DHA YURT BÜLTENİ -19

Bölük Mahallesi'nde oturan Şerife ve Ökkeş Gürsever çifti akşam saatlerinde sobayı yakarak uykuya daldı. Bir süre sonra eve gelen yakınları kapıyı açan olmayınca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak girdiği evde yaşlı çifti hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Ökkeş Gürsever'in yaşamını yitirdiği, eşi Şerife Gürsever'in ise baygın olduğu belirlendi. Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen Şerife Gürsever'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ökkeş Gürsever'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Esnaf Günleri etkinliği kapsamında Kent Meydanına kurulan çadırda satılan tavuklu pilavdan yiyen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10’u çocuk 33 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. 33 kişi gelen ambulanslarla Karabük ve Safranbolu’daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi gören 33 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, tavuk pilav satan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TEKİRDAĞ'da evde ekmek pişirmek için kerpiçten yapılan fırından çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya da sıçradı. Korku yaratan ve evde hasara yol açan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Bolat'a ait evde ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırında başlayan yangın, kısa sürede bitişikte depo olarak kullanılan binaya da sıçradı. Yangını önce kendi imkanları ile söndürmeye çalışan ev sahibi ve komşuları başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dar olan sokaktan girmekte güçlük çekti. İtfaiyenin 4 araçla müdahale ettiği yangın 45 dakikada kontrol altına aldı. Bu arada sağlık ekipleri yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen ev sakinlerine müdahale etti.

Ev ve depoda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dar sokaktaki itfaiye araçları

-Yangına müdahale eden itfaiye erleri

-Köy meydanında toplanan kalabalık

-Aşırı duman bulutları

-Jandarma ekipleri

-Detay görüntüleri