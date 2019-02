DHA YURT BÜLTENİ -19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de Hamidiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Meral Akşener pazar yerinde vatandaşlarla sohbet ederken, bir simitçiden simit alarak beraberindekilere ikram etti. Akşener para almak istemeyen simitçiye, "Benim kendi param. Bu para bize de sana da uğur getirecek. Dua et." dedi. Akşener pazar yerinde alışveriş yapan kadınlara üzerinde İYİ Parti logosu olan şal dağıttı. Akşener, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşener daha sonra Düzce'den ayrıldı.

Gölcük'te bağ evi kül oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bağ evi çıkan yangında kül oldu.

Öğle saatlerinde, Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Karakaşlar Caddesi'nde Haydar Karakoyun'a ait bağ evinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler ahşap evi kısa sürede sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evden geriye enkazı kaldı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.

Emniyet müdüründen bekçilere: Sokaktaki kalp hastası teyzeyi dahi bileceksiniz

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başlamaya hazırlanan bekçilere "Çocuklar 'bekçi amca' diyerek, sizlere gelecek. Sizler de o cadde, sokakta ne var her şeyi bileceksiniz. Yani burada bir devlet büyüğü oturuyor, bir vali, emekli albay, asker, polis, müdür. Burada bir banka var, bir kamu kuruluşu, bir siyasi parti var, burada bir yaşlı amca var, burada kalp hastası bir teyze var hepsini bileceksiniz" dedi.

20 Ekim 2018'de yapılan çarşı ve mahalle bekçiliği sınavında başarılı olan ve Ocak 2019'da Kahramanmaraş Valiliği onayı ile aday memur olarak atanan 139 bekçi, polis eğitim kurumlarında meslek içi eğitim aldı. Son olarak da 1 hafta sürecek genel geliştirme ve oryantasyon eğitimine tabi tutulacaklar. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bekçiler ile eğitim öncesi İtfaiye Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda biraraya geldi.

"SOKAKLAR SİZE ZİMMETLİ OLACAK"

Doğan İnci, eskiden bekçilerin mahallenin, sokağın her şeyi olduğunu aradan geçen zamanda bekçilik müessesesinin kapanmaya yüz tuttuğunu söyledi. Hükümetin kısa süre önce bekçiliği yeniden canlandırmaya karar vermesiyle, bekçiliğin yeniden canlandırıldığını ifade eden İnci, şunları söyledi:

"Çocukluğumuzun bekçi amcası sizler olacaksınız. Çocuklar 'bekçi amca' diyerek, sizlere gelecek. Sizler de o cadde, sokakta ne var her şeyi bileceksiniz. Yani burada bir devlet büyüğü oturuyor; bir vali, emekli albay, asker, polis, müdür. Burada bir banka var, bir kamu kuruluşu, bir siyasi parti var, burada bir yaşlı amca var, burada kalp hastası bir teyze var hepsini bileceksiniz. O sokaklar size zimmetli olacak."

Bekçilerin, 1 haftalık son eğitimin ardından aktif olarak göreve başlayacak. Mevcut sayının dışında 36 bekçi adayının işlemlerinin devam ettiği, tüm yeni gelecek personel ile birlikte il genelindeki bekçi sayısının 175 olacağı kaydedildi.