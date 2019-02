DHA YURT BÜLTENİ-19

MERSİN'in yerel televizyonu Kanal 33, düzenlenen gala ile 25'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Kent merkezindeki otelde düzenlenen geceye TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı, STK temsilcileri, işadamları, siyasiler ile çok sayıda davetli katıldı. Kanalın çalışanları ve sponsor şirketlerin temsilcilerine plaket takdim edildiği gecede konuşan Elvan, "Kanal 33 tarafsızlığı ile, herkese eşit mesafede olması ile de takdir kazanmış olan bir kanal. Kendilerini tebrik ediyorum. Daha nice 25 yıllara diyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kanal 33'ü çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Her zaman Kanal 33 ile beraberiz. Bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. Kanal 33 Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ise kente hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Kanal 33'ün 25'inci kuruluş yıldönümü pastası kesildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcılık sorgusundaki savunmasında, "Haklısınız, üzerime atılı bir çok delil mevcut; ancak hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ben bu konuyu daha detaylı düşüneceğim. Bir şey biliyor da saklıyor değilim" diyen Uğur Koçyiğit, hakkında, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 39 yıl hapis talep edildi. Oğlunun Eylül'e karşı eyleminin köyde duyulmaması için öldürme fikrine destek verdiği ve yardım ettiği iddia edilen Huriye Koçyiğit için ise 'çocuğu kasten öldürmeye yardım' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım' suçlarından toplam 20 yıl hapis talep edildi.

'EYLÜL'ÜN KANI YERDE KALMAYACAK'

Eylül'ün ailesinin avukatı Funda Sadıkahmet Alp, sanıklar hakkında iddianamenin hazırlanıp davanın açıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İki sanıktan biri olan anne maalesef soruşturma aşamasında tahliye olmuş. Lakin biz bununla ilgili tüm başvurularımızı yapıp tekrar tutuklanması için en kısa sürede talepte bulunacağız. Her ne kadar suçu açıkça kabul etmese de diğer sanık Uğur her ifadesinde açık vermiştir. Jandarma ile Savcılık titiz bir çalışma sonucu tüm delilleri elde edip gerçeği ortaya çıkarmıştır. Eylül o katilin evinde cinsel istismara uğrayıp elinden kaçmış ve köyde cani tarafından tekrar yakalanıp alıkonmuş. Muhtemelen boğularak öldürülüp elektirik direğinin altına gömülmüş. Ne acıdır ki, küçücük bedeni en ağır acıları yaşamış. Başka Eylül'ler ölmesin. Çocuk istismarı, çocuk cinayetleri artık bir son bulsun! Davamızın sonuna kadar takipçisi olup her iki sanığın da en ağır cezayı alması için var gücümüzle çalışmak için gönüllü olduk. Eylül'ün kanı yerde kalmayacak."