkuluklara boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada, cesedin işçi emeklisi olan ve bir işyerinde bekçilik yaptığı öğrenilen Saffet Göken'e olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Göken'in cesedinin yanında tarım ilacı bulundu. Göken'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde bulunan cesedin yanından tarım ilacının bulunması nedeniyle, polis ekipleri Göken'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Pazar yerinde polislerden görüntüler
-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
-Cesedin taşınmasından
-Parmak izini araştırmasından detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

HATAY’da, otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammet Mustafa Pehlivan (18), yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesi’nde meydana geldi. Halil Bilge yönetimindeki 31 AAD 018 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen Muhammet Mustafa Pehlivan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü Pehlivan, yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Pehlivan’ın vücudunda kırıkların tespit edildiği öğrenilirken, kazayı haber alıp, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden genel ve detay görüntüler
- Yaralı sürücünün yakınlarından görüntü
- Yaralının ambulans ile hastaneye götürülmes

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)
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